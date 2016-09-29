开放创新、合作共赢 中国中车与TUV北德达成战略合作

德国柏林2016年9月29日电 /美通社/ -- 世界最重要、最全面的铁路、轨道交通工业成就展 -- “德国柏林轨道交通技术展览会”已于9月20-23日在德国柏林国际展览中心隆重举行。备受全球轨道交通业界瞩目的是，开幕当天，中国中车与 TUV 北德联合举办了“交流合作、分享共赢 -- 中车柏林轨道交通技术高峰论坛”，并签署了战略合作协议，用切实行动共同诠释了“合作共赢”。作为世界最大的轨道交通装备产业集团和全球领先的技术服务商，中国中车与 TUV 北德不仅于现场正式建立战略合作伙伴关系，同时也为政府代表、行业领袖、国际技术顶尖专家提供了一个交流平台，共同展望轨道交通发展未来。

中国驻德国大使馆临时代办张军辉先生，联邦德国铁路总署副署长 Thomasch 博士，中国中车集团公司董事长、中国中车股份有限公司董事长崔殿国先生，TUV北德集团首席执行官Guido Rettig博士等众多嘉宾出席了论坛。

“德国工业4.0”与“中国制造2025”的交流合作、分享共赢

此次论坛，也是在中国北车、中国南车合并后，中国中车首次亮相国际舞台，在国际业内最高端的技术平台上展现新中车国际合作的新形象。中国中车集团公司董事长、中国中车股份有限公司董事长崔殿国在致辞时表示：“能够在久负盛名的柏林展览会期间，与TUV北德集团联合举办‘中车轨道交通技术高峰论坛’，为大家提供一个‘相互合作，分享共赢’的交流合作平台，我们倍感荣幸。”

中国中车是全球轨道交通装备领域重要的供应商，也是中国高端装备最具代表性的产业集团之一，形成了以铁路装备、城市基础设施、新产业、服务业四大业务板块互相支撑、共同发展的格局，在《财富》世界500强中位居第266位。“面向未来，中国中车以‘连接世界、造福人类’为使命，致力于为全球客户提供高端装备系统解决方案，努力成为以轨道交通装备为核心、全球领先、跨国经营的一流企业集团，和受人尊敬、值得信赖的公众公司。”崔殿国表示，“真诚期盼中国中车能够与德方以及世界各国，在轨道交通等领域进一步深化战略合作，搭建起‘共担使命、共享成果、共谋发展、共创未来’的桥梁，共同促进全球互联互通！”

作为此次“交流合作，分享共赢”的主办方之一，已经拥有超过146年悠久历史的 TUV 北德是德国官方授权的技术服务公司，秉承信任与安全的一贯使命，致力于为中国铁路事业提供更强的技术实力、更高的运营效率，为行业发展、公众出行创造更大的价值。TUV 北德首席执行官 Guido Rettig 博士在致辞时称：“通过此次战略合作，TUV 北德和中国中车将会携手，共同来为了国际铁路市场的安全和质量献‘技’、献策。”

强强联手 中国中车与TUV北德签署战略合作协议

近年来，在“德国工业4.0”与“中国制造2025”的背景下，中德企业的合作空间愈加广阔，而中国中车也长期与德国各方合作紧密。论坛期间，中国中车副总裁王军、TUV 北德国际董事 Ralf Jung 博士分别代表中国中车与 TUV 北德签署战略合作协议，致力于以更强的技术实力、更高的运营效率，为行业发展、公众出行创造更大的价值，用切实的行动来诠释“合作共赢”。

根据协议，双方将共同积极探索先进铁路技术、标准以及德国工业4.0在铁路行业的发展与应用，共同寻求建立车辆全生命周期管理，通过提升整体运营效率，降低运营成本来增加车辆制造企业的竞争力与附加价值，共同推进建立轨道交通行业先进专业的公共实验室平台，从而创造更大的商业机会，实现合作共赢。



中国中车副总裁王军与TUV北德国际董事Ralf Jung博士代表双方签署战略合作协议

未来轨道交通领域新格局：开放、合作、创新、共赢

中国中车作为全球最大的轨道交通装备解决方案提供商，长久以来，一直在为人类沟通的载体 -- 铁路客运、货运与健康管理，以及城市一体化轨道交通和城市运营服务，寻求更好的全面解决方案。论坛上，中国中车副总裁余卫平发表了题为“ 开放、创新、合作、共赢”的主题演讲，向与会来宾展示了18年来中国中车发展的轨迹，以及未来开放、合作、创新、共赢的态度。

作为中国中车的战略合作伙伴，TUV 北德在全球范围内提供技术服务，业务涵盖检验、验证、测试和符合性评估等。论坛上，TUV 北德集团能源技术事业部负责人、基础设施建设战略部负责人 Michael Neiser 发表了“ 新格局下，国际轨道交通规则及认证”的主题演讲，展示了 TUV 北德长久以来作为国际轨道交通领域行业标准的推行者和技术创新的推动者所作出的积极努力。

此外，瑞德单轨集团的 CEO Eric Fischer 和 Peter Keller 以“城市轨道交通的现在与未来”为主题，发表演讲，向与会者展示了未来融合绿色、智能、人文、城市交通系统化一体化等元素的城市轨道交通体系，向着便捷高效、人类安全、环境友好的方向不断发展。