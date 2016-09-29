西安锦江国际酒店力塑亲子与度假新形象

西安2016年9月29日电 /美通社/ -- 近期，西安锦江国际酒店连续推出“秋天童话-巧克力黑森林”、“袋鼠爸爸-超级生日趴”等 DIY 美食主题活动，为家长和孩子们创造了独特又温馨的亲子记忆。大家在享受欢乐时光的同时，感受到酒店也是亲子休闲的好去处。



酒店外景图

近年来，随着二胎政策的实施和育儿理念的升级，寓教于乐的生活方式和家庭教育模式已经形成，年轻一代的父母愿意花费更多的时间、精力和物质支持来陪伴孩子。中国亲子游市场进入快速发展阶段，潜力巨大，这也为酒店业的发展带来了新的商机。

在高品质酒店中享受亲情温暖

今年7月揭牌的西安锦江国际酒店拥有1400多平米无柱大宴会厅和42个多功能会议宴会厅，是欧亚经济论坛永久会址。在当前商务酒店市场竞争不断加剧的环境下，酒店看到了亲子市场的发展机遇，利用酒店的现有资源适时推出了亲子产品。不仅开设亲子体验课程，还将儿童项目与餐饮住宿结合起来，推出大小同乐的周末及国庆假期亲子套餐，由传统商务度假酒店向兼具亲子功能的综合型酒店转型。

西安锦江国际酒店还拥有上万平米的开阔草坪、三面临水，这些精致的园林景观为亲子休闲活动提供了理想场所。9月中旬的大型亲子活动即在大草坪上举办，共有500多组家庭参与其中。袋鼠爸爸和陕西省广播电台主持人分别带领孩子们举办生日会、学习烘焙，让孩子们在玩乐中增进与同龄人的分享、互动，在愉快的笑声中体会到亲情和友情。

作为锦江国际酒店旗下的豪华五星品牌，西安锦江国际酒店是继西安锦江西京国际饭店之后，首次进驻当地的五星级酒店，亲子酒店成为其重要的差异化定位。

适合全家出游的多功能度假酒店

西安是有悠久历史的千年古都，举世闻名的古丝绸之路起点。秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔等作为遗址点列入《世界遗产名录》，每年吸引国内外游客来一览其传统风韵。

西安锦江国际酒店毗邻西安火车北站，距咸阳国际机场和华清池、钟楼、大雁塔、秦兵马俑博物馆等西安著名景点仅30分钟车程。除了有四通八达的城市交通网络将西安锦江国际酒店与名胜古迹相连，酒店也为宾客打造理想的生态度假产品选择。

西安锦江国际酒店位于西安浐灞生态区，灞河的迷人风光令人神往，浐灞生态区是2011西安世界园艺博览会的举办地，西北地区首个国家级湿地公园也坐落于此。酒店客房择景而栖，美丽怡人的景色令人远离都市的喧嚣。宾客可以在盛夏时节享受河边烧烤、畅饮德式啤酒，或者在古典风格弥漫的大堂酒吧浅尝一份酒的浓意。

酒店总经理陈辅仁先生表示：“西安锦江国际酒店专业的酒店管理团队擅长打造和发现与众不同的独特体验与活动，并为家庭宾客提供绝佳的推荐。酒店也将以其优美的建筑设计、生态化的住宿环境，引领宾客探索独一无二的文化体验。”