WORLD CLASS年度最佳调酒师全球总决赛揭示鸡尾酒未来趋势

迈阿密2016年9月29日电 /美通社/ --

从打破鸡尾酒规则到唤起内心情感的鸡尾酒，该报告全方位揭示鸡尾酒的未来趋势

《WORLD CLASS：鸡尾酒的未来趋势》报告探究未来数十年我们将如何饮酒

鸡尾酒文化日趋繁荣且丝毫未显示出放缓迹象。预测显示，到2020年，奢侈烈酒的消费者人数将增加4亿[1]。鸡尾酒历来很受欧洲人和美国人的喜爱，但如今这个行业已在全球范围内迅速发展起来，它的魅力早已不再局限于纽约和伦敦了。过去5年来，非洲和中东的烈酒消费量增加了26%、亚洲增长了15%，而这一数字在中国则达到了22%[2]。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411170）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411171）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411172）

https://www.youtube.com/watch?v=Jp1PEMV8M98&feature=youtu.be

相应地，鸡尾酒也在全世界大行其道。调酒师开始尝试不同配方并巧妙运用各种技术来满足消费者的感官享受。但这是一个我们不断期待“下一件大事”发生的世界，鸡尾酒当然也要抢先出招。

World Class（全称：帝亚吉欧珍选品牌 World Class 世界级调酒大师赛）是全球最权威的调酒师大赛，由烈酒公司帝亚吉欧 (Diageo) 创办，目的是启发全世界更好地饮酒。这项赛事与著名未来趋势咨询公司 The Future Laboratory 合作，洞察鸡尾酒的未来趋势并揭示能够彻底改变我们饮酒体验的潮流趋势。

一篇名为《World Class：鸡尾酒的未来趋势》的报告详细分析了随着全球鸡尾酒饮用者激起新的体验、颠覆现象的出现和以往界限被推翻，鸡尾酒文化已经渗透到人类社会生活的各个领域。这份报告在位于迈阿密举办的 WORLD CLASS 年度最佳调酒师全球总决赛上发布，将人们高度关注的热门趋势和主题一一揭晓。

打破鸡尾酒规则

背景：随着我们上网的时间越来越多，我们也更加坚持自己的看法。反过来，人们希望品牌也能这样做，能坚持自己的信念 -- 40%的人表示希望看到一个信念坚定的品牌。[3]

打破鸡尾酒规则 -- 趋势：在鸡尾酒的调配上，思维超前的酒吧老板都在打破传统规则，重新唤醒自己的创造力 -- 调制他们想要的酒、用 他们 想要的方式……

1. 用自己的方式

曾几何时，顾客永远是对的。而新一代的调酒师更希望能喊出自己的声音，不再想方设法地去取悦所有人。你不会去一家米其林星级餐厅，告诉主厨如何拌沙拉，那为什么要去告诉一位经验丰富的调酒师该如何调一杯莫吉托鸡尾酒呢？

正如墨西哥 Licoreria Limantour 酒吧的所有者 Benjaḿin Padrón Novo 说的：“总有客人让我们把酒调得甜一点，尽管这样做会冲淡酒本身或水果的味道。所以现在我们会拒绝，然后告诉他们原因。我们就是这样传播自己想法的。”

2. 表演 (B)艺术和刺激的戏剧感体验

为了让顾客高兴并将他们的情绪调动起来，酒吧开始加入戏剧感的体验，给客人们留下了深刻的印象。

在新加坡的 Operation Dagger 酒吧，许多个醒目的灯饰挂在天花板上，以表示对客人的热烈欢迎。而酒吧老板 Luke Whearty 在洗手间里安装了假的闭路电视监控，营造出一种刺激的氛围。这家酒吧的鸡尾酒也极富戏剧性：伏特加混合pH敏感的德蓝花和鲜亮的柠檬草，在混入香槟后，一串串冒出的气泡将钴蓝色的酒变成了荧光粉。

3. 新一代菜单

这些年来，鸡尾酒发生了很大的变化，但菜单还是老样子……直到今天，富有创造力的调酒师开始冲破这个行业的传统，考虑用怎样全新、极具创意的方式让消费者重新认识这种饮品和菜单。新菜单不再采用鸡尾酒的传统名字，而是希望调起客人的好奇心和互动。旧金山的 Trick Dog 酒吧将所有鸡尾酒的名字改成了星座名称和潘通流行色，而柏林丽思卡尔顿酒店的 Fragrances 酒吧是第一家让客人根据香水的味道来点酒的酒吧。

情感化的鸡尾酒

背景：如今的人们看重产品带来的体验胜过产品本身，人们渴望与品牌之间建立更深入的联系，情感经济由此崛起。

情感化的鸡尾酒 -- 趋势： 在与陌生人建立起关系上，调酒师可谓是先行者 -- 这份职业的社交属性让他们能够深入洞察人们的想法。引领潮流的酒吧老板和酒水品牌也在用更加创新的方式来与顾客建立更深层次的联系。

