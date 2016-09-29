如家酒店集团第八届运动会：我在如家，为荣誉加分

苏州2016年9月29日电 /美通社/ -- 近日，苏州吴江迎来了一支浩浩荡荡的队伍。来自全国各地的近3000名如家人汇聚于此，以“活跃员工身心，凝聚团队力量，倡导积极生活态度”为目标，举办如家酒店集团第八届家运会。

随着首旅如家的深度整合，由23位首旅嘉宾组成的 VIP 观摩团成为场上一道亮丽风景线，共同为如家人呐喊喝彩。此外，除了和往届一样，发布家宾会召集令，号召30名忠实会员与会，此次还特邀15位与如家一起成长的 VIP 业主共襄盛举，为会员、业主们了解“家”文化，融入大家庭提供了一个独特的平台。激情四溢的运动场上无论是高逼格全程无人机航拍，还是赚取15万点击率的魅力网络主播，此届家运会充分利用了如家自身优势与新技术及网络平台相结合，以创新的方式打造融合线上线下数字化的体验。

开幕式上，如家酒店集团董事长、CEO孙坚鼓舞士气：“愿三天的运动会中各城区代表队能赛出风格，赛出水平，运动成绩和团队精神双丰收，为首旅如家的发展开启最重要的第一步，用拼搏、汗水告诉大家，如家是一支永不认输的团队，祝大家运动同心，快乐同行！”

管理层会议 首旅如家新篇章

半年度管理会议在千位首旅如家人的掌声与期待中拉开帷幕，前不久的深度整合带来了一个新的组织，大会上，孙总再一次明确表示，未来首旅如家的发展战略是以“全新的力量”始终贯彻“向存量要发展，向整合要发展，向创新要发展”的集团战略。孙总介绍了莅临现场的首旅酒店集团的管理层同事，也问候了在场每一位如家的员工与同事。回顾自身的梦想与如家创业与发展的经历，孙总对合并后的首旅如家提出了更高的展望与期待。孙总的讲话激励着每一位首旅如家人提高自我要求为集团未来的发展贡献一份力量！

家运会开场关键词：千人 Plank 60 、火热啦啦队

运动精神是整体面貌、水平、公正、公开、特色及凝聚力、感染力和号召力的反映。此次家运会的组委会倾力打造千人 Plank，平板支撑初看简单，实际上是训练核心肌群最有效的方法之一，在看似短暂的60秒里充分体现了首旅如家人的耐力和凝聚力，大家控制呼吸频率，烈日下豆大的汗珠滴落，但没有一个人放弃，60秒内集体向吉尼斯纪录进发！

与坚毅的比拼不同的是，每个代表队推出的魅力四射的啦啦队，时而古灵精怪，时而温婉大方，时而民族风，时而爵士乐，每一段热辣舞姿都打动着现场观众，每一下有力的舞动都诉说着对运动员的鼓舞。整个运动场在大家的热情中不断升温沸腾，运动员们摩拳擦掌，跃跃欲试，期待着第二天的正式比赛。

家运会夜间关键词：红色风暴、网络直播

夜幕降临，红色风暴演唱会引爆吴江体育馆，现场一片红色海洋，馆内欢呼声此起彼伏，多才多艺的如家高层一改平时严肃作风，此刻各个化身摇滚明星，为观众呈现多彩纷呈的演出，向大家传递着满满的正能量。他们的演出有复古时尚、有民俗特色、有跨界混搭、有劲歌、有热舞、有激情、有感动、更有技术和汗水！现场喝彩声不绝于耳，璀璨的荧光棒不停挥舞，演出者不断地向观众传递温暖，传递快乐。一张张如家人的脸上都洋溢着激情和幸福，这样的气氛也感染着几十位 VIP，他们俨然变身如家一份子，全身心融入这片热情似火的人海。乐队 Live Show、全场大合唱，现场高潮几度点燃，为2016年的家运会画上了一个大大的惊叹号！激情之余，有这样一群人，他们用专业设备高举手机，他们和粉丝时而自拍互动，时而畅游现场，是的，他们就是有史以来首次引入家运会的直播小分队！如此盛会怎能独享？要让关注如家的各界人士都投入到我们的大秀场，活动期间15万直播粉丝的积极互动也为此次家运会注入新力量。

家运会现场关键词：38 项比赛、千人长跑竞走、爱与竞技齐飞

正式比赛在整队仪式后拉开序幕，竞技类、趣味类、脑洞类、电竞类、趣味擂台…共计38个运动项目进行地如火如荼，VIP 会员嘉宾团们也跃跃欲试，和如家人共同协作，这是一场体力和脑力的巅峰对决。纵观全场，足球小子、灌篮高手、乒乓强将、七人八脚、动感五环等等，无一不考验着个人和团队的体能和凝聚力。与往年一样，比赛高潮是千人爱心长跑和竞走项目，上千名如家人化身“爱心使者”用汗水书写对公益的支持，用脚步传递企业的社会责任感，真正做到“运动同心，为爱同行”！大家用实际行动证明了这是个充满爱的集体，现场爱心捐款共计245,757元，截止2016年8月“如家爱心基金”账户余额609,142.88元，这是一份爱的约定，传承一份爱的承诺，将会帮助更多的人。

今年6月，我国长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程。据民政部截至7月7日9时的统计，长江中下游等地的洪涝等灾害已造成湖北等11省区市2902.9万人受灾。壹基金救援联盟在武汉市新洲区派出3支救援队参与救援被洪水围困的群众。作为壹家人的一员，如家酒店集团紧急捐款20万元，用于抢险及救灾物资的采购，并派出志愿员工组成的救灾行动队，切身履行“人人公益”的理念。行动队已集结奔赴前线，与壹基金壹家人一起，在受灾严重的武汉地区参与救援物资的发放等工作。大难无情，如家人再一次张开爱的情怀，承担着作为企业公民应尽的义务和责任。

VIP 嘉宾风采

竞技场上有这样一道亮丽的风景线，美女业主代表服务支持中心队参加自行车大赛并赢得了冠军！另外，从16000名线上报名的忠实会员中脱颖而出的30位代表也感慨多多，其中，一位北方会员陈先生在家运会后发表感言：“作为经常有出差、旅游需求的商旅人士，以往仅仅是作为家宾会员感受着如家门店的温馨良好服务，而此次参与如家集团的家运会，则更加深入的了解了如家的企业文化、企业运营以及如家人的情怀。除了感受家运会上的各种趣味比赛的快乐、如家管理团队和如家人之间的快乐和温暖的传递之外，家运会上也感受着时代的潮流和科技的创新。期待着下次的如家门店的服务感受。更期待着如家私有化完成后，如家酒店集团和首旅酒店集团能够在资源整合、品牌运营战略上顺利，提供更加安全、温馨、舒适、细节人性化的酒店服务，取得更优异的成绩，如家，更像家！”另一位家宾会代表徐女士激动地说到：“真是太幸运了，本以为真是作为代表去参团玩玩，没想到真是太震撼了！心情错综复杂，因为有汗水，有泪水，有感动，更有兴奋！”

如家家运会述说的是一种用力来挥写，用美来传达，用速来超越，用度来衡量的凝聚力，运动同心，快乐同行。如家精神的传承非一朝一夕，如今，首旅精神犹如一眼清泉注入，壮大团队力量，点燃团队激情，未来携手奋进的旅程中，我在如家，为荣誉加分！