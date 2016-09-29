红星美凯龙 — 一款由H5开创的行业促销新模式





上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 这个十一要问火遍全网的“新晋网红”是谁，那一定非身着蓝色护甲的“怪盗”和名画《蒙娜丽莎》莫属，而他们均来自一款神奇的H5。



红星美凯龙 -- 一款由H5开创的行业促销新模式

十一以得天独厚的长假优势和节日加持，承担了销售任务最重的一档大促，是家居行业的兵家必争之地。面对业内竞争品牌的压力和年轻一代主力消费群体，作为行业领导品牌，红星美凯龙该如何找到传统营销的突破口、有效把握住这个黄金时期、使线下促销异常火爆呢？



作为此次项目主导代理商，安索帕集团公司维拉沃姆（Verawom-Linked by Isobar）为红星美凯龙提供了以前期传播为主导的促销战役，并制作了大创意大制作H5 -- “十一 耍大牌”。



H5以带有红星美凯龙标识的超能力“怪盗”为主视角，以“盗走”达·芬奇名作《蒙娜丽莎》为切入点，运用第一人称视角带领观众“亲身”体验“世纪大劫案”的故事。



为了有效的定向狙击年轻化消费者群体，Verawom提出了“H5-视频门户APP”的新跨界模式，运用宏大的剧情，以各大视频门户 APP 为靶向，兼容 H5 创意，打破了视频与 H5 之间的界限，探索、实践了新的跨界合作模式，再度打造现象级传播，引起了人们对十一线下促销的关注，成功将口碑引流到促销之中，重新定义了互联网+时代背景下的跨界营销。



Verawom 联合创始人郑联达表示，在当今互联网飞速发展的创新2.0时代下，线下活动的口碑已和线上媒介的传播密不可分。互联网和传统行业并不只是简单的两者相加，如何利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，有效地契合品牌而又迎合消费者，整合不同的数字媒体，创造新的发展生态，是需要我们共同思考的问题。



本次战役仅仅是一个“微小目标”，在可预见的未来，红星美凯龙将和 Verawom 携手，带来更多营销动作，领导、开创更多的营销新模式，为整个家居行业带来更多革新。

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