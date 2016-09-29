提振健康中国2030，上海创新医疗博览会盛大开幕

提振“健康中国2030”发展战略

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年10月10日至12日由中国光学工程学会、中国医学影像技术研究会、中国生物医学工程学会、中国保健协会、上海市生物医药科技产业促进中心主办的“2016年中国上海创新医疗与大健康博览会”将在上海光大会展中心举办。届时各大医院专家、企业家、专家将参与研讨。

“健康中国2030”是未来15年我国推进健康中国建设的行动纲领。生物医学光子学、高端医疗仪器、医学影像设备、精准医疗、光电医疗、智能医疗仪器、健康大数据、智慧医疗、养老保健、康复护理等将成为发展的重要领域。

“2016中国上海创新医疗与大健康产业博览会”为大家准备了大健康养老体验、现场义诊、创新医疗仪器展示、99重阳节健康关爱、可穿戴设备体验等活动供大家了解前沿医学。

“99关爱”，分级诊疗到社区

第二届中国老年健康促进大会召开之际，中国老年保健医学研究会老年健康服务促进会与上海市健康科技协会达成战略联盟，联合倡议发起老年健康服务“九九关爱”工程。

“九九关爱”工程，就是联合信息、医疗、养老、护理、康复、保险、产业、科研、教育等九大领域，开展关爱糖尿病、脑卒中、冠心病老人，关爱失能、失智、失独老人，关爱老年心理健康、健康教育、居家照料等九大项目。计划用三年时间，每年实施三个项目，整体推动老年健康服务的人性化、个体化和精准化，老年健康产品的实用化、科技化和标准化，老年健康管理的信息化、制度化和系统化的理念提升。现场观众可以参与体验活动。

可穿戴设备体验区

现场可以体验智能手环，智能 POS 机，智能手环等设备，在智慧医疗、患者室内导航、患者和医生的精准定位监控、在线挂号缴费、候诊排队等方面的应用。

各路大咖现场剖析医疗产业发展

中国光学工程学会联合中国医学影像技术研究会、中国生物医学工程学会、中国康复技术转化及发展促进会举办“2016创新医疗与大健康产业发展高峰论坛”特邀301医院的顾瑛院士、保障中心王卫东主任、网络学院尹岭院长；上海瑞金医院的宁光副院长（院士）、上海第一人民医院的孙晓东副院长、朱鸿主任；复旦大学附属华山医院的贾杰主任；复旦大学附属中山医院的白春学主任；浙江大学附属医院的李兰娟院士、北京同仁医院的王宁利副院长；天津肿瘤医院的郝希山院士；北京大学人民医院的刘帆主任等出席此次峰会并介绍相关领域工作进展。

