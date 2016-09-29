诺姆四达金牌校招面试官培训班成功举行

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 9月23日，由著名人才管理与人力资源咨询集团诺姆四达主办的“金牌校招面试官公开体验课”在北京、上海同时开班，诺姆四达集团董事合伙人、执行总裁纪超女士，诺姆四达集团合伙人、上海公司顾问总监李海涛为两地的近百位企业HR及校园招聘负责人做了精彩分享，受到一致好评。



金牌校招面试官北京培训现场

对企业HR来说，校招不仅是为企业选拔高潜人才，同时也决定着众多毕业生的职业命运，那么，作为企业校园招聘面试官，如何解开毕业生的胜任潜质密码？如何掌握高超的面试技术？如何借助测评工具对其素质能力进行评价？是当前校园招聘面试普遍存在的难题。

针对当前校招面试中的难点问题，此次公开课以《金牌校园招聘面试官》培训大纲为基础上，通过精彩的课程安排、实战的讲授方式、详实的案例分享等形式，使得大家置身其中，实战体验对科学的面试流程、精湛的面试技术等内容。



金牌校招面试官上海培训现场

此次公开体验课遴选出BEI面试、LGD等重要面试技术作为实战演练内容，结合今年大学生毕业求职特点，以及已就业的新生代员工稳定性等内容，适用面试策略、技术、工具等进行了详细阐述和实战演练。

《金牌校园招聘面试官》是诺姆四达打造的一款精品课程，以人才标准建立、面试技术等内容为核心，通过讲授与讨论、情景模拟、视频观摩等，让校招负责人熟悉面试的科学流程及框架体系，掌握校面试的重要技巧和工具方法。

培训班旨在通过面试官的角色定位与职业素养塑造，评估模型与评价指标建设，校园招聘常用评价技术分析，典型应聘群体解析等策略，为企业打造一批掌握校招面试核心技术的专业人才，提升企业的校招的面试水平。