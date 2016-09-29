杏树林助力中国肺癌云学院 将攻克肺癌进行到底

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 由国内著名肺癌专家支修益教授牵头发起、杏树林提供技术支持的中国肺癌防治协作网络平台 -- “中国肺癌云学院”，于9月24日~ 26日召开的2016年全国肺癌诊疗新技术新进展学习班上举行启动仪式，来自全国300位胸外科医师及学者参加了启动仪式。

国家卫生计生委发布的最新数字显示，目前我国每年新发病的肺癌患者超过80万，每年死于肺癌的患者高于60万。肺癌的发病率、死亡率，在城市和农村、男性和女性中都呈现上升趋势。如何早期发现、诊断和规范化治疗是目前肺癌防治领域专家共同面对的课题。“中国肺癌云学院”正是在该背景下应运而生。

首都医科大学肺癌诊疗中心主任、首都医科大学宣武医院胸外科主任、中国抗癌协会科普宣传部部长、中国癌症基金会控烟与肺癌防治工作部部长和中国胸外科肺癌联盟主席支修益教授表示，“中国肺癌云学院”将借助移动互联网络技术，搭建不同地区不同层级的医生沟通平台，构建专注于肺癌疾病三级防治的分级诊疗体系，实现各级肺癌医疗资源的联动，最终实现肺癌疾病的早期发现、诊断和规范化治疗。

支修益介绍，相对于传统零散的肺癌协作方式，“中国肺癌云学院”具备以下三个优点：

打破时空局限，实现零成本沟通

我国吸烟人数多，肺部疾病发病率高，肺癌逐渐成为医疗中的常见病和多发病，由此建立一套适用于胸外科医生操作的规范化预防和诊疗方案一直是我国医改推进的重点。

支修益介绍，“中国肺癌云学院”是利用移动互联网技术，通过云协作的形式让不同地区、不同层级的胸外科医生随时随地接受规范化诊疗课程，打破之前地理位置和路程奔波的苦恼。“‘中国肺癌云学院’将借助互联网发挥广连接和高效率的作用，将广大基层医生和专家连接在一起，将更规范的诊疗程序和庞大的肺癌诊疗需求连接在一起，提升当地医生的诊疗水平，将患者留在当地治疗，有助于实现分级诊疗。”

汇聚海内外专家资源，打造互联网+MDT 肺癌协作平台

“中国肺癌云学院”已经向包括首都医科大学宣武医院胸外科专家在内的国内外各大肺癌专家发出入驻邀请，他们将在云学院中讨论疑难病例、分享科研成果、讨论最新临床指南并指导基层医生提高诊疗能力等。不仅如此，围绕肺癌防治相关的影像科、麻醉科、检验科、病理科、康复科等各科室专家也将入驻“中国肺癌云学院”，打造以肺癌单病种为中心的互联网+MDT（多学科协作）平台。

在聚合专家资源的基础上，“中国肺癌云学院”还将为基层医生提供系统性学习课程和疑难讨论，针对发病率高、危重性的肺部疾病进行重点授课。

打造肺癌防治样板间示范作用，重构肺癌诊疗模式

随着我国医改的深入推进，政策方向将指向医疗资源下沉和跨区域跨级别医生协作。在这两个方向的指引下，“中国肺癌云学院”将打造肺癌防治样板间示范作用，由上而下沉淀肺癌诊疗经验，由下而上解决疑难病例，重构肺癌诊疗模式。

作为“中国肺癌云学院”的技术支持方，杏树林已经覆盖全国约30%的执业医生用户，其中10万+的基层医生已经加入杏树林云学院。杏树林通过云课堂、云查房等形式进行医生间的协作指导。“中国肺癌云学院”也将基于如此大的基层医生用户规模和协作形式发挥标杆作用。