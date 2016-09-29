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Playa Hotels & Resorts为拟定首次公开发行提交上市申请书

2016年09月29日 16:12 编辑： 经理人网编辑
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弗吉尼亚州费尔法克斯2016年9月29日电 /美通社/ -- Playa Hotels & Resorts B.V.今天宣布，该公司已经以S-1表形式向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了有关其拟定首次公开发行普通股的上市申请书。有待发行的股票数量和拟定发行的价格范围还有待确定。

这次发行仅通过招股说明书的方式进行。如欲获取有关这次发行的初步招股说明书，敬请联系美银美林(BofA Merrill Lynch)，地址：NC1-004-03-43 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC（北卡罗来纳州夏洛特，邮编：28255-0001），收件人：Prospectus Department（美银美林招股说明书部门），电邮：dg.prospectus_requests@baml.com；或者德银证券(Deutsche Bank Securities Inc.)，地址：60 Wall Street, New York, NY 10005-2836（纽约州纽约市，邮编：10005-2836），收件人：Prospectus Group（德银证券招股说明书集团），电话：(800)-503-4611，电邮：prospectus.CPDG@db.com。此外，如欲获取Playa的股票注册上市申请书，敬请访问美国证券交易委员会网站，网址：http://www.sec.gov

有关这些证券的上市申请书已经提交至美国证券交易委员会，但尚未生效。在申请上市申请书批准生效之前，这些有价证券既不能用于销售，也不能用于购买要约邀请。该新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请，也不应在任何国家或地区销售这些有价证券，在根据这样的国家或管辖区域有价证券法进行注册或得到批准前，这些要约、邀请或销售都是非法的。

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