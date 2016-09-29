摇滚传奇品牌Marshall正式入驻天猫

生来躁动 摇滚范驾临中国

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年9月27日，摇滚传奇品牌Marshall驾临中国。从此，中国消费者可以通过Marshall天猫旗舰店轻松购买到Marshall正品音箱和耳机，亲身体验华丽的摇滚传奇。天猫旗舰店上线之际，Marshall亦推出了一系列的优惠活动，让摇滚爱好者一起躁起来！



摇滚传奇品牌Marshall入驻天猫

Marshall的品牌历史几乎等同于摇滚乐的历史。半个世纪以来，Marshall造就了一代又一代的传奇。激动人心的巡演乐队和呼啸而过的音乐卡车，将Marshall的精神传到了全球各地，影响了非常之多的优秀吉他手。如今，Marshall将毫不妥协的品质与对摇滚精神的追求，从大型舞台上延续到为个人提供摇滚音乐体验当中，并完美地融合到了Marshall音箱和耳机的每个细节之中。

Marshall天猫旗舰店正式上线：生来躁动，满怀诚意

千呼万唤中，Marshall品牌终于如约来到中国。为回馈粉丝长久以来对Marshall的关注与喜爱，Marshall天猫旗舰店推出系列优惠，开启摇滚盛宴，和大家一起摇滚起来！

9月27日至10月9日期间，凡是在天猫旗舰店（https://marshallyy.tmall.com/）购买Stockwell音箱的消费者，可免费获得Flipcover保护套一件。与此同时，购买Marshall Major II蓝牙耳机，还可免费获得Mode入耳式耳塞一个。



Marshall Major II 无线蓝牙耳机和Marshall Mode入耳式耳塞

Marshall进入中国，将旗下音箱和耳机系列产品息数带入中国。其中包括人气便携式蓝牙音箱 -- KILBURN和STOCKWELL，以及旗舰耳机产品Marshall Major II 无线蓝牙耳机和Mode EQ入耳式耳塞。



Marshall旗下全系产品



Kilburn是Marshall推出的首款便携式立体声音箱，它拥有Marshall标志性的外形和声音，是狂野不羁的摇滚精神象征。Kilburn中音清透，高音开阔，展现了Marshall毫不动摇的音质传承。与此同时，Kilburn的模拟旋钮设计还能够让用家根据个人喜好进行调控；真皮提带设计，提供了便携的旅行体验。

不同于Kilburn，Stockwell是为永远在路上、特立独行的生活方式而生。Stockwell是Marshall旗下体积最小巧的旅行音箱，产品重量仅有1200克，但它却可以发出同级难以匹敌的宏大声音。Stockwell可升降式控制钮、25小时超长播放时间，以及蓝牙4.0技术都是它生来躁动的标志。

Marshall Major II无线蓝牙耳机能让用家以更自由的方式感受纯正的摇滚精神。Major II 无线蓝牙耳机具有新型APT-X高保真传输技术，让摇滚精神和摇滚音乐不打折扣。此外，长达30多个小时的连续播放时长，可拆卸、可折叠设计，以及Marshall专属控制钮都能让用家痛快感受生命不羁，狂欢不止的摇滚乐趣。

入耳式耳塞Mode EQ体积虽小，却能传递出丰富的声音表现。定制的驱动单元，为使用者带来高输出、低失真的音乐效果。独特的入耳式设计能够完美贴合你的耳型，确保用家佩戴时拥有舒适的体验。Mode EQ自带EQ线控开关，用家可以随心定制声音体验，纵情感受人生大不同。