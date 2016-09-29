陈龙：“震坤行”模式为何能提升 MRO 供应链效率

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 自二十一世纪以来，随着互联网技术的发展，打破了越来越多靠信息不对称生存的传统行业格局，互联网+行业的模式触及衍生到社会的各个行业。

作为 MRO 行业领先的震坤行工业超市，通过对整个行业不断的探索与总结，形成了一整套完善的 MRO 解决方案。在创始人陈龙看来，震坤行从原先的贸易公司升级到一站式工业用品超市，再扩展为不断延伸的 MRO 生态圈，结合互联网和物联网，不断提升工业用品的供应链效率。

依靠互联网实现工业品服务的价值有限

在我国，传统的 MRO 交易链条冗长，层次分散，货物搬运次数多，造成 MRO 行业供应链的采购和管理成本非常高。同时也存在产品价格不透明、假货多、交期不及时等一系列问题。

因此借助互联网建立一站式 MRO 网上采购平台，能有效提升行业采购效率，实现 MRO 产品价格透明、检索方便、在线订购快捷。

陈龙认为 MRO 在中国是非常典型的蚂蚁市场，分散繁杂，“夫妻小店“的小商业体占比最大，而优质的供应商绝对数相对较少。将整个供应上游直接连接至网上，从根本解决不了制造业的最终需求。

因为 MRO 需要的不仅仅只有产品，还有专业的指导、安装、仓储、维护、保养等等，用互联网模式做 MRO 服务的价值有限。MRO需要全方位服务模式，SAAS软件、系统对接、线下物流配送、专业技术服务等都要完善考虑。

目前来看，MRO市场发展出两大平台模式具有主流代表性。自营还是撮合，陈龙更愿意从客户的采购习惯和 MRO 产品本身属性来进行审视。

工业领域有大量种类繁多，金额较小的产品。它们的属性类似于生活日常用品，更适合通过超市一站式购买，所以这类超市型产品更适合自营模式。在自营平台上，产品价格更透明、订购更便捷、为客户节省大量的采购时间和沟通成本。

而专业技术和资质要求高，数量和金额相对较大的产品，更适合“撮合”模式。引进专业和优质的供应商入驻平台，有效提升对此类产品的直接服务能力，从而降低产品到客户手中的最终成本。

所以在 MRO 平台中，将自营和撮合进行串联，减少供应环节及销售环节的中间层级，全面打通供需上下游，进而不断满足制造企业对于“敏捷供应链”的需求。

利用物联网与智能终端实现 MRO 供应链效率极大提升

陈龙分析指出，MRO领域运用VMI（供应商库存管理）和JMI（联合库存管理）进行间接物料管理，能够有效帮助工厂降低库存水平，提高仓储管理效率。而利用智能终端、智能传感器，可以让所有的产品形成一个物联网，进而形成企业、供应商、客户等共同库存管理，提升整个行业的上下游供应链效率，为制造业产业升级提供必要保障。

在一线生产现场摆放智能终端，它会自动清算库存，实时告知库存状态和工人的领用情况。如果库存紧缺，还会自动发出需求订单至云端，供应商依据需求按时送货上门。

这无疑实现了 MRO 物料无人化管理。实时在线监测，降低产品消耗，减少不明损耗；全天候现场供应，避免了有些 MRO 物料需要搬运四五次的情况。震坤行工业超市推出的智能小仓库，免费开放对外使用，在线智能仓储管理从运营优化和智能制造方面，必将会加速 MRO 供应链效率的极大提升。

陈龙认为工业品的成本降低，根本上是从产品的简化优化开始。因此将 MRO 类产品做了具体的细分：可乐型产品，长尾型产品和阿尔迪型产品。

可乐型产品价格透明，市场知名度高，有非常深厚的品牌积累，以及等级分明的渠道设置。针对此类产品，可以从供应链优化和确保正品入手，来提高效率。

长尾型产品满足个性化和小量需求。采购量往往不大，但会花费采购人员非常大的管理精力，比如明确需求或产品选型等。对此，陈龙从服务提供商的角度提出简化优化和就近服务的解决方案，通过丰富的产品覆盖和专业的技术储备，把客户原先繁杂的 SKU 物料进行精简和替换，真正做到产品的简化优化。

阿尔迪型产品是陈龙在中国 MRO 市场率先提出的概念，命名来源于经典案例“德国阿尔迪超市”。在那里，每个品类只提供几种产品，每一种都是精挑细选出的爆款。依靠这种模式，阿尔迪与沃尔玛一样在欧洲市场并列前茅，创造了商超领域的神话。

在中国 B2B 市场，很多知名品牌因为品牌或者渠道的关系，以较高的溢价销售给工厂客户。而事实上，很多国际品牌的大部分产品其实是由中国本土进行代加工。挖掘更多质量可靠，价格更低，高性价比的产品，满足企业生产制造的需求是十分必要。

震坤行的阿尔迪产品，做到 SKU 极简，厂家直供，价格更低，这样就保证了品质和价格的最优化。性价比高，管理成本低的阿尔迪产品也正是制造业采购者所希望的目标。

MRO行业：线下的服务能力需要大幅度提升和改造

陈龙表示目前中国 B2B 行业最大的挑战在于传统运营能力的提升。强大的线下服务能力能贯通买卖双方资源，形成企业与企业之间的良性循环发展。MRO采购领域中一直以来存在不少痛点，其中仓储物流、紧急配送及采购专业技术服务等能力还需要大幅度提升。

针对此类痛点，陈龙总结了几种方式，以此提升和改造线下的服务能力。首先是在全国工业区建立区域服务中心，为邻近的工业客户完成高效、快速的就近仓储物流配送。同时可以进行当地的紧急产品采购，解决 MRO 最后一公里问题。客户也可以针对不同的产品技术问题进行现场答疑解惑，从而达成更进一步的合作。同时区域服务中心还承担库存的联合管理，帮助不同的工厂在各个城市，各个工业区进行库存整合及运输的统一管理。其次是改造传统的渠道，在提供强大的线下物流、仓储管理、IT技术以及完全授权的自主模式下，将更多当地的贸易商改造成为“互联网+物联网”时代下的优质服务商，更高效精准地服务于客户，不断提高 MRO 行业的线下服务能力。



陈龙对于提升MRO供应链效率信心满满

对于中国的 MRO 行业，陈龙更愿意聚焦在产品质量以及客户服务体验，应用一站式网上采购平台，产品简化优化，在线智能仓储管理，区域服务中心以及共同参与的技术咨询等一整套解决方案，广泛布局 MRO 工业品生态圈，吸引更多优秀人才，推动整个行业的进步，不断提升供应链效率，降低制造业成本。