您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Trust or nothing — 富欣智控参展InnoTrans 2016

2016年09月30日 09:00 编辑： 经理人网编辑
0

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月20-23日，上海富欣智能交通控制有限公司（简称“富欣智控”）以“Trust or nothing”为主题参展正在举行的第十一届德国柏林国际轨道交通技术展览会（InnoTrans 2016，富欣智控展位号：6.2号馆217展台），将适应多制式需求的 JeRail®CBTC 信号控制系统解决方案全面推广到国际市场。同时展出的产品还包括：新一代基于开放式架构的安全计算机平台（ATP-200）、JeTram® 现代有轨电车信号和通信系统解决方案及联锁系统解决方案。

富欣智控再次参展InnoTrans 2016
富欣智控再次参展InnoTrans 2016

本次展会，富欣智控以丰富多元的展示内容、极具前瞻性的技术和丰富的案例诠释“Trust or nothing”这一主题，在国际闻名的轨道交通盛会上将自信和实力展示给海内外观众。

两年一度的 InnoTrans 被誉为“行业变化的晴雨表，技术演进的风向标”。在展台上，富欣智控与参观者深入探讨“车车通信”、“互联互通”、“LTE-M”、“全自动无人驾驶”及“车辆信号一体化”等极具前瞻性的城市轨道交通运行控制技术，并将曾在今年6月上海展中推出的多制式（包括地铁、有轨、APM、跨座式单轨、悬挂式空列、市域快线等）产品方案 -- JeRail®CBTC 信号控制系统带到了 InnoTrans 舞台，全面推向国际市场。其全系统采用模块化的设计，具有高度灵活性和适用性，不仅适应市场化趋势，更能满足不同用户的定制化需求，成为了行业人士关注的焦点。

展台风采
展台风采

同时展出的联锁系统既可以作为一个独立的系统，也可作为地铁信号系统的子系统。富欣智控通过现场界面演示向观众介绍了联锁系统对信号设备的监督和控制等多种功能，体现了系统大容量、高性能、灵活定制的三大特性。

此外，本次唯一的硬件展品“安全计算机平台（ATP-200）”以全面安全自检，支持互联互通，兼容欧标美标，支持 CBTC 和有轨，支持灵活配置和定制化开发，易于产品诊断维护等特点，充分展示了强大的研发实力及技术创新力。

在“JeTram® 现代有轨电车通信信号整体解决方案”展区，富欣智控将观众的视线引向了有轨电车站台、轨旁、车辆及中央控制室四个应用场景，不仅分享了成熟的模块化解决方案及丰富的实施经验，同时通过宣传片向观众生动介绍了公司是如何从用户需求角度出发进行方案定制的 -- 富欣智控向有轨电车用户提供具有高安全性、成熟性、经济性、运营能力、和可交付性的全生命周期的信号和通信系统解决方案。

在由中国城市轨道交通协会主办的“中国馆日”系列活动中，富欣智控总经理吴昊先生作了题为“Trust or nothing”的主题演讲，分享了富欣智控的成长历程及公司的轨道交通信号系统解决方案，现场交流及媒体见面会氛围热烈。

富欣智控总经理吴昊先生在“中国馆日”活动中作主题演讲
富欣智控总经理吴昊先生在“中国馆日”活动中作主题演讲
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/27094.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号