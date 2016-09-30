YVOIRE(R)伊婉(TM)“classic plus”和“volume plus”上市

进口产品中，在中国首次获得CFDA批准的两款含利多卡因缓解疼痛的玻尿酸

销售范围遍布世界20多个国家的玻尿酸品牌

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 韩国 LG 生命科学的全球品牌 YVOIRE® 伊婉TM含利多卡因（局部麻醉剂）的产品 -- “classic plus”和 “volume plus” 新上市。在中国，对含利多卡因的玻尿酸技术要求很高，YVOIRE®伊婉TM是抢先于其他国际品牌、唯一获批的含利多卡因进口玻尿酸。



YVOIRE 伊婉 classic plus 和 YVOIRE 伊婉 volume plus

此次在中国获批的“YVOIRE®伊婉TMclassic plus”是在改善面部中重度皱纹的“YVOIRE®伊婉TMclassic s”的基础上加入局部麻醉剂利多卡因，故能够缓解注射时因疼痛引起的不适；“YVOIRE®伊婉TMvolume plus”则是在改善面部重度皱纹的大颗粒“YVOIRE®伊婉TMvolume s”的基础上加入局部麻醉剂利多卡因。

注射时能缓解疼痛感的含利多卡因玻尿酸受到了医生和顾客的欢迎，特别是中国美容整形产业趋于大众化，对玻尿酸产品的关注度激增，由此可见，YVOIRE®伊婉TM的市场潜力巨大。

YVOIRE®伊婉TM 使用的高分子透明质酸原料是 LG 生命科学研究所从1990年开始着手研究，以超过20年积累的技术实力为基础制作，并得到了韩国食品医药品安全处的许可、美国食品药品监督管理局(FDA) 原料医药品注册 (DMF) 和欧洲药品质量管理局 (EDQM) 的认证，安全性和技术能力均得到认可。YVOIRE®伊婉TM透明质酸原料是按医药品标准制造和管理的高品质的透明质酸。

LG 生命科学是最早进军海外市场的韩国国内企业，并晋升全球品牌，出口到全球20多个国家，如意大利、西班牙等国家，以及 Filler 的发源地欧洲和南美洲。

LG生命科学相关人员表示“世界其它国际品牌含利多卡因产品还未获得CFDA批准，说明中国法规及技术要求非常严格，LG生命科学质量通过此次注册批准获得认可。LG生命科学将以此为契机，为中国美容整形的消费者提供便利和提高安全性的注射。”