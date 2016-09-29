2016社企民间高峰会暨第四届亚洲社企国际会议周六揭幕

国际社企界年度盛事 集五大洲40国际知名讲者

联合国代表及欧盟学界翘楚首抵港分享社企创效经验 政商学界共同参谋

香港2016年9月29日电 /美通社/ -- 近年香港民间社企发展蓬勃，无论于数目规模上，还是于创意效益上，香港皆成为全球拥有最多民间创建社企网络的城市之一。现时香港登记社企逾500家，业务范围涵盖逾60个行业，发展较内地及其他亚洲市场成熟，社企客群亦由社区需求发展至国际视野层面。

为了提倡社会创新和社企精神，香港社企民间高峰会早于2008年首次举办，乃全亚洲历史最悠久、最大型的社企活动之一，至今已成为国际社企界的年度盛事。每年凝聚来自不同国家、不同界别的人士，以创新的企业精神共同推动社会改革，让社企运动于民间与政府之间建起重要沟通桥梁。“香港社企民间高峰会2016 暨 第四届亚洲社企国际会议”于9月24至25日假香港会议展览中心展览厅及二楼会议室举行，同时为首个获政府、商界、学者及联合国代表共同参谋的“香港国际慈善及社企周”三大重点活动之一。大会今年以“社会创新在亚洲：从创意到创效”为主题，邀得来自五大洲逾40位来自瑞士、瑞典、美国、荷兰、中国、南韩、日本及本港等地知名学者、领袖、创业家及重量级嘉宾，分享世界各地社企发展的最新动态，共同推动社企的发展。

“香港社企民间高峰会2016 暨 第四届亚洲社企国际会议”于9月24举行盛大开幕典礼，由香港特别行政区民政事务局局长刘江华太平绅士、社企民间高峰会筹备委员会主席李正仪博士, 太平绅士、亚洲社企国际会议筹备委员会主席陈锦棠博士、社会创业论坛主席张益麟先生、香港女工商及专业人员联会副会长简吴秋玉女士、社会民间高峰会中西区社区论坛主席容蔡美碧女士、社会民间高峰会屯门社区论坛主席黄英琦太平绅士，及社会民间高峰会南区社区论坛主席李志辉先生主持开幕仪式，合力转动巨型地球模型，以显示全球政商学界共同推动社企创效的决心。

汇聚B-Corp大师五大洲40国际知名讲者 联合国代表及欧盟学界翘楚分享社企创效睿智

今早开幕论坛首次邀得联合国社会发展研究所研究部联络主任 Dr. Pascal van Griethuysen，及瑞典艾尔塔申达勒大学学院公民社会研究学院教授 Prof. Victor Pestoff 亲临香港主讲，分享联合国的社会创新及旗舰社企项目个案，以及社会创新的最新概念及欧盟经验，并即时与社会民间高峰会屯门社区论坛主席黄英琦太平绅士及香港社会创投基金创办人及行政总裁魏华星先生进行回应对话。

大会今年以“社会创新在亚洲：从创意到创效”为主题，邀请到来自瑞士、瑞典、荷兰、美国、巴西、澳洲、中国大陆、南韩、日本及香港等超过40位国际知名学者、领袖、创业家及重量级嘉宾访港，除国际重量级开幕主讲嘉宾外，更邀得具“B-Corp 大师”之称的美国 Honeyman Sustainability Consulting 行政总裁 Ryan Honeyman 及欧洲 B-Lab 共同创办人 Marcello Palazzi 分享推动 B-Corp 的挑战和心得，并讨论B-Corp在香港推行的可行性；堪称“香港社企之母”之一、社企民间高峰会筹备委员会主席李正仪博士更亲自主持“亚洲社会创新模式”专题研讨，与来自中国大陆、南韩、日本及台湾学者互动，分享各地运用社会创新模式的成功例子等。

一连两天逾廿场精彩论坛，荟萃逾40位国际知名讲者，透过学术理论和数据对照，分享业界的实战经验和成效，同时引入本港社企个案与海外经验作学习和交流，两天会期吸引大量来自本港、内地、东南亚及泛亚地区的社企业界，汇聚香港会展交流和分享心得。

