Aberje的国际时事通讯BRpr对话 Roberto Setubal

圣保罗2016年9月29日电 /美通社/ -- Aberje - Associacao Brasileira de Comunicacao Empresarial(巴西企业传播协会)9月份发布了第五版时事通讯BRpr。BRpr是Aberje的一项计划,旨在展示巴西传播领域形成的良好实践,并与国际业界进行对话。

第五版BRpr时事通讯包含一篇由Prospectiva主理合伙人Ricardo Sennes署名的文章,对巴西近年来使用的公共政策进行了分析,介绍了主要亮点与问题。还有一篇文章介绍了Aberje与利物浦大学(University of Liverpool)研究员Beatriz Garcia之间的合作。双方联手与圣保罗大学传播与艺术学院(School of Communication and Arts of USP)共同对2016年里约奥运会的文化传统进行了一年期研究,这项研究还得到英国国家学术院(British Academy)的支持。

其中一篇文章讨论了在圣保罗举行的另一场Lidercom会议,Itau bank总裁Roberto Setubal参加了这场会议。他与传播集团的对话主要探讨了推动Itau取得一项最稳固的全球声誉的过程和政策。透明、一致、组织和管理是这场会议的一些主要议题。