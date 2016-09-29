开创行业先河，老板电器首支科幻大片上线

杭州2016年9月29日电 /美通社/ -- 最近，在网络上流传很火的一支科幻视频，居然不是出自好莱坞大片导演，而是老板电器的最新营销视频 -- “总有食空，等你穿越”。视频里，身穿“太空服”的宇航员，徜徉在宇宙的“食空”里，与食材来了一场奇妙之旅。在想象的厨房“食空”里，他找到了宇宙的中心，前所未有的厨房探索体验，让在厨房里做菜这件事变得有乐趣起来。



老板电器总有食空等你穿越

点击该视频链接即可观看视频：http://v.qq.com/x/page/h0329dg3mla.html。

对于消费者来说，对家电品牌营销的固有印象就是“爱”，“温情牌”，或许是家电行业想要传递给消费者的唯一理念。但是，在催人泪下的营销过后，或许消费者对于产品本身的卖点依旧毫无印象，也依然记不起任何一个品牌的调性。另外，受到传统营销方式的束缚，让家电行业的营销模式一成不变，大面积的产品信息露出，铺天盖地的产品海报冲击着消费者的眼球，却模糊了品牌本身的意义。

在家电行业营销一筹莫展的当下，老板电器却抓住年轻消费群体的特质，将厨房可以给生活带来无尽想象的概念传递给消费者。把厨房打造成为令人流连忘返的“美妙食空”，在消费者尽享厨房乐趣的同时，将大量消费潜能引入厨房“食空”，用独特的视角引领整个家电行业的品牌新格局。



老板电器 食空之旅

此次老板电器的营销策略，可以说是首次颠覆了家电行业的固有营销模式，用独特的洞察打破了行业内传统营销观念的束缚。将“厨房”与“食空”概念相结合，以小见大，以时下流行的科幻话题结合想要传达的厨房乐趣的概念，让做饭变成一种精神享乐，在满足味蕾的同时，也得到精神上的满足，这一独特的洞察成功打入年轻消费群体，颠覆了原有的品牌形象。老板电器此次的大胆革新，对自身品牌形象颠覆的同时，也开创了厨房家电品牌的新纪元……