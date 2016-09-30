Trust or nothing — 富欣智控参展InnoTrans 2016

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月20-23日，上海富欣智能交通控制有限公司（简称“富欣智控”）以“Trust or nothing”为主题参展正在举行的第十一届德国柏林国际轨道交通技术展览会（InnoTrans 2016，富欣智控展位号：6.2号馆217展台），将适应多制式需求的 JeRail®CBTC 信号控制系统解决方案全面推广到国际市场。同时展出的产品还包括：新一代基于开放式架构的安全计算机平台（ATP-200）、JeTram® 现代有轨电车信号和通信系统解决方案及联锁系统解决方案。



富欣智控再次参展InnoTrans 2016

本次展会，富欣智控以丰富多元的展示内容、极具前瞻性的技术和丰富的案例诠释“Trust or nothing”这一主题，在国际闻名的轨道交通盛会上将自信和实力展示给海内外观众。

两年一度的 InnoTrans 被誉为“行业变化的晴雨表，技术演进的风向标”。在展台上，富欣智控与参观者深入探讨“车车通信”、“互联互通”、“LTE-M”、“全自动无人驾驶”及“车辆信号一体化”等极具前瞻性的城市轨道交通运行控制技术，并将曾在今年6月上海展中推出的多制式（包括地铁、有轨、APM、跨座式单轨、悬挂式空列、市域快线等）产品方案 -- JeRail®CBTC 信号控制系统带到了 InnoTrans 舞台，全面推向国际市场。其全系统采用模块化的设计，具有高度灵活性和适用性，不仅适应市场化趋势，更能满足不同用户的定制化需求，成为了行业人士关注的焦点。



展台风采

同时展出的联锁系统既可以作为一个独立的系统，也可作为地铁信号系统的子系统。富欣智控通过现场界面演示向观众介绍了联锁系统对信号设备的监督和控制等多种功能，体现了系统大容量、高性能、灵活定制的三大特性。

此外，本次唯一的硬件展品“安全计算机平台（ATP-200）”以全面安全自检，支持互联互通，兼容欧标美标，支持 CBTC 和有轨，支持灵活配置和定制化开发，易于产品诊断维护等特点，充分展示了强大的研发实力及技术创新力。

在“JeTram® 现代有轨电车通信信号整体解决方案”展区，富欣智控将观众的视线引向了有轨电车站台、轨旁、车辆及中央控制室四个应用场景，不仅分享了成熟的模块化解决方案及丰富的实施经验，同时通过宣传片向观众生动介绍了公司是如何从用户需求角度出发进行方案定制的 -- 富欣智控向有轨电车用户提供具有高安全性、成熟性、经济性、运营能力、和可交付性的全生命周期的信号和通信系统解决方案。

在由中国城市轨道交通协会主办的“中国馆日”系列活动中，富欣智控总经理吴昊先生作了题为“Trust or nothing”的主题演讲，分享了富欣智控的成长历程及公司的轨道交通信号系统解决方案，现场交流及媒体见面会氛围热烈。