4. 唤起内心情感的鸡尾酒

未来十年，人们需要的是抛开传统菜单、对鸡尾酒赋予情感的酒吧。这些酒会经过量身打造，唤起人们心中的某种情感。一杯红色的鸡尾酒让你更有信心，黄色让你想起友情，而黑色则象征着要坚定原则。

伦敦的 Seymour's Parlour 酒吧正是用视觉和嗅觉来引导客人的情感，人们只要闻一闻酒，就会想起过往时光。新割下来的青草味让你的脑海中浮现出春天的画面，而熏出的松树香仿佛将客人带入清爽宜人的秋夜。

5. 藏在酒杯里的故事

鸡尾酒里藏着故事，将客人带到异国他乡。采用5000年古老配方、用小麦或糯米蒸馏而成的白酒和类似的当地烈酒就是在向人们介绍中国的传统习俗。

有超前意识的伦敦 Artesian 酒吧走入顾客在最近度假时的亲身体验，打造出一款能抓住客人的情绪和精髓的鸡尾酒。

6. 快速交友

在酒吧里，人们希望能很快认识新朋友，让此时此刻的时光别具风味，而酿酒师恰好是最理想的对象。现在出现了一种新的趋势，称为“快速交友”。调酒师会在很短的时间里与客人建立起关系。曾荣获 WORLD CLASS 年度最佳调酒师称号、来自澳大利亚的蒂姆-菲利普斯 (Tim Philips) 表示，有些人能在短短30-45分钟时间里就建起朋友关系，相当于喝一杯鸡尾酒的时间。

他说：“快速结交朋友就是要与某个人迅速建立情感上的联系，这当然会影响有多少人喜欢你的酒吧。”你的调酒师说不定也会问你周末过得怎么样，工作和家庭生活愉快吗，接着你就从客人变成了朋友……

抛却世俗身份的客人

背景：联合国数据显示，目前有2.32亿人身居国外，这一数字已达到历史最高值。把我们自己当成是“无国界人士”，更多地用生活方式或音乐品味来定义自己，而不是出生在哪个国家。

抛却世俗身份的客人 -- 趋势：站上时代前沿的酒吧老板会为这些有些特立独行的客人专门配制特殊的鸡尾酒。

7. 忘掉性别之分

喝酒也分男女的日子已经过去了。这种界限越来越模糊，因为随着社会的发展，人们已经突破传统的性别框架，喝酒时不再受性别的束缚。调酒师现在用“中性”的语言来描述、命名和提供鸡尾酒。

比方说“Brosé” -- 男人可以泰然自若地享用这种桃红酒，女人们更是陶醉在这款古典鸡尾酒中。

8. 是事业，而非简单的工作

消费者的见识越来越广，对酒吧的要求也越来越高，因此调酒师的角色同样在发生变化。像 WORLD CLASS 年度最佳调酒师这样的全球性大赛就证明，专业调酒需要的是高超的技能、有创意的想法和一鸣惊人的能力；抛却身份的局限也起到一定的作用。

全球酒水合作项目 P(OUR) 的创办人艾利克斯-克雷缇娜 (Alex Kratena) 称：“最出色的调酒师必须与想法坚定、知识渊博和善于处世的鸡尾酒客人保持同步，也就是说他们必须在这个领域登峰造极，带来一些不一样的惊喜。”

这个职业的前景非常远大，酒吧也开始加大对员工的投资，送他们去世界各地培训学习，希望能培养出自己本地的顶级调酒师，从而进一步推动鸡尾酒行业的发展。Licoreria Limantour为自己酒吧里那些为了磨练技能而辛苦存钱去海外培训的调酒师提供支持，而南非的 Outrage 酒吧也帮助员工培养全方面的技能，从采购关键原料和工具到经营一家提供全方位服务的酒吧。

9. 身怀多艺的调酒师

调酒师是一种综合了多种技能的职业，而这类人群不受身份约束的特征也越来越明显。既能当厨师、咖啡师，也能是糕点师，这个角色如今已经远远超出酒吧的范围。

这些身怀多艺的调酒师还开始向顾客展示不同一般的鸡尾酒成分，进一步拓宽这个领域的界限。Blanch & Shock联合主任迈克-诺兰登 (Mike Knowlden) 这样说道：“我在 The Clove Club 学过最难忘的一个课程就是关于有百年历史的马德拉白葡萄酒(Madeira)。他们倒一点点给你品尝，然后将鸭肉清汤倒在酒上面，它就成了一份鸭汤。我之后有了一个很棒的想法：为什么不能将清汤配成鸡尾酒？”

The Future Laboratory高级合伙人汤姆-沙维加 (Tom Savigar) 表示：“鸡尾酒已经远远超出传统形式，不再局限于只是一杯混合酒。有创造力的酒吧员工充分运用最新成分、技术和想法，改变了整个鸡尾酒的概念，这让我们非常期待接下来还会有什么变化。”

登录theworldclassclub.com查看完整报告和更多信息。