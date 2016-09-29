9月29日首都航空沈阳=青岛=墨尔本航线盛大启航

用真情服务陪伴旅客从美丽城市到精彩世界

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 北京时间9月29日18点55分，一架身披蓝色羽翼的红尾A330客机满载211名旅客从青岛流亭国际机场飞往澳大利亚维多利亚州首府墨尔本，首都航空沈阳=青岛=墨尔本航线于今日正式启航，该航线每周二、周四、周六执飞，每周三班，将采用空客A330双通道宽体客机执飞，12小时直达。

澳大利亚是中国“一带一路”南线拓展战略的核心构成，维多利亚州拥有丰富的旅游资源，集文化艺术、体育赛事、节庆活动、美食美酒、自然风光和时尚都市风貌于一身，并以丰富多元的自然景观著称，大洋路、菲利普岛小企鹅归巢、亚拉河谷、疏芬山等著名风景区都深受中国游客的向往与喜爱。2016年，墨尔本第六度蝉联全球最宜居城市榜首，根据最新公布的数据，中国已成为维多利亚州最大的国际游客来源市场，仅2015年，山东省往返墨尔本的旅客数量已突破2万人次，同比增长16%，增速首次超过悉尼（同比13%）。

青岛是山东省经济、文化、旅游名城，也是首都航空未来在华东地区重要的布局点和航线枢纽之一，首都航空已于今年2月份与青岛国际机场集团签订战略合作框架协议，沈阳=青岛=墨尔本航线就是双方合作的一个重要成果。作为山东省首条直飞澳洲的航线，沈阳=青岛直飞墨尔本航线的顺利开通，进一步完善了中国与澳大利亚维多利亚州的航线网络，将为沈阳、青岛及周边旅客的赴澳旅游提供更为多元、便捷、舒适的出行服务，并架起了另一座连接中澳两地的空中桥梁，便利并促进区域间的经贸发展和旅游文化交流；助推青岛积极容融入“一带一路”战略“桥头堡”，带来青岛市国际城市战略进程的又一重大历史性突破。

29日下午，首都航空携手青岛机场集团在流亭机场国际出发大厅为出港旅客准备了一场别有趣味的开航庆典派对。在袋鼠、企鹅、考拉、飞机、海洋、沙滩、帆船等澳大利亚特有的动物与景观装点下，首都航空的空乘们身着亮丽的桃红色旗袍亮相，为旅客解答航线信息；帮旅客试戴VR眼镜全角度领略墨尔本的美丽景色；还与旅客一起在3D风景画前拍照互动，澳洲三宝“袋鼠、企鹅、考拉”纷纷入镜；扫码、摇奖等丰富的小节目让派对充满欢乐与惊喜；澳大利亚土著人伴着鼓点用特色舞蹈表演更是将“澳游天下，非我墨属”开航庆典活动的气氛推向高潮，让旅客还未出发就身临其境感受澳洲风土人情。在青岛市旅游局、口岸办、监管局、空管站、海关、边防等开航相关单位代表，及众多旅客的共同见证与祝福下，澳大利亚维多利州政府驻大中华区特派专员 Tim Dillon、青岛机场集团董事长焦永泉与北京首都航空有限公司首席执行官徐军共同宣布：“首都航空沈阳=青岛=墨尔本航线于今日，正式启航！”

首都航空根据“国际化的旅游航空”战略定位，围绕墨尔本航线开发了多套经典、特色旅游产品并推出商务舱大礼包、优惠套票、留学生特惠、免费酒店、里程兑换以及青岛、墨尔本周边城市的多地联程特惠，首都航空的乘务组还准备了墨尔本特色餐食、多种影音娱乐及贴心细致的客舱服务，希望用真情服务陪伴旅客，实现“从美丽城市到精彩世界”的品牌理念。

据首都航空与青岛机场集团介绍，双方将实现青岛=墨尔本顺利启航的有效合作基础上，进一步发挥各自优势，协调资源，全力保障12月30日青岛=温哥华直飞航线的开通，实现青岛与“欧美澳”地区主要航点的空中对接，构架首都航空北美航线网络，编织覆盖旅游目的地的国际航线网络，稳步实现“国际化旅游航空”的战略目标。

航线时刻表：