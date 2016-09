Club Med Bali焕然一新 东南亚海岛齐绽别样纷呈

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年9月4日,修葺一新的 Club Med 巴厘岛度假村携精心设计的儿童俱乐部、全新升级的豪华客房以及前所未有的静池和美食廊一同强势来袭,盛邀宾客们前来体验。Club Med 巴厘岛度假村在猫途鹰提供的排名中获得亚太“全包型”度假村的榜上前五,并且名列印度尼西亚家庭型酒店的第六名。

对于渴望在风光迤逦的岛屿上度过温馨时光的家庭而言,Club Med 巴厘岛度假村绝对是不二之选。父母们在静池内静享甜蜜轻松,而孩子们在全新的儿童俱乐部内与 G.O 一同拥抱快乐童年,这便是 Club Med(地中海俱乐部)的梦想。



俯瞰Club Med巴厘岛度假村全貌

【儿童俱乐部 创意亲子趣味乐享不息】

由知名法国建筑师 Marc Hetrich 设计的 Club Med(地中海俱乐部)全新儿童俱乐部充分融合了巴厘岛的曼妙风情,雅致有余而古典不乏,为各个年龄段的儿童打造了独特的成长乐园。在这里,孩子们能够与来自世界各地的伙伴们交流玩乐,从益智游戏到角色扮演,丰富新奇的活动让孩子在欢愉中发掘自我。同时,Club Med(地中海俱乐部)闻名世界的G.O团队能够察觉孩子的生理规律,并由此合理安排游乐、膳食和睡眠的时间。在这专业的指导和细心的看护中,每位孩子都能够在安全的环境中收获无限的快乐。

五彩的风筝肆意飞扬在云雾缭绕的蓝天之中 -- 这便是位于巴厘岛度假村一楼的 Club Med 婴儿俱乐部别具匠心的层顶设计。这一设计灵感来源于 Club Med(地中海俱乐部)一项长期的亲子研究,它能够轻松地吸迎4至23个月大的婴儿沉醉在这一奇妙缤纷的世界里。值得一提的是,婴儿俱乐部的 G.O 持有专业的护士执照,能够为婴儿们带去全面舒适的陪护服务。其次,在为2至10岁儿童提供的幼儿俱乐部和迷你俱乐部中,四处悬挂着颇具巴厘岛文化特色的图画作品,从种类繁多的野生动物到栩栩如生的传统木偶,绚丽的陈设风格充盈着无限的正能量。除此,儿童还可以在这里体验寓教于乐的精彩活动,包括文艺手作、舞蹈及亲子水上活动、空中飞人等等。在 G.O 的陪伴下,家长可以放心地将孩子托管在儿童俱乐部,让他们在不同肤色的新环境中探索自我。父母也可以彻底卸下负担,去享受 SPA、玩转高尔夫,全家其乐融融,共同享受亲子假期的无忧时光。

在 Club Med(地中海俱乐部)最不容错过的当属晚间欢乐的 G.O 秀,表演内容可能是多才多艺的 G.O 团队精心筹备的,也可能是儿童俱乐部的小朋友白天编排的。白天,儿童俱乐部会安排 G.O 带领小朋友们排练节目,诸如舞台剧角色扮演、时装走秀或者歌曲演唱等。夜幕降临,小朋友们就可以在晚间欢乐的气氛中尽情展现自己的才艺。在欢愉的笑声中,巴厘岛的“神秘外衣”渐渐褪去,露出了丰富别致的“内心”。

【池边休憩宁静致远 廊中饕餮与海相伴】

当孩子在 Club Med 儿童俱乐部内尽情玩耍时,家长便可完全卸下包袱,在静谧的泳池中放松身心。只对成人开放的静池设计别具一格,客人从巨大的楼梯入口进入后即可看到泳池,四周均建有休憩地。池旁草坪上备有若干张四柱床,阳光下散发着丝丝惬意。无论客人在哪个角度,波澜壮阔的海洋都在那触手可及的远方。周围的和谐气氛使禅意得以保留,为客人带来如临仙境的极致体验。



