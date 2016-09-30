美素MAYSU首家精品店 荣耀进驻上海七宝宝龙城

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月28日，伽蓝集团JALA旗下中国原创高端品牌 -- 美素MAYSU全国首家精品店成功进驻上海七宝宝龙城。美素商场部总经理邱婷女士和上海七宝商业有限公司营运副总经理叶荣欣莅临活动现场并分别致开幕词，在众多媒体人士及商场高层等嘉宾们的见证下共同为美素精品店揭幕剪彩。美素将东方花园里的护肤养颜之道，带给爱美的女性，令她们焕发“美由心生，素来不同”的优雅气质。

领导致辞后，活动以一曲优美的舞蹈推向高潮，代表美素深厚中国文化底蕴的舞蹈表演“华美再生”由两名红衣舞者灵动展现，曼妙的舞姿深刻诠释着花与籽、绽放与再生的传奇故事。美素相信，美由心生、素来不同。美素，凝聚了花与籽的再生肌秘，让美优雅绽放、生生不息。

美素携手宝龙地产 开启美丽新篇章

上海七宝宝龙城，位于七宝商圈核心、靠近七宝古镇，遵循 “文化”、“生态”、“国际”的三大规划思路，倾力打造集购物、休闲、餐饮、娱乐、酒店及现代商务于一体的特色型体验式购物中心，更是未来的宝龙地产总部所在地。

七宝宝龙城是美素在中国的第一家精品店，在此美素也是得到了宝龙城集团董事长的大力支持，后续基于宝龙城的平台，美素将会有很多与大品牌的异业联盟的合作以及各项有特色的活动在宝龙城精品店举办，相信会给美素品牌带来更大的影响力和号召。

自2014年8月，美素孕育五年华丽再生，短短两年间，美素品牌已进驻全国40家专柜，遍布上海、北京、杭州、南京、深圳、西安、成都等30多个城市，美丽版图不仅涉及长三角、珠三角、京津冀三大经济圈，更触及到东三省、西部地区和东南沿海，未来还将继续逐步完成以长三角、珠三角、京津冀三大经济圈为重点市场，同时兼顾东北、中部、西南、西北等经济圈，进而带动全国发展的战略布局。

今年6月18日，美素首家精品店正式对外营业。这是美素拓宽购物中心渠道的重要一步，对于美素逐步巩固高端定位、打造中国第一个原创高端品牌有着重大意义。相信美素的加入不仅会扩张美素的美丽版图，也将为上海七宝宝龙城带来更多消费者。

首家精品店 定制东方美人专属美容处方

踏入美素精品店如同踏入了一座神秘的东方花园。橱窗的摆设参考古典中式的落地灯具，搭配以传统水墨画为灵感的水彩画，显得灵动优雅，两边的金属3D花墙采用特殊工艺，寓意着美素品牌核心：花与籽的再生理念。店内精致地陈列着美素外观极具东方美学韵味的明星产品，色彩丰富，品类齐全；后期也会随着新品的上市不定期调整陈列，带给消费者更多的优质产品及五感六觉的尊贵体验。

店内咨询区设计了仿日光天光顶，由代言人舒淇演绎的美素品牌形象主视觉，时尚、优雅、醒目，兼具时尚气息与东方韵味。当客户走近这个空间，会想到四合院，作为美素代表元素的玫瑰花墙可供消费者拍照留念，中心有一束光照射在屏风花墙上，非常的唯美、灵动，美素传播中国文化延续中国经典的品牌理念和价值于这方寸之间尽显。



兼具时尚气息与东方韵味的精品店

为了给顾客营造如“家”一样舒适的尊享感受。每位来到深度咨询区的顾客都能享受到茶饮、扇子、充电等贴心服务，甫一进店，更为每一位入店的顾客奉上一杯美素的沁心茶，冬天会有热热的云南野生小玫瑰茶；夏天会替换成清凉的柠檬玫瑰水，让每一位顾客即刻放松和舒展。在精品店配备的独立护肤间中，消费者更能享受由美素专业美容师带来的私人定制再生按摩、花泥面膜等优质服务。美素，力求为消费者提供全方位、最奢华的购物体验。

“以花养肤”，传递内调外养东方美人之道

美素首家精品店的亮相为更多爱美女性带来内调外养的东方美人之道。“以花养肤”是一种东方特有的智慧与美学，将鲜花调入饮食，增其佳味，养生驻颜，更是中国女性代代相传的秘辛。此次美素带来了两款花饮口服与小玫瑰花泥面膜，甄选东方花与果，运用日本丸善制药微循环再生科技，以专利级植物配方，养出花容如初：凝白山茶，晶养无瑕雪肤；鲜梅酿露，润养紧致红颜，与小玫瑰花泥面膜内外加乘，满足东方女性由内而外的全面需求。

金秋时节，美素首家精品店的揭幕，标志着美素开启了又一段东方美学之旅。相信美素作为第一个中国原创的高端品牌，在不断扩大美丽版图的过程中，能够聚焦世界的目光，呈现出最精致的中国现代之美。