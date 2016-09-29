信和集团隆重呈献首届Gold Coast Motor Festival

香港车坛瞩目盛会







香港2016年9月29日电 /美通社/ -- 信和集团隆重呈献首届车坛盛会Gold Coast Motor Festival，将于2016年10月1日至2日国庆黄金周末假香港黄金海岸举行，期望借此增加香港的吸引力，推动旅游业发展。本次盛事之开幕典礼于今天举行，非常荣幸邀请到香港特别行政区财政司司长曾俊华先生GBM，JP莅临担任主礼嘉宾。其他主礼嘉宾包括香港旅游发展局主席林建岳博士GBS、旅游事务专员朱曼铃女士JP、香港汽车会会长及香港公益金名誉副会长余锦基先生BBS，MBE，JP，以及信和集团执行董事黄永光先生JP。



Gold Coast Motor Festival开幕典礼于今天举行，非常荣幸邀请到香港特别行政区财政司司长曾俊华先生GBM，JP莅临担任主礼嘉宾。其他主礼嘉宾包括香港旅游发展局主席林建岳博士GBS、旅游事务专员朱曼铃女士JP、香港汽车会会长及香港公益金名誉副会长余锦基先生BBS，MBE，JP，以及信和集团执行董事黄永光先生JP。

香港黄金海岸总经理 Robert Kaiwai先生表示：“我们很高兴呈献首届Gold Coast Motor Festival。大会精心安排一系列精彩丰富的节目，让参与人士能在两天活动里有难忘的体验。Gold Coast Motor Festival为香港以至大中华地区最瞩目汽车活动之一，除巩固香港作为国际之都的地位外，更有助推动旅游业。”

风景如画的香港黄金海岸将化身成生活品味及娱乐性兼备的盛会，设有各式各样的娱乐及展览区，每区均提供独一无二的驾驶体验。大会与世界级顶尖汽车品牌合作，包括阿斯顿·马丁、Audi、宝马、平治、Pagani、保时捷及Volkswagen等，务求让各位来宾尽兴而返。

超过60款世界级经典古董车名车将云集Gold Coast Motor Festival，极致震撼。观众可欣赏La Ferrari、保时捷 918、Pagani Huayra BC、McLaren F1、平治300SL Gullwing、法拉利Daytona、日产R34 Z Tune等珍罕名车，全部来自私人珍藏，机会难得，让车迷大饱眼福。是次盛会更获得Aston Martin Owners Club大力支持，慷慨借出超过17辆由50年代至今的名车展出。

Gold Coast Motor Festival 除向经典造车工艺致敬外，也借此表扬现今创意科技。专业评审团将在一众珍贵名车中评选最出色超级跑车（Best Competition Hero）、最佳珍藏古董车（Best Collector's Classic）、最佳美国筋肉车（Best American Muscle）、最佳另类欧宝（Best Alternative Speedster）、最出色赛车（Best Dream Super Car）、最佳保时捷珍藏车（Best Collector's Porsche）、最佳阿斯顿·马丁珍藏车（Best Collector's Aston Martin）及全场总冠军（Best of Show Winner）。评审团首席评判由爱车之人Joseph Fung出任。

Gold Coast Motor Festival活动精彩多元，包括一系列与汽车相关的分享会，请来著名车手、车坛具影响力的专家及设计师担任客席讲者，包括“亚洲电动车之父”陈清泉教授、欧阳若曦先生、余锦基先生及杨志超先生等，分享经验以及启发新一代汽车爱好者，并鼓励及推动创意发展。

大会亦准备了精彩娱乐及活动，让这个特别的周末更充实，包括现场音乐表演、仿如真正赛车场的模拟赛车亲身体验、现场试驾Audi、保时捷、Volkswagen等名车,还有生活品味区提供与汽车有关的精品及介绍，以及UBS x MakerBay电动车计划专区。

Gold Coast Motor Festival非常荣幸能与著名日本汽车模型品牌TOMICA合作，于场内特设TOMICA游乐园，包括 TOMICA工作坊和TOMICA展品区等，让大人及小朋友一起探索和展开汽车的奇妙创新旅程。喜爱户外活动的小朋友，则可登上黄金海岸儿童小火车，踏上沿着海滨之非凡旅程。

为鼓励及推动可持续发展，大会特设开源汽车（open-source vehicle）专区。UBS与社会企业MakerBay及他们就读设计系及工程系的学生团队，在他们的工作室Electric Vehicle Lab (EV Lab)合力创造了一部概念电动车。

除展出多部珍藏名车外，Gold Coast Motor Festival 更将为其慈善伙伴香港公益金筹款，为慈善出一分力。善长除可透过设于会场的筹款箱捐款外，亦可参加抽奖，奖品总值超过港币35万；而是次盛会的门券收益亦将全数拨捐予香港公益金。

Robert Kaiwai先生总结道：“是次盛会承着十·一黄金周迎来游客的黄金时机。Gold Coast Motor Festival娱乐及节目丰富；有研讨会让汽车爱好者了解更多最新的汽车技术和创新，同时亦细心地安排了多种适合一家大小的亲子节目，于海旁欢度周末。盛会为汽车行业、旅游业以及香港的发展带来裨益。”

Gold Coast Motor Festival云集世界级珍藏名车，极致震撼。

请浏览官方网页http://www.goldcoastmotorfestival.com及Facebook网页（@goldcoastmotorfestival）获取最新资讯。

观赏Gold Coast Motor Festival预告片：https://youtu.be/WUqIEiGd8WI

请于以下网页下载高清照片：https://www.dropbox.com/sh/c1uvk8oohry4r5x/AABs_dyLf2zUMU0OiSJPsnRva?dl=0

特别鸣谢 Gold Coast Motor Festival 赞助机构：中国平安保险(香港)有限公司、UBS、Izzue、Avis、汇泉国际有限公司、Bremont 及Wilson Fine Foods Limited。