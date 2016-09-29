TUV莱茵与浙江省机电产品质量检测所举办客户答谢会

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年9月28日，德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）与浙江省机电产品质量检测所在风光迤逦的千岛湖联合举办客户答谢会，与来自德力西、ABB等重要客户公司的逾60人共聚千岛湖畔，在交流行业信息、分享经验的同时，回归自然，放松身心。



TUV莱茵商用与工业产品服务副总裁夏波致辞

答谢会上，TUV莱茵商用与工业产品服务副总裁夏波与浙江省机电产品质量检测所副所长杜量向所有与会客户发表了欢迎致辞，感谢长久以来的信任与支持。

近年来，在新能源行业和安全用电日益受重视的大背景下，低压电器新技术和新产品的不断发展显得尤为重要。在当天的活动中，TUV莱茵首次发布“低压电器市场现状及行业发展白皮书”。白皮书指出，随着低压电器产品应用领域从传统电力向智能电网、新能源行业发展，国内低压电器行业通过积极提升自主创新能力，正在走出中低端市场的激烈竞争，往市场空间和利润空间都相对大的中高端市场进发。同时，低压电器产品正在逐渐向中高压转换、智能化方向发展，并且在新能源领域获得多种途径的应用，包括电动汽车充电设备、风电行业和太阳能光伏发电领域。

TUV莱茵作为一家随时掌握各行业科技前沿技术和动态的企业，在最新的潮流科技面前时刻保持着与时俱进、不断融合和创新。当天活动的体验环节中，与会的客户纷纷亲身接触了时下最热门时尚的VR视频，通过VR虚拟现实技术打造的身临其境的感觉，在感受最新科技潮流的同时，也增加了对企业的了解。

作为多年的合作伙伴，浙江省机电产品质量检测所是TUV莱茵的低压电器CB实验室，为客户推出多种一站式检测服务，同时在新能源、光伏等产品方面拓展合作空间。“在与TUV莱茵合作的过程中，让我印象最深的是，TUV莱茵的团队总是非常负责，非常友善。”杜量说，“他们以紧凑且有条理的工作模式，总是能够给合作伙伴和客户带来惊喜。”



低压电器产业发展趋势研讨会

答谢会现场，德力西电气技术总监陈忠献也表达了与TUV莱茵合作的满意：“我们相信无论德力西电气的产品走到哪里都有TUV莱茵的认证。”德力西电气是中国低压电气行业规模最大的合资企业，TUV莱茵的一站式多国认证服务，多年来帮助德力西电气的产品只需一次认证即可满足多个国家的准入要求，帮助德力西电气快速进入目标市场。

“一直以来，我们用同理心对待客户的需求，始终站在客户的角度考虑问题，与客户一起迎接挑战，共同成长。”夏波表示，TUV莱茵多年来陪伴客户一同成长，“客户的成功就是我们的成功，让我们共同迎接挑战。”