与海为伴的池中餐厅给客人梦幻舒适的极致体验

精致一价全包的创新度假理念,让客人们在度假村中尽享无忧假期。全新打造的 The Deck 餐厅仍然延续了 Club Med 巴厘岛度假村的高雅基调。精心设计的陈设与露台,在蔚蓝海域的环绕映衬下,显得自由而典雅。美景之余,美食更是不可辜负。无论是一杯特调鸡尾酒、法国葡萄酒,还是精致小食、热茶,Club Med 巴厘岛度假村为客人提供全天候的优质服务。颇具天分的主厨团队更是将岛上天然的海鲜食材新鲜处理,打造精美的饕餮盛宴。除此之外,每当夜幕降临,悬浮结构的“美食家天堂”焕然一新,它一改优雅放松的基调,用多彩的灯光、斑驳的倒影勾勒出奇幻的热带之夜,恍若海天之际的激情派对,可谓浪漫至极。

娱乐美食全新蜕变,精致客房自然也不容小觑。Club Med 巴厘岛度假村现更推出宽敞高雅,极具现代化特征的精致客房,在传统的巴厘岛文化注入更多摩登气息,为客人搭建充盈而舒适的居住环境。巴厘岛当地的一草一木,与浅红色为主体的空间交相辉映,散发着迷人温馨的气息。私人露台和花园内花草丛生,客人可以躺在椅子上享受假期,尽情感受热带海岛的自然魅力。

【不容错过绝美休憩地春夏秋冬任意选择】

在9月6日巴厘岛度假村鸡尾酒会上,Club Med 全球 CEO Henri Giscard D’Estaing 宣布即将要在印度尼西亚开设第三座度假村 -- Club Med 龙目岛度假村,旅行度假即将增添新选择。2017年,Club Med(地中海俱乐部)即将推出亚洲极具特色的度假村“Must-try Experiences in Asia”系列活动,不论是海岛沙滩还是丛林冒险,Club Med(地中海俱乐部)意在提供每一个不容错过的绝美休憩地,任君选择:

Club Med 民丹岛度假村,全新升级的度假村将给你带来更加年轻化体验:

- 海边瑜伽

- 新鲜果汁吧

- 山顶 SPA 体验

- 高尔夫球课程

Club Med 珍拉丁湾度假村,绿荫遮天,家庭游客可以体验生态绿色之旅:

- 丛林探险之旅

- 海龟放生计划

- 萤火虫观光体验

Club Med 泰国普吉岛,热情洋溢、精彩纷呈让你感受最独到的泰式风情:

- 经典 Tuk Tuk 车

- 纯正的泰拳教学

- 泰式菜肴烹饪课程

马尔代夫独特双岛浓情,卡尼岛热情洋溢以及翡诺岛的奢华静谧总有一款满足你的期待:

- 顶级 SPA 体验

- 空中飞人

- 夕阳沙滩晚餐

- 冲浪漂流



全家畅享Club Med巴厘岛海滩精彩假期

东南亚的热情亦或是浪漫足以令你再三抉择,而日本著有最长寿和纯净离岛之一的石坦岛,原始自然的风景让人心旷神怡,您可以在此浮潜、冲浪以及由专业教练带你深海潜水,探索深海珍稀水生物。同样,北海道坐拥令人惊叹的自然美景:壮观的薰衣草花田和雄奇的瀑布,Club Med(地中海俱乐部)佐幌滑雪度假村将带给你专业的滑雪滑板指导、北海道舌尖味蕾挑战以及冰钓骑马体验。

Club Med(地中海俱乐部)地中海俱乐部率先提出全球领先的“精致一价全包”度假理念,旨在通过给宾客带来真实独特美好的感受来吸引更多的家庭、情侣和朋友闺蜜到我们绝美的度假村体验。“Must-try Experiences”即将强势来袭,你准备好了吗?不论东南亚热情异域之旅还是日本自然风光之旅,即刻启程,我们就给您一个精彩真实的梦想假期。