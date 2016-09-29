英特尔助力企业与时俱进 随需而动

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 当今世界， PC已经改变了人们的生活方式，“互联网+”让企业在不断激烈的竞争中，更期待通过PC的性能、续航、便携等方面的升级来帮助其提高生产力，而这也正是英特尔始终坚持努力的方向。基于长期技术经验和大量市场调研分析，英特尔发现及时更换企业PC，采用更先进的IT系统，不仅能更好的帮助企业与互联网融合对接，让企业更从容、灵活地应对快速变化的市场，同时流畅运行的新PC还可以有效提高员工效率，促进企业整体生产力的提高，从而增加企业核心竞争力，在激烈的市场竞争中赢得优势。

通过实际应用英特尔和其合作伙伴的产品，今天，很多企业都已经清楚的认识到通过商用PC可以改变企业效率和发展速度，更有效的发挥人力和人才的价值，从根本上帮助其更好的适应市场的快速变化，顺畅转型并取得更好的发展。探路者就是通过采用第六代智能英特尔酷睿处理器的商用智能终端的帮助，在“互联网+”时代浪潮之中，在电子商务持续火爆的当下，快速成功“转型”，最终成为一个互联网+零售行业的胜者。探路者是如何在拥抱互联网的道路上，探索高成长捷径的？如何通过第六代智能英特尔酷睿处理器的强劲新PC获得持续高增长的空间的？

打破格式化 重塑“互联网+”

21世纪初，当人们在繁华的大商场看到“探路者（TOREAD）”的LOGO时，谁也没有想到，这个品牌会在十年后从一个初创企业成长为国内户外第一品牌，成为人们登山、旅游、徒步，健身等休闲活动中优良伴侣。2012年，探路者提出全新品牌主张“探路者，勇敢的心”，鼓励人们终结“勇而不敢”，果敢地迈出自己无论是在户外挑战，还是人生道路上从未敢迈出的那一步。正是秉承着这样的品牌理念，探路者以一颗“勇敢的心”再一次借助IT的力量，开始了从实体连锁店模式向全渠道业务模式转型，在2015年年度实现了16.4亿元销售收入，其中电子商务渠道贡献了4.53亿元，较上年同期增长了20%。仅在2015年“双11”这一天，探路者品牌天猫官方旗舰店销售流水就超过了1.03亿元。这样优异的成绩证明了探路者在“互联网+”时代转型之路的成功。

而探路者信息部总监张航认为，这样的成功，很大程度上，是因为企业进行了PC更新换代，利用搭载了第六代智能英特尔酷睿处理器的智能终端设备，其才能够直面企业内部和外部的挑战。

实际上，探路者面临的挑战不仅源于营销角度所谓“用户采购方式从实体店转向电子商务”的行为，还包括用户对产品多元化的需求，以及探路者的内部管理模式，即从“货品生产、供货、库存”到“产品交付和服务体验”的全过程。这三方面的巨大挑战，让探路者意识到，一旦自己迈出了转型的步伐，一方面，必然要应对“外围”电子商务渠道新业务模式的围剿以及新电商渠道同现有实体店产品、销售、库存等综合细节等各层面的挑战；另一方面，探路者还需要思考如何建立内部快速服务响应机制，同时对管理流程进行信息化改造。

能灵活有效应对这一切的办法就是使用高性能的便携PC。利用便携合理配置的PC能更快地提高探路者员工整体工作的速度，从而更有效地提高了服务效率，相当大程度上节省了总TCO。今天的探路者不仅仅凭借与淘宝、京东、唯品会的合作逐步拓展其线上业务，同时也在深化改造其线下将近1,400多家实体店面。

不停歇的寻求创新

让很多遇到互联网冲击的传统企业感到茫然的是：传统实体店铺人流量少了，但房租、水电、工资都没有降，随之而来业绩下滑、利润低迷的问题该怎么解决？多数传统企业选择以关闭亏损门店，缩减营业面积等方式来避免业绩持续受到拖累。

然而，我们看到探路者并没有停止扩充零售店面的步伐，探路者在着力拓展线上电商渠道的同时，也并未忽视对现有实体店的数字化改造工作。正如张航所言，零售行业的从业者都有商品的采购、供应的能力，采用“+互联网”渠道拥抱互联网的过程，实际上也是实体零售业态自动进行格式化和再造的过程。“未来的实体店的主要功能就在于给客户带来更多个性化的体验式服务。以往门店之中仅布设一台POS机设备完成收银工作的时代，已经一去不复返了。借助数字化标牌，客户可以完成自助式商品挑选和查询；依托二合一设备的营销展业，门店服务人员能够实现更深层次的客户需求挖掘。”张航如是说。

