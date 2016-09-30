惠及全国1.5亿皮肤病患者 皮肤病远程会诊中心成立

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 有数据统计，中国有近1.5亿人患有皮肤病，但皮肤科医生仅有2.2万名，平均每6万人才有1名皮肤科医生。在西部和欠发达地区，每10万人口才有1名皮肤科医生，医疗资源分布不均，让许多皮肤病患者难以获得及时、便捷、有效的治疗。

9月29日，乌镇互联网医院皮肤病远程会诊中心成立仪式在上海举行，中国工程院院士廖万清、陈洪铎，微医董事长兼CEO廖杰远，乌镇互联网医院院长张群华等出席启动仪式。来自华山医院、长征医院等重点医院的几十位皮肤科专家共同见证启动仪式。



乌镇互联网医院皮肤病远程会诊中心成立仪式

这是继胰腺癌远程会诊中心、肝移植咨询中心、艾滋病远程会诊中心、多学科医学影像中心、中西医结合肝病远程会诊中心成立之后，乌镇互联网医院成立的第六个专病远程会诊中心。该中心启动后，全国的皮肤病患者使用微医APP或者登陆乌镇互联网医院，即可足不出户、随时随地快速预约到皮肤病专家，并享受到远程会诊、在线复诊、电子处方、在线取药等一站式在线医疗服务。

同时，在成立皮肤病远程会诊中心的基础上，乌镇互联网医院还设立皮肤病疑难杂症远程指导中心，汇集包括廖万清院士在内的全国众多优秀皮肤病专家，组成国内顶尖的医疗团队，以进行经验传承、学科教研、医师培养以及对基层医生的传帮带等。

“互联网普及后，优质的医疗资源延伸到了各个角落，放大了专家的接诊能力，让偏远地区的患者获得了专业诊疗的机会。”廖万清院士对互联网医疗充满期待。他表示，自己在皮肤病领域耕耘了50余年，见到很多皮肤病患者经历着“找不到专家，找不对专家”的痛苦和无奈，“希望这个中心成立后，能切实方便全国的皮肤病患者。”

廖万清院士在接受采访时说，皮肤病有2000多种，不可能每位专家都深入了解。有了远程会诊中心，发挥团队优势，疑难杂症就能轻易解决。而且不少皮肤病属于“顽症”，需要长期的治疗。如果每次都需要赶到医院进行复诊，对于患者来说，不仅造成舟车劳顿，也加重了经济负担。借助乌镇互联网医院，不管走到哪里都能实现复诊，无论对医生还是患者，都大大减轻了压力。

除了现实的需要外，皮肤病的诊疗特性促使互联网+皮肤医疗快速普及。“皮肤病理属于形态学范畴，通过照片、视频就可以诊断，很适合通过互联网进行远程会诊。像我的很多病人都是山东和福建人，来一趟不方便，通过互联网，往往几分钟就帮他们解决了问题，给自己和病人都带来了很大方便。”来自上海市第一人民医院皮肤科主任施伟民教授说。

“目前基层普遍处于缺医少药状态，尤其是缺少专家专业的指导，所以我们特别希望借助互联网医院，帮助皮肤病诊治效率的提升。”微医董事长兼CEO廖杰远在致辞中表示，“提升的路径有三个：一是通过互联网，将学术泰斗、大专家专业经验帮助到全国的皮肤科医生；二是实现跨区域的会诊和复诊；三是医疗、药品和病历数据的积累，为以后的医疗路径作参照。从这三个方面让边远地区的老百姓都能获得高质量的医疗帮助和服务。”

“我们的音视频通讯技术和病历互联互通技术等日臻成熟，已累计为亿万用户提供了专业在线问诊服务和病历共享服务。”乌镇互联网医院院长张群华表示，通过乌镇互联网医院，不仅能实现医患的图文、视频交流，医生还可以查阅患者的病历，在线开具电子处方，患者在线支付后，药品可通过物流配送上门。

为普惠老百姓，乌镇互联网医院在全国社区、乡镇和药店大力推进基层接诊点建设，通过这些接诊点，串联起全国的基层医疗资源。“未来，随着家庭医生服务体系的建成，签约居民有皮肤病问题第一时间找家庭医生即可，通过家庭医生获得皮肤病健康教育、皮肤体检、康复护理、健康险等服务，让居民实现由被动治疗向主动健康转变。”张群华说。