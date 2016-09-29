SWIFT 研究金融业务标准在分布式簿记技术和智能合约中的应用

新研究报告强调，金融行业有望运用通用报文和数据标准协调行动

布鲁塞尔2016年9月29日电 /美通社/ -- SWIFT 发布新研究报告，研究业务标准在分布式簿记技术（DLT）和智能合约（SC）方面的应用。该报告研究金融行业是否需要就共享数据格式、业务流程、角色和职责达成一致，以便使用上述新技术，高效解决金融服务业的复杂问题。

目前，DLT 和 SC 引发金融机构和技术提供机构的极大兴趣，这些技术有望变革金融服务业的自动化。但是，为了实现行业范围的应用，则需要一定程度的标准化。市场参与者必须共同努力，定义和商定 DLT 平台中部署的数据的含义和格式，列述规范的业务流程，并明确法律后果。

该报告从两个不同角度研究了标准的作用：DLT/SC 标准化的必要前提条件；修改当今某些现行标准以适应新用途的可能性。报告回答了以下疑问：

DLT/SC 标准化的必要前提条件是什么，是否已经满足？

DLT/SC 领域的标准有哪些特征？

从先前行业标准化项目中可以学到哪些经验？

原有标准中哪些内容如今可以再利用？

再利用原有标准的好处是什么？

“DLT 有望实现多个组织间金融数据同步，而智能合约可进一步提供账簿的自我执行效率，”SWIFT 标准负责人 Stephen Lindsay 表示，“本报告解答了某些核心问题，譬如 DLT/SC 自动化如何在多方参与的网络环境中顺利运行，特别是在支持互通互用的业务定义方面，强调避免‘重复创造’的重要性。报告承认，DLT/SC 应用案例的全面标准化为时过早；但是，SWIFT 将随时与业界合作，共同进一步研究如何重复利用原有业务标准，以便更好推动 DLT/SC 技术有效地为整个金融业服务。”

为了避免全球标准的碎片化，SWIFT 认为金融业界应当利用 DLT/SC 这个显而易见的潜在机会，协调努力，实现通用报文传输和数据标准。近期的全球标准，譬如 ISO 20022（金融报文传输）和 ISO 17442（法律实体识别码），有助于减少规格的模糊性，促进对知识、技能和技术的高效重复利用，从而建立多方间稳固的互通流程。过去40年来，SWIFT 一直是金融业标准（包括 ISO200022）的主要提供者。SWIFT 随时准备贡献自身经验，支持这项重要行动，以便满足金融行业对安全性、可靠性和可扩展性的需求。

想要更多了解 SWIFT 对 DLT 所持的立场，或者下载报告文本，请点击这里。