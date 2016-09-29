英特尔助力设计师效率爆棚

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 据权威调查数据显示，2015年设计师群体在全球已经突破9600万，中国设计师数量位列第一。而在另一份调查设计师最困扰问题的报告中，找不到灵感排在第一，电脑不给力排在第二。由此可见，好的电脑对设计师而言是至关重要的，性能好坏甚至直接影响创作质量的好坏和效率的高低。俗话说得好：“工以利器为助”。于是搭载第六代英特尔酷睿处理器，专门针对设计师设计的戴尔XPS 15也就应运而生。



戴尔XPS 15搭载英特尔智能酷睿处理器skylake h i7系列颜值更高，性能更强

芯动让设计师工作“开挂”

初见戴尔XPS 15，就被其精美的工业设计所折服。厚度只有11-17mm，且重量仅为1.78kg，算是一款超轻的性能级15英寸笔记本，比MacBook Pro还要轻15%。

一直以来，大家都习惯性的在轻薄和低能之间划上等号。如果你也这样想，那绝对犯了经验主义错误，因为XPS 15为了满足移动性，又能保证强大的性能，配备了第六代英特尔酷睿处理器(最高达i7四核)，最高可选配 16GB DDR4内存和 512GB PCIe 固态硬盘，并搭载2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX960M独立显卡。

在很多人的印象里，酷睿只有U系列和Y系列，其实进入六代之后，还有高端的H系列。戴尔XPS 15采用的就是这一系列的i7-6700HQ。如果拿四代酷睿i7-4700HQ作为标尺，那i7-6700HQ可以说是完胜，归结于全新架构对性能的改良，以及更高的基础频率加持，保持了较高的基础频率和单核最大睿频，能够更好地发挥3D晶体管的特性，运算效率以及最终的性能输出较上一代有接近20%左右的提升，

在使用3D设计师最常用的软件3DS MAX进行渲染预览时，相比主流机型的效率提升均超过2.7倍；而相比4年前高端机型，最高提升幅度可达3.2倍。在进行中等复杂程度设计项目的日常操作时，被测系统的帧速率均在30fps以上，这已经是非常出色的成绩了。使用maya进行渲染预览时，相比主流机型的效率提升均超过2.7倍。在进行中等复杂程度设计项目的日常操作时，被测系统的帧速率也能达到30fps以上，画面可以做到流畅。



戴尔XPS 15搭载英特尔智能酷睿处理器skylake h i7系列超高性能与设计师最配

为了考验一下英特尔酷睿i7-6700HQ处理器，还对视频片段进行了实时预览。相比主流机型，被测系统AE项目的加载速度提高了一倍多；而不同质量的预览时，其效率均高出3倍以上。

快感不仅停留在速度

对于一款针对设计师设计的笔记本来说，屏幕的重要性不言而喻，不是光大就可以的。XPS 15拥有惊艳的UltraSharp 4K超高清（3840 x 2160）显示屏，也许对于普通用户来说，这样高的分辨率用起来并不舒服，但设计师永远都嫌工作空间太小，而XPS 15可提供3倍于FHD（1920 x 1080）全高清显示的工作空间，拥有最高PPI值让用户看尽细致之美。此外，还能达到170度超宽广域视角，色域100%，对比度高达1000：1，屏占比更做到80%，而竞品Macbook Pro仅为78%。触控屏采用康宁Gorilla强化玻璃，给细腻观感以坚强保护，这是非常有必要的。



戴尔XPS 15搭载英特尔智能酷睿处理器skylake h i7系列让用户感动于细致之美

为了确保生产力，戴尔不惜工本的采用了SSD固态硬盘，速度真的已经突破天际了，至少在这上面，一时半会没有更好的追求。戴尔在坚持瘦身的同时，还为XPS 15配备了容量为84Whr的电池，可以支持全高清显示屏和SSD运行高达17小时。对于那些需要高性能的制图及处理能力设备进行创作的专业用户，XPS 15不就是期待许久的多媒体野兽吗？

尽管PC市场是在下滑，但是做过分析以后，就会看到笔记本市场里面高端产品的增长。有人说，都是游戏本的功劳。错！真正给市场带来本质性变化的是那些强悍的生产力工具，商务办公中的战斗机。笔记本能有这么大的能量，归结于以英特尔为代表的硬件厂商不遗余力的进步，它提升了用户工作效率与体验，实现商业创新，这才是升级的动力，让XPS 15成为设计师的完美右手。