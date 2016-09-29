李锦记青年厨师中餐国际大赛2016总决赛隆重举行

“海纳百川 扬威国际”

吸引43位来自全球13个地区的有志青年厨师参加，发扬中华优秀饮食文化

香港2016年9月29日电 /美通社/ -- 李锦记于9月28日为李锦记青年厨师中餐国际大赛2016总决赛举行隆重的揭幕仪式，赛事以“海纳百川 扬威国际”为主题，标志着今届大赛冲出亚洲迈向世界，以推广中华优秀饮食文化。

揭幕礼图片：

李锦记青年厨师中餐国际大赛2016由李锦记主办，并获全球共21个中餐业组织鼎力支持。是次合作充份体现业界携手以提升业内水平，及鼓励全球年青中餐厨师发挥创意和互相交流。总决赛于中华厨艺学院举行，43位来自日本、中国大陆、台湾、加拿大、法国、香港、美国、马来西亚、荷兰、新加坡、澳门、澳洲及韩国的参赛者角逐青年厨师中餐国际冠军的名衔。

43位参赛者将于90分钟内，以其创意和中餐烹饪造诣，利用大会指定材料配以李锦记酱料及调味料制作一道中菜菜式。今届参赛者的平均年龄为35岁，拥有平均14年中餐烹饪年资。其擅长烹调的地方菜系包括粤菜、川菜，淮扬菜，湘菜、闽菜、淅江菜及台菜。

揭幕仪式上，主礼嘉宾燃点起圣火台的圣火，象征大家一同将中华饮食文化的精神薪火相传。李锦记酱料集团主席李惠中先生表示：“李锦记128年来一直以‘发扬中华优秀饮食文化’为使命，积极推动全球中餐业的持续发展，特别关注青年厨师的培训工作，希望为中餐业人才培养出一分力。今次比赛以‘海纳百川 扬威国际’为题，希望各地优秀青年厨师，分享中餐烹调心得，让更多人认识中菜精湛技艺，把中华饮食文化的细致美味，薪火相传，扬威国际。”

李锦记青年厨师中餐国际大赛2016的评审团由7位具影响力的环球中餐名厨组成，包括陈惠荣大师（荷兰中厨协会名誉会长） 、陈国强大师（香港厨师协会中餐干事）、近藤绅二大师（日本中国料理协会副会长）、吕敬来大师（韩国中餐烹饪协会会长）、卢永良大师（中国烹饪大师）、冯洱迅大师（世界中餐业联合会国际中餐名厨专业委员会副主席）及杨利华大师（李锦记形象大厨）。各评审将就参赛作品的味道、质感、创意、外观及食物卫生评分，选出至尊金奖、金奖、银奖及铜奖得主；以及三项优秀奖项的得奖者，包括“最佳创意奖”、“最佳酱料配搭奖”及“最佳造型奖”。

世界中餐业联合会秘书长尚哈玲女士表示：“世界中餐业联合会与李锦记结成战略合作伙伴关系已经多年，我们双方多次通过举办比赛、厨艺展示、美食节庆等形式打造中餐的国际交流平台、提升中餐的国际形象、展示中餐的独特魅力。这次青年厨师中餐国际大赛也是李锦记为国际中餐业发展做出的贡献之一，对于健全厨师人才队伍和激励厨艺创新都有着积极的意义。”

李锦记企业社会责任项目“希望厨师”的学员亦有参与今天的揭幕礼，他们在活动上一展精湛刀功，以食材雕出一个精致的艺术摆设，令嘉宾叹为观止。

李锦记青年厨师中餐国际大赛于2014年首次举办，今年为第二届，并由 Chef Works、鱼类统营处、兴隆食品有限公司、安机源优质食材有限公司、香港中华煤气有限公司、澳洲牛羊肉及蔬菜统营处联合赞助（排名不分先后）。

请密切留意“ 李锦记青年厨师中餐国际大赛2016新闻中心 ”的定时发布。

附录 I ：

李锦记青年厨师中餐国际大赛2014及2016资料：



李锦记青年厨师中餐国际大赛2014 李锦记青年厨师中餐国际大赛2016 比赛届数 第一届 第二届 参与地区数量 7个 13个 参与地区 日本、台湾、香港、马来西亚、新加坡、澳门、韩国 新增加：中国、加拿大、法国、美国、荷兰、澳洲 参与地域 亚洲 五大洲 指导单位 世界中餐业联合会 世界中餐业联合会 协办单位 9个 21个 支持单位 8个 10个 赞助单位 5个 7个 参赛人数 48 43 第二次参赛者 N/A 1个 (通过香港初赛) 参赛者擅长 菜式 传统：粤菜、川菜、台菜、客家菜、上海菜、北京菜、南洋风味菜 创新：粤菜及马来西亚烹调 和拼 传统：粤菜、川菜、湘菜、官府菜、台菜、闽菜、浙江菜、淮扬菜、海派、热菜 创新：海鲜料理、创意中餐、混合广东料理、创意及分子料理菜、泛亚或西餐相配 参赛者入厨经验 2 – 22年 3 – 23年 评判团数目 7人 7人 评判团来自 日本、台湾、香港、马来西亚、新加坡、澳门、韩国 日本、中国大陆、香港、美国、 荷兰、新加坡、韩国

附录 II ：

协办单位名单：

协办单位：

澳洲 澳洲华人餐饮商会 纽省（悉尼）厨师协会 加拿大 加拿大中华烹饪协会 中国 广东省餐饮服务行业协会 湖南省餐饮行业协会 江苏省餐饮行业协会 上海市餐饮烹饪行业协会 欧洲 法国国际烹饪协会、荷兰中饮公会 香港 中华厨艺学院 日本 公益社团法人日本中国料理协会 韩国 韩国中餐烹饪协会 澳门 澳门烹饪协会 马来西亚 马来西亚雪隆姑苏慎忠行餐饮业公会 马来西亚姑苏厨业茶酒楼联合总会 新加坡 新加坡中厨协会 台湾 中华厨艺交流协会 中华美食交流协会 台湾国际厨艺协会 台湾国际年轻厨师协会 美国 美国餐饮协会

#以地区及单位的英文名称排序

附录 III ：

支持单位名单：