论坛题目 第一部分 (11:15am - 12:45pm) 第二部分 (1:15pm - 2:45pm) 第三部分 (3:00pm - 4:30pm) 9月24日（星期六） 开幕典礼暨主题演讲 社会企业的发展 (9:00am -- 11:00am)

讲者: 联合国社会发展研究所研究部联络主任 Dr. Pascal van Griethuysen 及瑞典艾尔塔申达勒大学学院公民社会研究学院教授 Prof. Victor Pestoff 社会创新模式 香港社企展读-B型企业的崛起 创新商业模式 资助者眼中的社会创新 社会创新在各方 社区与长者服务的改革 融合教育的革新 农村社企 鼓励社会创新的生态环境 新兴经济体的生态系统 政策转型框架 创造共享价值 跨界协作 科技X社会创新 透过合作和网络打造社会资本 社会创业精神的教与学 ICSEA 讨论环节 小组讨论-世界各地的社企发展 专题研讨 亚洲社会创新模式 (4:45pm - 6:00pm) 9月25日（星期日） 国际研讨会 闭幕演讲 (11:00am - 12:30pm)

讲者: 美国 Honeyman Sustainability Consulting 行政总裁 Ryan Honeyman 及欧洲 B-Lab 共同创办人 Marcello Palazzi

社企主题曲打破国籍及阶层界限 首办周末日免费“Let’s SEe 行行企企”社企嘉年华

开幕活动上，香港特别行政区政府民政事务局副局长许晓晖女士更特别介绍由著名创作歌手林奕匡先生创作的香港社企主题曲“Here We Are”，冀透过音乐打破国籍及阶层界限，将无分彼此、携手同行、共创城市经济及社会效益的社企精神，植根于每一位市民心中。

今届香港社企民间高峰会更幸获何超琼女士及香港女工商及专业人员联会慷慨赞助，首度扩充于香港会议展览中心会议厅前厅举办“Let’s SEe 行行企企”社企嘉年华，汇聚共13间创新社企及非牟利机构，让一家大小亲身体验多彩多姿的社企创意服务、工作坊和表演活动，免费开放予市民尽情试玩包括集体装置艺术创作、泰拳体验、艺术治疗体验、自助拍照机、人像速写服务、长者模拟体验等创新社企服务，亦可参加手工艺、皮革、手作首饰、形体戏剧、绳结及儿童粤剧等工作坊。

于社企嘉年华举行期间，大会舞台上将无间断地上演不同类型的社企表演团队，包括刚于今年7月香港团结基金商社聚贤“蜂树盟计划”得奖的精英泰拳、创新“斗慢 -- 你从未体验过的形体戏剧”演讲、Y Fitness 跃动力及不同类型的舞蹈、唱歌、戏剧、音乐及运动等表演活动，带动场内嘉年华热闹气氛，并让参加者近距离认识香港社企的才华。

“Let’s SEe 行行企企”社企嘉年华 开放日期 2016年9月24及25日（星期六及日） 开放时间 上午11时至下午6时 地点 香港会议展览中心会议厅前厅 费用 全免 查询方法 浏览网页 http://www.ses.org.hk 或致电 (852)-3568-3546

“餐饮、共创、古迹”参观本地社企路线 从会展出发走访香港六间成功创效社企 企

此外，今年高峰会继续举办社企参观活动，并首次以会展为起点设定“餐饮”、“共创”、“古迹”三大主题社企路线，于9月25日下午带领市民走访香港六间成功创效社企，包括全港首间大学校园素食餐厅“一念素食”、著名社企酒楼“好.厨房”、于华文界最具影响力社企平台“好单位”、香港社会创投基金 (SVhk) 全新社创中心“Sonova Studio”、香港首个策动长者就业服务于活化历史建筑伙伴计划之中的“银杏馆（饶宗颐馆）”，以及首座以二级古迹 Art Deco 唐楼锐变成社企生活中心的“Good Point”。