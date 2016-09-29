2016中国军民融合发展暨国防光电子信息化装备博览会即将开幕

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年10月10日至12日由国家自然基金委员会、中国工程院电子信息学部、工业和信息化部软件与集成电路促进中心、军民融合协同创新中心、中国光学工程学会联合主办的“2016中国（上海）军民融合发展暨国防光电子信息化装备博览会”将在上海光大会展中心举办。届时业内著名院士、企业家、专家将参与研讨。

2016中国（上海）军民融合发展暨国防光电子信息化装备博览会由“顶级学术会议”+“产业高峰论坛”+“展览展示”+“精准对接”四大部分丰富多彩的活动组成。以创新应用为牵引，紧扣国家重大项目发展需求，产学研一体化，搭建技术、项目、产品对接平台。

三大顶级学术研讨会，百余位特邀专家报告，共商国际光电子与微电子发展

中国光学工程学会联合国家自然基金委员会、中国工程院电子信息学部、工业和信息化部软件与集成电路促进中心联合主办的“2016国际光电子与微电子技术及应用研讨会”特邀上海理工大学庄松林院士，中科院上海技术物理研究所褚君浩院士，上海微系统与信息技术研究所王曦院士，西安电子科技大学郝跃院士，北方电子设备研究所吕跃广院士，武汉邮电科学研究院余少华院士，南京工业大学黄维院士，北京大学黄如院士，国家01专项专家组组长、清华大学微电子所魏少军所长，国家02专项专家组长、中国科学院微电子所所长叶甜春，国家集成电路产业投资基金总经理丁文武等出席此次峰会并介绍相关领域工作进展。

第二届国际微波光子学技术及应用研讨会以牵引国家重大科技项目需求、推动工程应用为特点，聚集微波光子学技术领域领军专家和科技团队，让科研人员在宽松的学术氛围中聆听大家报告、深入学习交流。

青年科学家论坛 -- 纳米光子学着力邀请10余位纳米光子学领域的杰青、优青、长江及千人，做技术报告，并结合产业化发展，邀请研究所和企业做产业发展报告。

高速光互联开启云服务时代

万物互联的物联网需要产业链的各个环节共同努力，建设共赢的生态系统，其中光互联是“互联网+”的重要支撑点。数据中心光互连产业发展论坛上，电信、华为、联通、烽火通信、富士通等领军企业将汇报短距离光互连模块的需求及技术进展，让您把握数据中心光互连的市场发展趋势。

智慧城市建设享受美好生活

智慧城市建设在全球多个国家正在成为一种热潮，而这一切，都始于小小传感器的巨大作用。从微软游戏机 Xbox 的体感设备 Kinnect，到可以跟踪人运动情况的 Fitbit 和各种监测人体活动的可穿戴设备，甚至是可以无线操控的空气清新器。衣食住行，人类生活的各个方面都将在这一新型科技设备的帮助下，变得越来越智能。传感器与智慧城市产业发展论坛将揭示帮助这些设备发挥作用的重量级舵手 -- 传感器。

智能汽车热潮席卷全球无人驾驶发展迅速

论坛结合光微融合技术，探讨光电子与微电子技术在机器智能中的应用，以“产业融合，创新应用”为宗旨，邀请学术界专家，顶尖企业家参与，搭建产业同行及科研院所信息互换、探讨合作的交流平台，将着力拓展其在手机、无人驾驶设备、智能机器人等终端产品领域的应用。

科技服务 2.0 助推产业升级

传统展会中简单展示、被动营销的模式已经 OUT 了。展前、展中、展后，组委会都会为每家参展单位进行“点对点”对接洽谈，配合线上与线下的推广宣传，密切结合产业应用，将技术推向市场，渠道与销量为王，同时提供科技金融、技术咨询、市场咨询等专业服务。在三天的展览时间内帮助参展商最高效的完成商务对接洽谈与人脉资源积累。

智能设备体验区伸手触摸科技

现场还有智能设备体验区，蓝牙接收器、机顶盒、车载空气净化器、美容仪、科技手表、按摩器、科体感指环鼠标、行车记录仪、车充等最新的科技产品供观众现场体验。

活动日程表（以现场为准）：

参观时间：10月10-12日 08:30-17:00

展会地点：上海光大会展中心【（上海徐汇）漕宝路66号光大会展中心】

上海光大会展中心国际大酒店会议区-A

上海光电会展中心-B

日期 时间 活动名称 地点 10月10日 08:30-17:00 2016中国(上海)军民融合发展暨国防光电子信息化装备博览会 上海光大会展中心三层会展区 09:00-18:00 青年科学家论坛——纳米光子学 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅3 09:00-18:00 第二届国际微波光子学技术及应用研讨会 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅5 09:00-16:30 国际光电子与微电子会议注册 上海光大会展中心三层注册区 09:00-12:00 数据中心的光互连产业论坛 上海光大会展中心三层论坛区 14:00-16:30 传感器与智慧城市产业论坛 上海光大会展中心三层论坛区 09:00-16:00 快易购可穿戴设备对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 投融资对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 COMSOL集团培训会 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 华夏幸福对接会 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 国防光电子技术及新产品发布 上海光大会展中心三层会展区 10月11日 08:30-17:00 2016中国(上海)军民融合发展暨国防光电子信息化装备博览会 上海光大会展中心三层会展区 09:00-18:00 第二届国际微波光子学技术及应用研讨会 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅5 09:00-12:00 光电子与微电子技术在机器智能中的应用高峰论坛 上海光大会展中心三层论坛区 09:00-12:00 OMTA国际光电子与微电子会议开幕式及大会报告 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅6 13:30-17:30 OMTA-光互连技术 上海光大会展中心国际大酒店二层光大厅7 13:30-17:30 OMTA-光电传感与成像技术 上海光大会展中心国际大酒店二层光大厅9 13:30-17:30 OMTA-有机光电子技术 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅7 13:30-17:30 OMTA-宽禁带半导体光电子技术 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅8 14:00-16:30 北斗导航技术及产业应用论坛 上海光大会展中心三层论坛区 09:00-16:00 快易购可穿戴设备对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 投融资对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 常熟产业园对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 国防光电子技术及新产品发布 上海光大会展中心三层会展区 10月12日 08:30-17:00 2016中国(上海)军民融合发展暨国防光电子信息化装备博览会 上海光大会展中心三层会展区 09:00-12:00 OMTA-光互连技术 上海光大会展中心国际大酒店二层光大厅7 09:00-12:00 OMTA-光电传感与成像技术 上海光大会展中心国际大酒店二层光大厅9 09:00-12:00 OMTA-有机光电子技术 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅7 09:00-12:00 OMTA-宽禁带半导体光电子技术 上海光大会展中心国际大酒店一层光韵厅8 09:00-16:00 快易购可穿戴设备对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 投融资对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 宁波产业园对接 上海光大会展中心三层会展区 09:00-16:00 国防光电子技术及新产品发布 上海光大会展中心三层会展区