李锦记青年厨师中餐国际大赛2016青年厨王诞生

“海纳百川 扬威国际”13个国家及地区青年厨师彰显厨艺精髓，全力发扬中华优秀饮食文化

香港2016年9月30日 /美通社/ -- 李锦记青年厨师中餐国际大赛2016青年厨王今晚于香港诞生。为期两天的李锦记青年厨师中餐国际大赛今天结束并举行颁奖典礼，云集近400位来自各地的中餐业组织代表及业界精英见证各项奖项得主揭晓。陈健伦（新加坡）以其珍肴“李记经典牛柳卷”赢得大会七位评审青睐，击败来自全球42位青年厨师，勇夺李锦记青年厨中餐国际大赛2016至尊金奖。

中国烹饪大师卢永良大师代表由7位具影响力的环球中餐名厨组成的评审团表示：“这届大赛实在是一个有效的交流平台。参赛者极具创意，令评审工作非常具挑战性。我们期望各青年厨师好好运用李锦记酱料制作更多色香味俱全的菜式，细节决定滋味。他们是中式餐饮业的未来，并将肩负发扬全球中餐文化的使命。”

李锦记酱料集团企业市场执行副总裁何婉霞表示：“李锦记的使命是发扬中华优秀饮食文化，我们第二次举办这项大赛，更冲出亚洲，得到世界各地共13个国家和地区的青年厨艺精英参与及餐饮业界大力支持，与李锦记一起推动中餐业发展，实在非常难得。今届各位参赛者表现出色、厨艺水准非常高，着实令我们非常鼓舞。祝贺各个奖项的优胜者，希望大家继续钻研厨艺，让中菜大放异彩。”

世界中餐业联合会秘书长尚哈玲女士祝贺大赛取得圆满成功，并表示：“李锦记青年厨师中餐国际大赛2016关注青年厨师的培养和发展，以比赛的形式，凝聚全球各地优秀的青年厨师共同切磋技艺、相互学习和交流，激励他们提升技能。本次比赛的选手来自不同的国家和地区，他们朝气蓬勃，在比赛的过程中，不仅展示了精湛的厨艺，也展示了在继承传统、发扬创新方面所做的努力与尝试，为大家呈上了很多独具匠心的创新作品，给人留下了深刻的印象，也让我们又一次对中餐未来的国际化发展充满了信心。”

代表新加坡的本届至尊金奖陈健伦表示：“我十分荣幸能在李锦记青年厨师中餐国际大赛2016中胜出，并衷心感谢李锦记及各单位让我与其他来自世界各地的青年厨师在比赛中交流及切磋厨艺。这次我有机会观摩其他青年厨师的精湛技艺，巧妙地运用李锦记酱料制作创新的菜式。作为中式餐饮业界的新世代，我们将继续努力发挥中餐创意，将中菜的优秀技艺承传下去，协助发扬中华优秀饮食文化。”

除了最备受瞩目的至尊金奖外，今届更新增设三个奖项，最终由阮浩升（香港）以“帽子戏法”夺得“最佳创意奖”及“最佳酱料配搭奖”；而朴恩影（韩国）则以“豆瓣酱猪肉冬菇料理”成为“最佳造型奖”得主。