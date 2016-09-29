行业大佬齐聚云马创新日 云造迎来下一个创新浪潮

杭州2016年9月29日电 /美通社/ -- 9月29日，中国智能电单车领导品牌，云造科技在杭举办“2016·云马创新日”，现场集聚了众多业内领先的合作伙伴，共同见证其品牌云马的过去和未来。来自全国各地的未来“城市合伙人”，行业领导品牌八方电机、永祺车业和金大智能，以及云马市场战略合作伙伴阿里影业等各方深度合作伙伴，悉数出席。



2016云马创新日在杭举行

此次云马创新日以“突破·无限可能”为主题，既是对云马2016年度重要事件节点的回顾，同时也是云马未来创新布局的整体展望。云造科技CEO邱懿武表示，作为一家设计驱动的创新型公司，云造一直在寻找新的突破点。借助互联网和科技的力量，不断实现产品创新设计的可能。

以市场推动创新结合内容IP引爆消费

过去一年，云造科技先后发布了智能电动自行车云马C1、可折叠智能电助力自行车云马mini两款产品。云马C1与云马mini均秉承了极简主义的经典设计风格，将时尚外观和卓越技术完美融合，为城市短距离出行提供了全新的高效选择。

但云马绝不仅是一款代步工具，更希望通过优秀的设计，让大部分人感受到不一样的骑行乐趣。来自各行各领域的跨界合作，为云马提供了无限的市场想象空间。和优步开展“一键量贩春天”、“一键呼叫冰淇淋”活动；亮相迷笛音乐节；深度支持可口可乐“奇幻动物跑“；联合catch应用、极路客智能行车记录仪等创新产品，记录车迷精彩瞬间……云马的市场创意，可谓异彩纷呈。

今年8月，云造科技更是牵手阿里影业，开启进军电影衍生品行业的战略步伐。结合热门IP《星际迷航3》中的科幻元素，云造科技推出了星际迷航定制涂装的云马mini -- 星辰白和战衣红，在业界激起了热烈回响。8月底上线淘宝众筹品台以来，已获得500多万的众筹成绩。这无疑成为本季热门IP《星际迷航3》衍生品市场中的爆款单品。



阿里影业娱乐宝资深总监董方出席创新日

阿里影业娱乐宝资深总监董方提到，消费升级背景下，国内电影衍生品市场体量正逐年扩大。衍生品独有的IP内容属性和商品属性，很好地将粉丝与消费者身份进行重合。《星际迷航》是一个充满科技感和未来感的IP，这也与云造科技追求时尚设计和产品革新的理念不谋而合。董方表示，他很欣赏云造团队的极客精神，也将在未来输出更多更优质的IP内容，与云造这样的年轻品牌开展深度合作。

此外，云马吉祥物uni在创新日上也首次亮相。作为独角兽和马这两类生物共同幻化而成的形象，云造CEO邱懿武表示，uni不仅将成为未来企业形象的一个符号，同时也将成为云造自己的内容IP，承载和衍生更多的内容玩法。

以产品诠释创新品牌与技术全面升级

伴随这云马产品线的更新和迭代，云马海外市场的拓展步伐也随之加快。截止目前，云马在全国已累计有近3万用户，并出口至20多个国家和地区。原有的英文名YUNBIKE已不能满足云马的产品表达和国际化形象。今年8月，云马迎来全面的品牌升级和视觉革新。全新的英文名uma取自英文单词urban、mobile、actor三个单词的首字母，寓意“都会行者”。云马的内涵也从单一的智能代步工具，升级为更加多元化的城市出行想象。

此次品牌升级，是云马以全面形象展现于国内外市场的重要环节。除了名称和视觉的创新发展，云马的虚拟世界名片“uma.com”也全新面世，成为外界了解云马产品的全新入口。网站升级不仅是“内容搬家”，更是企业发展中的重要一环，将为品牌沉淀和用户积累，提供专门的场所支持。同时，云造全新独创的UMA-LOOP™智慧系统，也伴随着此次升级正式亮相。

作为云马智能电单车运用的核心技术，UMA-LOOP™智慧系统由智慧云端服务子系统、智慧人机交互子系统、智慧中枢子系统、智慧动力子系统构成，实现车体与云端的数据互传，人与车、人与云端数据的高效互动，构成人、车和云端三者之间的数据流动闭环。其中，中轴双边力矩传感器系与行业技术领先品牌苏州八方电机共同研发，真正实现以技术和数据的力量，驱动软硬件的革新和骑行体验的升级。



CTO袁健现场讲解技术革新内容

而今年4月与浙江大学、江南大学联合建立的“未来创新实验室”（NEXT LAB），将为云造的产品研发和设计提升，提供源源不断的创新动力支持。邱懿武表示，未来云造将与NEXT LAB开展更多对机器性格和虚拟现实产品的应用探索，让科技与设计真正结合，服务于人们的生活方式。

以渠道拓展创新布局O2O及海外市场

云马智能电单车是互联网背景下的科技出行产品。在注重传统电商玩法的同时，正积极拓展与一条、二更等时下热门内容电商平台的合作，将内容平台的优质用户，转化为云马的潜在消费者。同时，云马亦注重产品体验，积极拓展线下渠道。未来一年，云造科技将引入全新的“城市合伙人”制度，寻求与线下经销商的合作共赢。

创新日上，云造科技还宣布了未来国内市场发展的重要一步 -- 引入O2O战略试点，北京和济南两个城市将首先成为试点城市。这两个城市具有渠道成熟、网点密集、整体服务能力强的特点。其中，北京是目前云马产品线上销售最多的城市；而泉城济南电单车市场比较成熟，是目前国内最具潜力的市场之一。



首批云马O2O合作试点城市现场授牌

云造科技表示，云马O2O战略的主要模式是“线上消费，线下体验”，实现在三大自有电商平台（天猫、京东、淘宝）与线下经销商门店的深度互动，让普通消费者可以即时体验、瞬间拥有，实现与消费者之间的零距离接触。同时，结合丰富的线下网点，云马的服务也会全面升级，引入更及时更到位的送货上门、维修、保养等服务内容。

不仅如此，在2017年，云马也将布局自身的线下网络。但是区别于传统的线下门店，此次在云马创新日上公布的uma品牌体验店，是一个极具科技感与未来感的创意空间。云马品牌体验店采用可移动的集装箱式设计，将城市交通和移动空间的概念完美融合。可移动的展示空间，符合现代社会的流动性特征；而不拘泥于固定门店的创意设计，也让云马未来的线下玩法充满期待。

值得一提的是，2016年，云马的海外渠道拓展和市场战略布局也硕果颇丰。在5月正式宣布进军韩国市场后，云马C1先后入驻韩国乐天、现代、新世纪三大顶级的百货公司和 Emart Traders 11家连锁店。前不久，在德国举行的2016欧洲自行车展上，搭载着UMA-LOOP™智慧系统的全新云马C系产品也首度亮相，并收获了来自法国、德国、西班牙、意大利、瑞士等多国的订单。

云造CEO邱懿武表示，未来云马将继续深耕国际市场，充分发挥其在工业设计和产品定义方面的优势，高度整合国内外设计和生产制造资源，真正将好的设计好的产品，将“中国制造”的创意美学，带给世界范围内的用户。