麦德龙上海松江商场盛大开业

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 麦德龙中国今日宣布其第86家门店在上海西南门户松江区盛大开业。上海是麦德龙布局最为密集的城市，麦德龙中国在上海第八家商场的开业，标志着麦德龙进一步加速在华东地区的销售网络布局，深入发掘当地市场的潜力。



麦德龙上海松江商场盛大开业

“上海是麦德龙在中国的起点，而松江是上海的发源地。”麦德龙中国总裁席龙 (Jeroen de Groot) 先生表示，“1996年，麦德龙在上海开设了它在中国的第一家商场，给本地市场带来了安全和高品质的商品与服务。今年正值麦德龙中国的20周年，我们很荣幸在上海开出第八家商场。20年来，麦德龙伴随着中国的高速发展不断茁壮成长，我们对上海乃至中国的发展前景依然充满信心。”



麦德龙上海松江商场盛大开业

引领食品安全规范 与新城经济共同成长

随着上海城市建设中心向郊区转移，松江新城已成为上海重要的高等教育和高科技孵化基地，2015全年经济稳定增长，投资总量创历年新高，发展态势良好。麦德龙松江商场所在的五龙商业广场，即将融入健康生活、休闲娱乐、儿童成长、美食餐饮等多种业态，倾力打造松江最温馨的吃喝玩乐一站式体验场所。麦德龙松江商场将作为当地的重要商业配套设施之一，满足当地消费者的多元消费需求和品质追求，与新城经济比肩成长。

麦德龙上海松江商场营业时间从早上6时至晚上10时，提供近200个停车位，当地居民也可乘坐公交7路抵达。商场营业面积近4,800平方米，商品多达21,700余种，包括来自欧美、日韩等国3,600多种进口商品，以及3,400种麦德龙自有品牌商品。开业当天，麦德龙的明星商品，包括欧洲进口的冰鲜三文鱼、全球源头直采的进口红酒，和德国进口的自有品牌牛奶，吸引现场消费者纷至沓来。

麦德龙进入中国市场20年来，始终以食品安全为己任，一直谨遵严格的质量管理标准，从供应商的甄选，物流中转，到储存和销售等各个环节，对食品安全进行全方位的把控。低温冷链是确保食品新鲜和优质的关键一环，麦德龙对不同商品及区域的温度进行了严格控制，比如，肉类销售区0-4摄氏度，鱼类销售区12-16℃，果蔬销售区14-16摄氏度，将每种食品置于正确的温度环境，以保障产品的新鲜度与最高标准的卫生安全，让顾客尽享高品质食材。



麦德龙上海松江商场盛大开业

新概念会员商场，打造优质购物体验

自1996年进入中国市场以来，麦德龙始终推行会员制商场的理念。除了商业会员，麦德龙也欢迎个人顾客成为会员，享受麦德龙安全高品质的商品与专业的服务。顾客可凭个人身份证在门店办理，或关注麦德龙官方微信注册成为会员。会员加入忠诚度计划“优享会”，即可累计积分，并兑换精选礼品。

麦德龙松江商场体现了麦德龙近两年在全国推行的“新概念店”特色，通过在店内设立客户驿站、福利礼品馆、价格扫描仪、顾客现场询问台等设施，为客户营造良好的购物环境。“客户驿站”提供免费现磨咖啡，配备舒适的沙发、电脑和打印机；“福利礼品馆”专辟空间展示了大量独有的福利礼品，更有专业销售人员通过一对一的方式，为客户提供量身定制的福礼方案。商场还提供贴心的升级服务，包括优速达送货、无忧维修、乐邮购等。商场还配备有送货平台，可同时服务门店和麦德龙中国的电子商务平台，为发展麦德龙的多渠道策略提供支持。

松江商场还推出一系列开业促销活动，为当地顾客带来实质性优惠。开业前注册的新商业会员，在开业后8周内消费，单张发票消费满488元凭折扣券可立减100元。从9月29日到10月16日，商场每周推出7款价格劲爆的畅销商品。开业第一个月，优享会会员消费满3次还额外赠送10个积分。商场还推行“买更多，价更低”的价格体系，在已极具竞争力的货架价格基础上，实行“同一商品3件，立享95折”、“精选商品6件，最低可享8折”的数量折扣。当日，麦德龙松江网上商城也正式上线，所有商品数据与线下门店同步，顾客可登录 metromall.cn 选择上海松江商场，在网上下单，可选择配送上门或门店自提，体验线上线下无缝衔接的购物体验。