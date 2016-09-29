第八届“‘柯伊诺尔’荣耀盛典”颁奖典礼绽放钓鱼台国宾馆

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- “柯伊诺尔”走遍中国，寻找醉美酒店暨2016年中国酒店及商用厨具行业荣耀盛典在历经6个月的评选，8180家企业报名，100万专题流量，1168万人次投票后，于9月19日-9月20日，分别在北京新疆大厦和钓鱼台国宾馆荣耀开启。本届荣耀盛典共分为荣耀之识、荣耀之知和荣耀之时三大篇章。

荣耀之识：醉北京.VIP欢迎酒会

9月19日，柯伊诺尔“醉”北京VIP欢迎酒会在北京新疆大厦正式开启，本次交流酒会全部采用实名制参会。活动吸引了来自全国各地的酒店及商用厨具行业协会领导、星级酒店总经理、资深采购经理人、领军企业代表共同参加。

酒会伊始，作为活动主办方的慧聪酒店网、慧聪商用厨具网总经理王海珠女士在致辞中提到：慧聪酒店网、慧聪商用厨具网15年来，一直深耕酒店产业链上下游。致力于为酒店、餐饮终端及酒店用品供应商打造一个开放交流的平台，以媒体的力量，推动行业健康发展。

活动主办方还特意安排了有奖问答、趣味游戏、抽奖等多轮次的互动环节，欢迎酒会现场精彩连连，气氛轻松愉悦！嘉宾们在问答和游戏的参与中，对本次欢迎酒会中的行业领军企业也有了更深层次的了解。

荣耀之知：郭凡生《新时代下艰难的企业家》

受到行业经济大环境的影响，以及互联网营销的冲击，目前酒店及商用厨具行业整体市场发展较为缓慢。为助力行业健康有序发展，9月20日上午，活动组委会特意邀请到慧聪国际董事局主席、国内知识经济的倡导人和先行者、著名企业家郭凡生先生，在新疆大厦为参会嘉宾做《新时代下艰难的企业家》主题分享，郭凡生先生与现场来宾热情互动交流、解答行业热点难题，吸引了近500位酒店及商用厨具行业专业人士到场聆听学习！



慧聪国际董事局主席郭凡生

郭凡生先生对经济体制股份制的研究超过34年，并且有着24年商海股改实战经验及13年上市公司股改实践。时至今日，郭凡生先生用自己的多年研究的理论和成功的实践经验开办共享制股权激励方案班，现已成功惠及很多企业。

本次《新时代下艰难的企业家们》主题演讲分享，在结合了当下企业发展现状的同时，浓缩了股改课程精髓内容，郭凡生先生用自己成功的创业经历为现场嘉宾带来了一场真正的干货分享。现场嘉宾都主动拿起纸笔记录郭凡生先生的精彩言论、拿出手机相机记录下精彩瞬间。

在主题演讲结束后，郭凡生先生同现场嘉宾积极互动，用自己多年的实战经验帮助嘉宾解决实际的经营管理难题。相信本次课程分享，一定为在场的参会嘉宾带来了很多经营管理上的新启发。

演讲的最后，郭凡生先生还与在座嘉宾慷慨分享自己的交流讨论微信群，方便今后的互动与讨论。

荣耀之时：荣耀盛典颁奖典礼华丽开启

20日下午，一年一度的行业顶级“奥斯卡”盛事，“柯伊诺尔”走遍中国，寻找醉美酒店暨2016年第八届中国酒店及商用厨具行业荣耀盛典颁奖环节在星光熠熠的红毯秀环节后盛大开启。来自全国各地的酒店及商用厨具行业协会领导、优质供应商代表、酒店大咖、主流媒体等近千人汇聚钓鱼台国宾馆参与此次盛会。

颁奖盛典开场，首先由慧聪酒店网、慧聪商用厨具网总经理王海珠女士带来了精彩主题演说，向在座嘉宾阐述了8年荣耀盛典的发展历程。同时，王总提到“今年，是慧聪酒店网变化最多的一年，我们整合了新媒体技术、交易加金融服务，以媒体的力量助推动行业发展”！

同时，本次盛典还荣幸邀请到慧聪国际董事局主席、国内知识经济的倡导人和先行者、著名企业家郭凡生先生，为盛典致辞。郭凡生先生在致辞中讲到：希望慧聪网的颁奖典礼可以涌现更多的民族企业，帮助他们树立自己的品牌，打造百年企业！

此外，颁奖盛典还邀请到央视网、凤凰网、中国网、新浪网、腾讯网、网易、京华时报、今日头条等场内外近百家主流媒体助力活动。盛典实况通过微信端图文直播，实时呈现精彩瞬间。

本届盛典活动在环节设计上较以往有了很大的突破和创新。颁奖盛典以一部精彩的舞台剧贯穿始终，“我在酒店的三十年”“待嫁女儿心”“婚宴前的后厨”“醉美钻石婚礼”等四幕主题话剧，为在座嘉宾呈现出一部美轮美奂的试听盛宴！

大浪淘沙、留存真金。伴随着舞台剧的一幕幕推进，荣耀盛典的最终获奖榜单也逐一被揭晓。在全场嘉宾的见证下，本届荣耀盛典历经对8180家报名企业的层层筛选过程，最终评选出70家优质酒店供应商、89家“醉美”酒店，同时还授予为行业做出多年贡献的赵焕焱先生以“终身成就奖”。全部获奖榜单将在慧聪酒店网、慧聪商用厨具网官方网站及官方微信同步公示。

本届荣耀盛典颁奖环节在奖项评选上较以往更加多维度、全方面的覆盖产业上下游。深耕行业，不忘初心。一直是慧聪酒店人的不懈追求。此次荣耀盛典更是为酒店及商用厨具行业树立很多标杆企业，同时也帮助一些优质的新秀企业快速提高知名度。

颁奖典礼结束后，主办方携手佛山市雅绅宝制冷设备制造有限公司共同开启“雅绅宝·财富晚宴”，参会嘉宾欢聚一堂，在晚宴中深入交流分享。

酒店行业一个包容万象又推陈出新的行业，它需要酒店、供应商、媒体及酒店人的共同努力，方可健康发展。此次“柯伊诺尔”走遍中国寻找醉美酒店暨2016年第八届中国酒店及商用厨具行业荣耀盛典的成功举办也预示着慧聪酒店网将继续根植行业、不忘初心，以媒体的力量助推行业发展！