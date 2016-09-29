义乌-深圳进口贸易暨跨境电商发展环境招商对接会在深圳举行

深圳2016年9月29日电 /美通社/ -- 9月28日下午，“新风口、新蓝海、新战略”义乌-深圳进口贸易暨跨境电商发展环境招商对接会在深圳举行。

为进一步提升义乌进口市场影响力，不断强化义乌、深圳两地进口企业合作，义乌市市长林毅率队十余人到访深圳，与深圳进口贸易、供应链服务、电商企业代表近30家进行对接，并在会议现场签署合作协议。

此次对接会由义乌市人民政府主办，义乌市商务局和亚太日报共同承办。义乌市市长林毅、义乌市副市长毛湘宏、浙江省政府研究室处长马斌出席，向深圳进口贸易、供应链服务、电商等企业展示义乌全力打造“世界小商品之都”的城市形象，并宣讲义乌进口贸易政策。

2015年义乌市外贸进出口总额达342.2亿美元，但其中大部分为出口贸易，其中出口为338.6亿美元，进口只有3.6亿美元。“进口是义乌外贸短腿，我们希望促进进口贸易的发展，推动我市外贸从‘以出口为主’向‘进出口并重’转变，由‘买全国，卖全球’向‘买全球，卖全球’转变，”毛湘宏在会议现场表示。

为此，义乌市委市政府于上月末专门出台了《关于加快推进市场创新发展的若干意见》，制定了打造五星级旗舰市场、加快推进品牌连锁经营、检测进口出口互促共荣等11方面、36项重点举措。

目标是：到2020年，基本形成功能完善的现代商贸流通体系和高效便利的国际贸易监管体制，市场成交额6000亿元以上，进口商品交易额600亿元以上，成为国内中小企业走向世界的主渠道和国外日用消费品进入中国的桥头堡，世界“小商品之都”基本建成。

此次，价之链、环球易购、招商物流、保宏电子、深圳千岸、行云全球汇、巨航国际供应链、腾邦海捣网、港货中心、海之星供应链等近30家深圳市本地企业与义乌市政府、企业进行了深入交流，了解了新常态下义乌进口贸易、跨境电商发展现状、趋势及政策，并就如何融入“一带一路”倡议，如何抢占进口市场这块大蛋糕达成了共识。

其中6家企业当场与义乌市商务局、义乌本地企业签署了合作协议，同时毛湘宏希望深圳进口、跨境电商型企业能与义乌市场有更多的互动，目前义乌针对进口业务、电商业务设置了不少鼓励、奖励性措施，在金融政策、上市政策、人才政策以及平台搭建上都提供了不少便利，“希望大家能到义乌考察、落地、安家、兴业”，毛湘宏发出邀请。