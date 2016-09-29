刘国梁父女闪耀华彬LPGA中国精英赛配对赛

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 作为中国最顶级的女子职业高尔夫赛事，“华彬 LPGA 中国精英赛”的参赛阵容可谓星光熠熠。而这份星辉，由于刘国梁父女的到来，又增添了许多。

星期三，奥运冠军、中国乒乓球总教练刘国梁带着女儿刘宇捷一起参加了华彬 LPGA 中国精英赛的职业 / 业余配对赛，在红牛后五洞发挥出色。这是刘国梁打球十年以来第一次参加 LPGA 比赛的职业 / 业余赛，他相当幸运，与本次赛事的卫冕冠军李美林同组。

“高尔夫比赛这一点不错，在举行比赛的同时会组织配对赛。”刘国梁说。“这是对高尔夫的一种普及，也是对赞助商的一种回报，我相信这一点与高尔夫能成为世界主流运动有一定关系。”

“这是我第一次参加 LPGA 的职业 / 业余配对赛，职业选手精湛的技术、打球的节奏、打球的礼仪给我留下了深刻的印象，也让我学习到不少。”

刘国梁的高尔夫平均水平在85杆左右，他最好打出过73杆，今天他的精彩表现包括在华彬庄园尼克劳斯球场第七洞推入了20英尺长推，卫冕冠军李美林也与他击掌庆祝。

不过比起自己的成绩，刘国梁更在意的是女儿刘宇捷的表现。6岁的刘宇捷已经在参加青少年高尔夫比赛，而且有不错的发挥，今天她也参加了职业 / 业余配对赛。她那一组的职业选手是韩国的另外一个高手：金孝周。

“培养女儿打高尔夫，肯定存在着将她培养为世界冠军的愿望。”刘国梁毫不讳言地说。

作为两项运动的佼佼者，刘国梁坦言乒乓球和高尔夫存在着不小的区别，可是也有一些东西是共通的，而这种东西，他希望在未来某一天可以传授给女儿：“两者的相同之处在于都是个人运动，都是球类，而且个头一样大，也都有旋转，可以说两者非常接近；只不过高尔夫球的重量更大，其场地更大，受自然条件的影响更多。乒乓球更多是两人的对抗，你可以限制对方的球；高尔夫，你不能限制对方的球；而且一场比赛，绝不是两个人在对抗，而是70人、80人、甚至100多人一起竞赛，偶然、未知的东西更多一些。”

“然而个人运动都讲内心的强大，你在碰到困难的时候，意志品质的强大。当你打到最高水平的时候，大家其实相差不了多少，更多是在最后一瞬间把握住机会的能力。因此虽然两个项目技术上不同，但是在心理上，在挑战上，在内在对人的要求上，有很多相像的地方。”

虽然刘国梁还没有教出高尔夫的世界冠军，可是从这一番话之中，你隐隐已经感觉到他有这份自信，这份能力，就像培养马龙、张继科一样，培养出高尔夫的世界冠军，未来赢得像华彬 LPGA 中国精英赛这样的大赛。