求职取向趋于多元化 薪酬福利倾向再变化

校招季，前程无忧发布校招职位关键词调查

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 新一波高校招聘大幕已经拉开，就业、考研、留学、创业，如今的年轻人拥有更多的选择，这使他们对第一份工作抱有更大的要求与期望。近日，国内领先的人力资源服务商前程无忧(NASDAQ: JOBS)发布《校招季，哪些职位关键词最能打动你》调查报告。调查显示，在所有30个职位关键词中，超过13%的受访者选择了“完善的培训与晋升体系”，而“有竞争力的薪酬”、“年中涨薪与年终奖金”分别以近10%与8%的占比位居二三位。

2000多名在校大学生参加了为期两周的投票。

职位取向趋于多元化

在招聘信息中“有竞争力的薪酬“仍然有很高的吸引力。但是很多大学生对未来的职位有具体的想象和谋划。调查发现，很多大学生特别是名校大学生对于自己工作三年后的位置有明确的设定。“完善的培训与晋升体系”能使个人发展成为专业的高技能人士，提供更大的职业空间和机会，成为大学生乐见的求职关键字。

“高官不如高知，高知不如高薪，高薪不如高寿，高寿不如高兴。”这是电视剧《刘老根》里面的一句经典台词，同样可以用来形容即将通过新一轮校招走入社会的年轻群体。“调查显示，与70后、80后求职时更注重高回报与稳定性不同，现在的年轻群体普遍认为工作不单只是获取薪酬满足生计那么简单，能够满足兴趣、实现人生意义变得愈发重要，“良好的商业品牌”、“有助于个人发展的管理团队”和“鼓励创新、尊重个性的文化”等职位关键词都成为十分重要的衡量因素，年轻群体在职业取向上正在越来越呈现多元化。

软性福利更受青睐

在福利待遇方面，“软福利”对于年轻群体的的吸引程度已经超过了“标准福利”。调查显示，受访者普遍认为“五险一金”、“节日福利”、“交通补贴”、“企业班车”等应该属于企业的“标准福利”，在选择校招职位时这些关键词并不是有力的竞争因素，而“弹性工作时间”、“期权”、“额外带薪年假”、“租房补贴/人才公寓”、“家庭成员福利/员工旅游”等职位关键词更容易进入年轻群体的视野。

新生代年轻群体无论在兴趣爱好还是功利性特征和焦虑水平均超过“80后”，随着他们步入职场，企业所描绘的职业规划，以及能否提供更好的成长机会与空间将比以往更加受到关注。这种变化，让不少企业在进行招聘时有些措手不及，尤其是在校园招聘中，很难吸引到优秀的年轻群体，即使企业在给予offer后被毁约情况也频频出现。因此，在越来越多企业开始核心人才招募计划的当下，就需要根据年轻群体的诉求的改变作适当改变，除了给出客观的薪酬以外，更要展示出企业自身独特的吸引力和竞争力，在挖掘年轻群体人才时更注重合适的管理模式、个人的发挥空间，迎合了他们追求兴趣、实现自我价值的需求的同时也能使得校园招聘的作用最大化发挥。

关于前程无忧

“前程无忧”(NASDAQ: JOBS) 是国内领先、集多种媒介资源优势的专业人力资源服务机构。它集合了传统媒体、网络媒体及先进的信息技术，加上一支经验丰富的专业顾问队伍，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务，现在全国25个城市设有服务机构。

2004年9月，前程无忧成为首个在美国上市的中国人力资源服务企业，是中国领先的人力资源服务供应商。

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