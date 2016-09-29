“壳”动未来 — 壳牌2016年“看见潜能，创造可能”品牌活动于里约奏响最强音

壳牌开启智慧能源合作，旨在激发更多、更清洁的能源解决方案

里约热内卢2016年9月29日电 /美通社/ --

在里约举办的“壳”动未来活动为 2016 年的壳牌“看见潜能，创造可能”品牌推广唱响了最强音 ，并以壳牌与能源创客之间的合作为亮点，重点展示如何通过合作在全球范围内开发出更多、更清洁的能源。

中国知名女歌手谭维维，携手奥斯卡奖得主詹妮弗·哈德森等来自世界各地的知名音乐人共同录制音乐视频《一生最美那一天》，呈现清洁能源创客Insolar、道兰环能（MotionECO）等能源创新项目的风采，以此在全球五大洲开启一场“能源接力”，推动更多清洁能源创新。

壳牌“看见潜能，创造可能”品牌活动在里约的“壳”动未来启动仪式，生动再现了6家智 慧 能源初创企业的突破与创新，突出了全球合作对开发出更多、更清洁的能源解决方案的重要性。

本月，这些智慧能源方案将在里约热内卢的圣玛尔塔贫民窟进行展示，随后将应用于最需要清洁能源的地区。

届时，6家初创企业的创新能源科技都将汇聚于圣玛尔塔展示，目前这个社区已安装其中一家太阳能创新企业——Insolar提供的太阳能发电板，当地居民的生活正因此受惠。



6家初创企业的智慧能源方案在里约圣玛尔塔贫民窟展出

初创企业Insolar 正在为圣玛尔塔贫民窟居民最常去的几个社区活动中心装配光伏板设备，包括一所桑巴舞学校和一个托儿所，这两个场所与当地8,000多名居民的生活紧密相连。

巴西青年企业家Henrique Drumond是Insolar的创始人，他认为“壳”动未来为他提供了一个非常好的契机，帮助他将更加清洁的能源推广至巴西全境。目前，尽管巴西每年的强光照时间超过2,000小时，但太阳能使用量仅占到能源总量的0.02%，且仅有1,731台小型太阳能系统接入电网。

仅在里约热内卢这座城市，就有居住于763个贫民窟的约140万居民长期以来深受能源价格上涨及能源供应问题的困扰。

Insolar 安装的设备在光伏板的寿命周期内，预计可提供相当于满足185,000天供给量的免费清洁能源。

在里约大放异彩的另一家企业是由中国青年能源创客刘疏桐创办的道兰环能。他的企业致力于通过技术手段对地沟油进行转化，帮助在中国创建出一个可再生的柴油市场（涉及运输、公共服务、物流等领域），从而减少地沟油的危害。在谈及清洁能源项目的灵感来源时，刘疏桐表示：“我希望创造中国地沟油回收利用的双赢之道，解决地沟油再利用这一严峻的社会问题，同时为节能减排出一份力。”通过道兰环能的解决方案，每升地沟油能转化为0.9升生物燃料，每单位减少污染和温室气体排放90%。

在里约热内卢举行的智慧能源创新科技展揭开了全球“能源接力”的序幕。同时，壳牌还将进一步邀请全球更多人一起加入支持开发智慧能源解决方案的行动中来。

与Insolar及道兰环能一同在圣玛尔塔贫民窟展出的智慧能源创新企业还有：

Bio-bean –专注于将咖啡渣转化成可持续的生物燃料，致力于为英国探索如何减少由交通运输引起的二氧化碳排放量；

Capture Mobility –展示了将公路上飞驰的车辆所产生的气流转化为清洁能源，供当地社区使用；

GravityLight –实现了利用一个简单的滑轮和承重系统进行发电的设想，并以此提高能源匮乏社区居民的整体健康水平和生活水平；

PaveGen –探索将脚步产生的动能转化为可再生能源，以满足社区对电力供应的需求。

参与到“壳”动未来活动的形象大使是6位来自不同国家的国际知名音乐人：奥斯卡获奖者詹妮弗·哈德森、巴西歌手卢安·桑塔纳、英国创作歌手及舞蹈演员皮克茜·洛特、美国DJ兼制作人史蒂夫·青木、中国流行音乐歌手谭维维和尼日利亚人气偶像也米·阿拉德。

这些艺术家将与能源创客和壳牌一道，共同呼吁、倡导在全球范围内开发更多、更清洁的能源解决方案。

一支全新创作的音乐视频——《一生中最美那一天》将以很Q的方式展示这些智慧能源创新项目。

壳牌及活动的推广大使们诚邀大家通过http://dreams.shell.com.cn/make-the-future.html，观看这支视频，支持从事智慧能源创新的企业家，了解更多智慧能源相关信息，一起看见潜能，创造可能。

壳牌集团首席执行官范伯登（Ben van Beurden）表示：“这些能源创客的创新精神，以及开创更美好能源未来的信念都让我深受触动。探索能源解决方案，进一步推动社会和经济发展，让人们生活更好，同时降低二氧化碳排放，有两点特别关键：一是合作，一是企业家精神。这两点也是我们壳牌 ‘壳’动未来活动的初心与核心，我们志在同心协力，打造一个更美好的能源未来。”

Insolar 的创始人Henrique Drumond 说：“我的愿景是创办一家社会企业，为社会提供更清洁的能源。在参与壳牌为支持企业家而举办的活动过程中，包括支持Shell Iniciativa Jovem和Accelerator项目等，我发现壳牌始终支持同样的愿景。看到这一合作在里约热内卢变成现实，我特别激动。我们希望在圣玛尔塔举办的展示将激发更多有创造力的灵感，为社区、城市和各国面临的未来能源挑战找到更多答案。”

全球“能源接力”在9月29日启动，“壳”动未来的部分活动大使在圣玛尔塔的中心地带举行了一系列演唱会，《一生中最美那一天》的音乐视频也正式发布。

今年10月，“壳”动未来项目将走进肯尼亚，届时壳牌将与英国初创企业GravityLight开展合作。这是一家总部位于英国的初创企业，它开发出了一种重力能源灯，可以为当地低收入家庭送去洁净、低成本的照明工具，帮助改善肯尼亚人民的生活。

来自中国的实力唱将谭维维表示：“我认为此次壳牌‘壳’动未来的创新项目不仅为一批青年创客们提供了机会和支持，更借助音乐的力量，将这个可持续发展的项目带入更多人的视野，带给人强烈的情感共鸣。作为一名音乐人，我觉得这个项目非常有意义，我也很荣幸能够参与其中。”