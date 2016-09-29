尚高有限公司完成首次公开募股并在纳斯达克资本市场上市交易

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 尚高有限公司是中药材产品、有机农产品、罗布麻纤维以及其他保健类草本产品的生产商和销售商，今天宣布其已经在2016年9月27日完成首次公开发行。公司此次发行的171万普通股定价为每股4.5美元，在不考虑发行费用的情况下一共筹集到约七百七十万美元。股票以“TYHT”为交易代码于美国东部时间9月28日上午10:35开始在纳斯达克资本市场交易。

Network 1证券公司担任此次公开募股的承销商。Monarch Bay证券公司作为选定的证券经销商。

有关尚高注册上市的申请书已经提交给美国证券交易委员会，并被宣布生效。本新闻稿仅供参考，并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或者招揽购买任何证券的建议，倘根据任何该等司法权区的证券法未进行登记或批准而于上述地区进行该建议、招揽或发售即属违法。

这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。最终版的招股发行书可以通过Network 1证券公司索取。平信邮件地址为：2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, New Jersey 07701，Attention: Damon Testaverde, Managing Director, Investment Banking，也可通过电子邮箱 ddtestaverde@netw1.com 联系或致电 +1 (800)-886-7007。

关于尚高

尚高有限公司成立于1997年8月，是在美国特拉华州依法注册创建的股份公司，总部位于中国北京。在中国，公司通过纵向地使用其子公司和可变利益实体以及横向地整合生产、分销和销售渠道提供保健类草本产品。公司利用现代工程技术和生物技术主要生产中药材产品、有机农产品以及罗布麻纤维产品。如需了解公司详情，请访问www.shinecobiotech.com.

前瞻性声明

本新闻稿中有关尚高的未来预期、计划和前景展望的陈述构成前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于能否筹集更多资金、能否维持和发展业务、经营业绩的变动、能否维护和提升品牌形象、开发和推出新的产品与服务、能否成功将并购的企业、技术和资产整合进其软件及服务组合中、营销及其它业务发展计划、行业竞争、一般政府监管、经济环境、对关键人才的依赖、能否吸引、聘用和留住能够满足客户要求的技术型人才以及能否保护知识产权相关的风险和不确定性。我们敦促投资者登陆美国证券交易委员会网站查阅公司相关报告以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。

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高悦

投资者关系部

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投资者关系联系人：

Tina Xiao

Weitian Group LLC

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