便携+适配性能的PC是如何在探路者业务模式转型中发挥作用的？一方面，探路者借助能够实现平板、笔记本两种工作模式切换的二合一设备，为门店顾客提供更为贴心的互动营销。另一方面，借助定制化的一体机设备，探路者完成了门店产品的数字化互动展示服务。

举个例子，探路者在全国有上千家门店，每家门店都有自己的导购人员，他们都要接受总部的培训。转型之前，培训的方法是把所有导购都集中起来，统一时间、统一地点，讲解统一的内容。组织起来不光劳心费力，还耗费大量成本。转型之后，探路者为门店的导购们配备了平板和笔记本二合一的移动设备，培训内容将通过互联网传输到这些设备上，导购们可以自主安排学习的时间和方式。导购的另一项工作内容是将门店的橱窗和商品摆放样式拍下来，上传到总部，让总部提供改进建议。现在使用二合一移动设备，直接拍照，就能直接上传到相关的系统中，省去了中间不必要的环节，效率也大大提升。



基于第六代智能英特尔酷睿的ThinkPad X1笔记本，随时随地职称业务决策需求

除了导购之外，门店还使用了定制的一体机。这批搭载第六代智能英特尔酷睿处理器的一体机，体积小，性能高，完全适用于门店空间紧张、有高性能设备需求、多任务处理的业务环境。



基于第六代智能英特尔酷睿的Think Centre M7300z一体机，全面节省空间

利用PC进行店面数字化管理，不再浪费有限的工作时间在培训、处理日常事务之上，相比传统店面节省了超过20%的时间成本，而人员效率则提高了三倍。大肆扩张的店面背后，是数字化的经营理念，将工作人员的效率有效的加以提升，将店面运营成本合理有效地控制。

快速提升效率降低成本

确实，如果实体展示能够给商品品牌带来溢价，刺激消费者购买的欲望，那么这样的线下转型方向无疑是正确的。这是在这样的思路下，探路者展开了数据化的运营和服务的创新工作。这样的改变为探路者带来实体店面上逆势成长，在提高了门店服务和响应效率的同时还降低了总成本。当然，探路者对于效率和成本的追求，绝不仅限于店面，还有最为重要的“保障和后勤部队”——库房。探路者对库存的PC产品使用的重视程度，正是其成功转型为“互联网+线上+线下”全渠道业务模式的秘诀之一。

张航用形象的比喻介绍了新PC带给库房的“大不同”。传统企业库房人员用的PC多是“古董级”的配置，笨重的 CRT 显示器，操作系统可能还是 Windows XP，可想而知，用这样的设备别说处理订单，就是打开一个Excel应用，都要浪费不少时间。然而，在探路者的库房却是别一番景致，库房工作人员使用的电脑都是最高性能的款型，甚至跟公司一些高层领导们使用的电脑达到了同样级别，且库房人员的电脑更新周期是3年，如果遇到库房部门和行政部门同时提出申请，公司会优先批准库房部门。此外，每个库房人员都有一把手持扫描枪，成本甚至比一台 PC 还要高。



基于第六代智能英特尔酷睿的ThinkPad T460s笔记本，胜任多任务处理

看到这里，也许你会问：探路者在库房投入如此之大，意欲何为？传统零售行业的批发模式，主要面向行业市场，订单单量少，但单品数量大，发货周期长。而在线销售模式，则恰恰同期相反。以双十一类似的促销活动为例，探路者一天内就可接到十几万单，可平均每单只有1.6-2件商品，而且还得当天或者第二天发货。这对库存的管理能力提出了全新挑战，对于探路者而言，今天，线上销量已占到整体消量的40%。显然，在这样的场景下，库房人员使用设备运行流畅程度，决定了其对订单的响应速度，快速处理供应链需求，保证货物的正常发送的能力等。“保证库房人员的工作效率，就是在为整个公司的发展保驾护航。”由此不难理解，PC对探路者库房人员的的重要性不言而喻。

正如英特尔企业高效锦囊新三十六计“争分夺秒”中曾列出一个数据：如果企业员工每天在陈旧 PC 上浪费至少 5 分钟等待时间，那么一年内每位员工会损失大约三个工作日。对一家拥有 1000 名员工的企业而言，使用老旧 IT 设备意味着工资单上超过 10 名员工整天无所事事。比起旧电脑，配置第六代智能英特尔酷睿六处理器的电脑，正好适合探路者库房人员的需求：在办公效率上，是旧电脑的2.5倍；笔记本电脑的续航能力提升了3倍；文件打开的速度更是过去的6倍。也正是由于对硬件PC的高性能追求，探路者的库房只需少数人，便可处理几十万个订单。可见，探路者看似高昂的PC投入换来的不仅是人员工作效率的提升，更是节省了总TCO。