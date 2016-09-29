Seatrade亚太邮轮大会开幕在即

强强联手打造行业交流、信息获取及品牌推广一站式平台

业界专家齐聚一堂 分享前沿信息及实用知识

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- Seatrade亚太邮轮大会即将于10月11至13日在上海宝山美兰湖国际会议中心拉开帷幕。本届Seatrade亚太邮轮大会由上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司、Seatrade UBM以及上海国际邮轮经济研究中心联合主办，邀请到全球范围内的市场主流邮轮品牌高管、政府官员及其它邮轮行业关键决策人共同参与，重点关注和探讨中国邮轮市场的发展在目前及将来对于区域市场乃至全球市场的影响。

强强联手打造行业交流、信息获取及品牌推广一站式平台

Seatrade亚太邮轮大会是Seatrade品牌全球系列中重要组成，阔别中国市场四年，本届Seatrade亚太邮轮大会将带着更为丰富的主办经验、专业能力及对邮轮市场的深度了解强势回归，落户上海宝山。而作为21世纪海上丝绸之路和长江经济带的交汇点，宝山已成为上海最为重要的水上门户和国际客运港口、亚洲最大邮轮母港所在地，逐步由“钢铁之城”发展为“邮轮之都”。中共上海市宝山区委书记、上海国际邮轮经济研究中心主任汪泓女士将出席此次大会并作主题演讲。多方强强联手，必将为全球业界人士奉上一场精彩的行业盛宴。

业界专家齐聚一堂 分享前沿信息及实用知识

本届大会的行业影响力及其缔造的海量交流机会将在丰富的会议活动中充分展现，令业界专家齐聚一堂，共同分享并推广最前沿讯息及实用知识。截至目前，包括皇家加勒比国际游轮全球总裁兼首席执行官Michael Bayley、北亚太及中国区总裁刘淄楠、地中海邮轮执行主席Pierfrancesco Vago、歌诗达邮轮集团亚太及中国区总裁莫兴萃、丽星邮轮总裁洪茂林、天海邮轮董事长兼CEO范敏等在内的业界重量级嘉宾均已确认出席。邮轮行业领军品牌的倾情加盟，无疑体现出Seatrade品牌积聚效应所创造的优势。

为期三天的活动将为与会观众提供商务沟通、行业交流、信息获取及教育培训等多种功能，以多元化形式满足与会人员的各色需求。本届Seatrade亚太邮轮大会重点议题包括：

亚洲邮轮经济景气指数暨2016邮轮绿皮书发布仪式

亚洲邮轮经济景气指数：运用指数化评价方法，描述亚洲邮轮经济的周期性波动，反应一定时期内亚洲邮轮经济可持续发展的综合能力，提高产业监测与预警能力。2016邮轮绿皮书亦将在Seatrade亚太邮轮大会现场发布，深入探究中国乃至亚太邮轮市场发展情况。

供给侧结构性改革下的中国邮轮市场

中国有望成为全球最大的邮轮市场。本节议题将重点探讨如何深入挖掘中国邮轮市场巨大的潜能，以及潜能的释放对中国及其他主要邮轮目的地会带来怎样深远的影响。

上海中国邮轮旅游发展实验区论坛

2012年9月，经国家旅游局批复同意在上海设立全国首个“中国邮轮旅游发展实验区”。本届上海中国邮轮旅游发展实验区论坛旨在邀请各相关部门负责人，对中国邮轮产业的发展进行政策性的解读，共同探讨上海国际邮轮旅游发展策略，促进上海邮轮经济持续健康发展。

中国邮轮市场的展望 -- 来自市场前沿的声音

中国在邮轮领域的市场影响力不断提升，邮轮票务销售模式及分销渠道是加强市场开发和市场渗透的重要内容，本节议题将重点关注租船模型及各类分销模式的创新探索。

亚太邮轮地域版图

产品的丰富满足市场多样化的需求，航线规划设计更具特色化、多样化。本节议题将关注消费需求的不断增长对于邮轮母港和岸上旅游地产生怎样的影响，这些目的地将如何规划设计岸上行程以满足游客差异化、个性化的需求。

为中国市场量身定制的邮轮，建造、设计、维修&技术服务

本节议题将关注中国邮轮造船业的当前格局，并且分析新建邮轮或邮轮翻新会给中国的造船业带来怎样的机遇。如何设计中国定制邮轮可以真正符合东方旅游文化消费需求？

邮轮国际学术论坛

本届国际学术论坛主题为《亚洲邮轮经济与邮轮产业成长》，由两个部分组成：“学术成果交流”部分由史健勇教授主持，邀请八位亚洲各邮轮港口代表城市的学者和业界高管发表专题演讲；“人才培养论坛”将由邱羚副教授主持，邀请五位业界嘉宾，以访谈形式进行交流与互动。

技术演讲&政策讨论

本节议题将重点关注中国港口中所有必备燃油的可用性、中国水域／港口的空气排放制度、中国港口对于公共卫生问题的应对措施以及港口管控及船舶的检视。

邮轮港CEO论坛

邮轮产业链在中国得到的怎样的延伸，基础设施与配套设施完善的程度如何？哪些是亟待解决的市场痛点？本节议题将关注基础设施的完善程度、船舶供给和船员管理，以迎合正在扩大的邮轮船队。同时积极关注船员招募的本地化，以迎合岸上行程和海上巡游的服务。

本届大会还将特设旅行社培训，在10月12日全天带来邮轮产业知识、销售基础知识、邮轮产品策划与销售等丰富内容，为旅行社培养更多熟悉邮轮业务知识、精通邮轮销售技巧的专业人才。

除了邀请到一众讲者与业界分享其独到见解外，大会亦推出简易展示区域，为邮轮行业相关企业品牌推广及影响力的持续上升提供了理想平台，亦为与会观众提供了与行业巨头零距离交流的最佳契机。

您可以通过大会官方网站www.seatradecruisechina.com 查询活动详情，并于注册系统关闭（2016年10月7日）前在线报名申请参会资格。报名链接：www.ubmconlinereg.com/SCC16/cn/

欲获取更多信息，请登陆 www.seatradecruisechina.com。