现场“问诊”机器人大夫

全球医生组织中国总干事、时占祥博士将亲率团队10月10日在上海光大会展中心二层会议室1，指挥全球最先进医用机器人“大夫”和观众进行智能医用机器人交流与展示。

足不出户就可以做体检、让医生诊断，体验全球最先进的医用机器人，遥控机器人，让医生查看身体情况，还可以和机器人对话，犹如与医生面对面看诊。

现场还有航空航天工业部红外激光专科医院等医院代表为广大展览会观众提供义诊服务，进行骨科疾病、内分泌等疾病现场问诊活动。

活动日程表（以现场为准）：

参观时间：10月10-11日 09:00-16:30；

10月12日 09:00-15:00

展会地点：上海光大会展中心西馆二层展区

【上海市漕宝路66号】

日 期 时 间 活动名称 地 点 10月9日 08:00-20:00 产业化论坛注册 上海光大会展中心国际大酒店大厅注册区 10月10日 09:00-17:00 2016国际生物医学光子学与健康科学研讨会 (IOHS 2016) 国际会议专家、代表注册 产业化论坛注册 上海光大会展中心西馆二层注册区 17:00-20:00 2016国际生物医学光子学与健康科学研讨会 (IOHS 2016) 国际会议专家、代表注册 上海光大会展中心国际大酒店大厅注册区 10月10日 09:00-16:30 2016中国（上海）创新医疗与大健康产业博览会 上海光大会展中心西馆二层展区 09:00-09:20 领导、院士、嘉宾参观“2016中国（上海）创新医疗与大健康产业博览会” 上海光大会展中心西馆二层展区 09:00-17:00 2016创新医疗与大健康产业发展暨国产医疗装备“破冰之役”高峰论坛 上海光大会展中心国际大酒店二层光大10厅 13:30-18:00 分论坛1 - 智慧养老：互联网＋养老服务高峰论坛 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵8 15:00-17:00 分论坛2 - 健康医学工程与光学工程产业应用高峰论坛 上海光大会展中心西馆二层展区会议室1 10月10日 09:30-12:00 分论坛11 - 远程医疗辅助社区分级诊疗和慢病管理研讨会 上海光大会展中心西馆二层展区会议室4 13:30-16:30 远程医疗机器人互动体验区 上海光大会展中心西馆二层展区会议室4 09:00-16:30 智能诊疗仪器、可穿戴设备、家用医疗设备互动体验 上海光大会展中心西馆二层展区路演区 09:30-11:30 创新医疗与大健康产业新产品发布会 上海光大会展中心西馆二层展区发布区 10月10日 10:00-16:30 中国（上海）创新创业与投融资对接大会暨资本助力国产医疗并购转型升级对接会 上海光大会展中心西馆二层展区路演区 13:30-16:30 中国保健协会健康纺织分会工作大会 上海光大会展中心国际大酒店二层光大7厅 09:00-11:00 14:00-16:00 大健康义诊 上海光大会展中心西馆二层展区义诊区 10月11日 08:00-17:00 2016国际生物医学光子学与健康科学研讨会 (IOHS 2016) 国际会议专家、代表注册 产业化论坛注册 上海光大会展中心西馆二层注册区 09:00-16:30 2016中国（上海）创新医疗与大健康产业博览会 上海光大会展中心西馆二层展区 10月11日 09:00-09:20 2016国际生物医学光子学与健康科学研讨会 (IOHS 2016) 主席团专家参观展览 上海光大会展中心西馆二层展区 09:30-12:00 13:30-17:00 2016国际生物医学光子学与健康科学研讨会 (IOHS 2016) 大会开幕式、大会报告会 上海光大会展中心国际大酒店二层光大10厅 13:30-15:30 分论坛3 - 国产高端数字化医疗装备产业化论坛之多模态分子成像系统 上海光大会展中心西馆二层展区会议室2 15:40-17:00 分论坛4 - 国产高端数字化医疗装备产业化论坛之光学相干断层成像技术与设备 上海光大会展中心西馆二层展区会议室1 10月11日 15:40-17:40 分论坛5 - 国产高端数字化医疗装备产业化论坛之光/声多模态医疗与科研仪器 上海光大会展中心西馆二层展区会议室2 09:00-11:20 分论坛6 - 国产高端数字化医疗装备产业化论坛之光学显微成像 上海光大会展中心西馆二层展区会议室3 13:30-16:30 分论坛7 - 国产高端数字化医疗装备产业化论坛之光医学工程与智能诊疗 上海光大会展中心西馆二层展区会议室3 13:30-15:30 分论坛8 - 国产高端数字化医疗装备产业化论坛之医用内窥系统 上海光大会展中心西馆二层展区会议室1 10月11日 09:30-12:30 分论坛9 - 中国光/激光医学产业化发展高峰论坛 上海光大会展中心西馆二层展区会议室1 09:30-12:00 分论坛10 - 2016国产医疗仪器准入标准研讨会 上海光大会展中心西馆二层展区会议室2 09:30-12:00 分论坛12 - 中国生物医学工程分会军事医学工程与卫生装备研究分会2016年学术论坛 上海光大会展中心国际大酒店二层光大7厅 09:00-17:00 分论坛13 - 中国医疗设备计量测试研讨会 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵2厅 09:00-16:30 分论坛14 - 2016中国智慧医疗健康创新发展峰会 上海光大会展中心国际大酒店二层光大1厅 10月11日 09:00-16:30 医疗设备专场技术、新产品发布对接会 上海光大会展中心西馆二层展区发布区 09:00-16:30 智能诊疗仪器、可穿戴设备、家用医疗设备互动体验 上海光大会展中心西馆二层展区 10月12日 08:30-17:00 2016国际生物医学光子学与健康科学研讨会 (IOHS 2016) 特约青年报告会 上海光大会展中心国际大酒店二层光大10厅 09:00-15:00 2016中国（上海）创新医疗与大健康产业博览会 上海光大会展中心西馆二层展区 09:00-15:00 智能诊疗仪器、可穿戴设备、家用医疗设备互动体验 上海光大会展中心西馆二层展区

官网：http://www.cimhiexpo.com/

咨询电话：022-58168876

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