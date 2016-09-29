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阿拉伯联合酋长国人民币采纳度显示惊人增长

2016年09月29日 18:53 编辑： 经理人网编辑
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专为2016年度Sibos大会推出的SWIFT人民币追踪特刊显示，欧洲、中东和非洲地区（欧非区）显现人民币国际化的新前沿

日内瓦2016年9月29日电 /美通社/ -- SWIFT最新一期人民币追踪 的数据显示，阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的人民币采纳度呈现惊人增长。2014年8月以来，该国的人民币支付金额增长210.8%，尽管基数较小。2016年8月，阿联酋与中国内地/香港间80%以上的直接支付使用人民币，增长率在全球名列前茅。

今年的Sibos在日内瓦召开，人民币追踪特刊借此机会将视线投向伦敦等成熟市场之外，向读者简要介绍欧非区的其他四个市场：法国、德国、瑞士和阿联酋。

报告中的数据显示，欧非区的人民币采纳度排名第二，仅次于亚太地区。其他关于人民币的重要消息包括：

  • 人民币保持全球第五大支付货币的地位，占全球支付金额的1.86%。
  • 法国的人民币支付金额居欧元区国家首位，尽管过去三年增长平缓。2016年8月，法国与中国内地/香港间的直接支付将近50%以人民币标值。
  • 人民币占据瑞士与中国内地/香港间直接支付的第三位，仅次于港币和瑞士法郎。相比刚成立清算中心的2015年11月，人民币支付金额增长了43.5%。
  • 欧元依然主导德国与中国内地/香港的支付通道，份额占80.1%。

SWIFT亚太及欧非区行政总裁Alain Raes表示：“法国、瑞士和德国的人民币采纳度正缓慢推进，而阿联酋继续呈现显著增长 -- 2015年8月以来，支付金额增加了44.6%，这令人印象深刻。”

“2015年12月签署在中东地区增设一个清算中心的协议备忘录后，我们预期阿联酋将继续上述增长势头。这将帮助在该地区开展经营的更多企业获取人民币产品，开设人民币账户，使用人民币向境内外对手方付款。”他补充道。

英国依然是仅次于香港的首要的境外人民币清算中心。2016年8月，欧洲与中国内地/香港间的所有人民币直接支付，总共有67.3%在英国清算。

2016年9月21日，中国人民银行指定中国银行为美国首家人民币清算银行。SWIFT 2016年8月的数据显示，人民币仅占美国与中国内地/香港间全部支付金额的2.8%，而比如欧洲的比例已达到30.6%。指定上述新清算中心，极有可能增强该地区在人民币支付领域的地位。

想要下载SWIFT人民币追踪特刊的报告，请点击这里

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