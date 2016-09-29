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印尼：政府支持地热能

2016年09月29日 16:46 编辑： 经理人网编辑
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印尼雅加达2016年9月29日电 /美通社/ -- 印尼政府积极推进地热能的产品，然而地热能产品仅产生5%的能源供给。它的潜在供给总量是29,000百万瓦特，目前的产出量仅为1490百万瓦特。

印尼可再生能源展
印尼可再生能源展

 

 

印尼政府正在努力出台加快推进地热能的相关政策，其目标是借助可再生能源以达到总潜在供给量23%的目标，即7156百万瓦特的地热能。为了实现目标产能，每百万瓦特的地热能需要5百万美元的资金投入。

在去年的巴黎气候谈判峰会之前，印尼政府向联合国气候变化框架公约提交“国家自主贡献预案”，该举措让开发地热能的必要性变得更加迫切。

8月9日国有电力企业 PLN 向公众承诺，35,000百万瓦特能量产出项目将按原定计划于2019年前启动，有力反击对于大规模电气化项目进展缓慢的批评。

报名参加印尼可再生能源展，以获取行业内最新资讯。该展会是印尼唯一的专门针对可再生能源的展览会，将于2017年3月29-31日在雅加达国际展览中心举行。该展会由 UBM 组织，旨在为专业人士、投资者、股东搭建一个平台，聚焦可再生能源和提高能源效率等专业议题，让参加人士互相交流，借鉴经验，获取最新资源和信息。

会议、研讨会、车间参观、辩论会，以及参展商的展示，将作为补充，安排到为期3天的贸易展会中。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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