漫居将参加Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴

带来全新的创意旅居生活方式

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 由上海博华国际展览有限公司举办的上海国际酒店及商业空间工程与设计展特色活动 --“Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴”将于2017年4月26日 - 4月28日在上海新国际博览中心举行。漫居已确认参加，将在展会的户外广场利用500平米来集中展示漫居的创意旅居生活，融入智能化技术与高科技元素，将咖啡厅、办公室、酒店客房等商业空间结合人文与自然，打造具有创客精神人才的聚居地。

全世界的建筑设计师无数日夜都在寻找“人”、“建筑”、“自然”三者之间的神秘关联，梦想去创造顶级的建筑空间，可以让居住与自然形成平等的关系。漫居凭借多年文化地产咨询策划经验，以建筑设计背景的综合优势为发力点，专注城市与乡村之间的存量资产再利用，打造集体休息、创意、文化等多元跨产业产品。

998集装箱创意园

漫居绥宁路998集装箱创意园由48个不同尺寸的旧旧集装箱创意搭建而成，延续集装箱创意建筑风格，灵活多变，设计与体验感十足。园区包含咖啡培训、联合办公、独立办公、古董展示、酒店客房展示、户外活动等。



漫居998集装箱创意园

漫作小镇

漫作小镇位于杭州四眼井，是老杭州们都知晓的景点之一，一年四季都有看不腻的景色。原漫居酒店，面山而居，枕水而憩，由国内知名设计师设计，弥漫着江南风情的艺术别墅，隐匿于葱葱郁郁的自然风景和茶园间。“漫作小镇”以手作、民宿、餐饮、集市为主要业态。小镇内不仅有手工艺活态的展示、制作、培训，还会定期举办创意集市。旨在为各类艺术家、设计师、手工匠人提供开放、多元的创作环境和交易平台，推崇个人创造和精神创新，鼓励创意立业。



漫作小镇

漫居主题度假酒店

漫居主题度假酒店，从始而终的建筑理念，从设计草图开始就一路延续着自然人居的精髓，春夏流转，直至分享到每一位入住客人的旅行体验里。传承“漫生活”理念，将空间划分成各种风格不同的创意领地，让热爱艺术与自然，怀揣梦想的艺术家们，都有机会低成本认领原种格局特色的建筑空间及景观环境。



漫居主题度假酒店

此次，漫居将参与到上海国际酒店及商业空间工程与设计展的“Hotel Plus 样板房品鉴”活动来，在展会户外广场使用500平米的面积集中展示漫居的创意旅居生活，融入智能化技术与高科技元素，将咖啡厅、办公室、酒店客房等商业空间结合人文与自然，打造具有创客精神人才的聚居地。



Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴

2017上海国际酒店及商业空间工程与设计展览会将于2017年4月26日-28日在上海新国际博览中心盛大举办，展会同期由中国旅游饭店业协会主办的“Hotel Plus酒店样板房品鉴”已成功举办了5届，喜达屋、洲际、希尔顿、温德姆、万豪、万达、绿地、世茂、Studio HBA、陈涛、伍兹贝格、杜康生、郑仕樑等多家知名酒店管理集团和设计公司都曾在现场打造多套兼具高科技和人文特色的精品酒店样板间，成为酒店设计界的“锋尚秀场”。2017年样板房的形式将更加丰富，除传统的酒店样板房外，还将打造咖啡馆、精品店、餐厅等商业空间样板房和房车、集成房屋等新概念样板房，引导现场观众身临其境的体验未来酒店及商业空间的发展趋势。

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