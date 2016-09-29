杏树林医线调查：半数医生一年内发生过医疗纠纷

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 近几年，医患之间的紧张关系始终得不到缓解，由医患纠纷引发的人身伤害频发，医务人员躯体受到攻击、造成明显损伤事件的次数逐年增加。据统计，从2015年至今公开确认的新闻报道中就有60起严重伤医事件，分布在全国20个省份。

医患纠纷的引发原因有哪些？医生通常通过哪些途径解决纠纷？医疗法律在医患纠纷中可以起到哪些作用？为深入了解这些问题，杏树林联合“赢了网”向广大医生发起医疗法律调查，充分维护医务人员的合法权益，为医务人员提供更多法律援助。

近五成医生曾在过去一年经历过医患纠纷

在接受调查的1500多名医生中，有42.49%的医生表示在过去一年中经历过1-3次医患纠纷，而5.19%的医生则经历过4次以上。



杏树林医线调查

八成医生认为患者对医疗抱有过高期望

当被问及自身或身边同事遭遇医患纠纷的引发原因时，有82.67%医生表示患者不能接受现实或抱有过高期望而产生争执，有46.05%的医生表示是因自己的过失引起患者的不满或投诉，而64.79%的医生认为是患方无理由的责难，56.83%的医生则表示是由于患方企图获得赔偿，故意制造矛盾。



杏树林医线调查

院方出面调解为目前解决医患纠纷的主要方式

在曾经历过医患纠纷的医生中，超过一半人（56.66%）表示院方出面进行和解、调解最终解决纠纷，也有不少是医患双方自行和解，达36.85%。

三成医生希望获得专业律师的帮助

如果再遭遇医患纠纷，除了找院方出面解决，也有近三成（29.91%）医生表示希望得到律师的帮助，通过专业的意见来判断何种解决途径最佳，如和解、调解或诉讼。

医生群体的法律维权知识储备尚待加强

调查结果发现，仅有12.30%的医生清楚知道有哪些维权方式，并可以根据具体情况选择适当的途径（如在何种情况下选择和解，何种情况下选择诉讼），而近九成的医生对法律维权并不熟悉，其中有47.12%的医生虽然知道有哪些维权方式，但不清楚这些途径的适用场景。其余29.91%的医生则不清楚该如何维权。

线上免费法律咨询最受医生欢迎

在为医生提供的四种法律援助形式中，免费线上法律咨询最受医生欢迎，有27.90%的医生最期待该种形式。电话咨询仅次于线上咨询，得到27.35%医生的支持。此外，分别有两成律师选择线下法律讲座和线上找律师。