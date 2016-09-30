漫步者耳机危机关头救外籍男子一命

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 最近，某品牌手机挡子弹救命的消息被刷屏，连外媒都大呼“中国制造”靠谱。事实上，质量靠谱的并非只有手机。日前，国内音频领导品牌漫步者生产的头戴式耳机，就凭借强悍的质量在危机关头救了一名外籍男子。

简单梳理一下事情经过：一位美国男性走在下班的路上，被一名酒驾司机开车撞倒，当即头部撞在引擎盖上。不过幸运的是，他当时头戴着未婚妻送给他的一副耳机，虽然撞击后耳机有坏损，但他却避免了重伤。事后据医生说明，在撞击的瞬间，是耳机替头部承受了冲击，否则他可能会遭受更为严重的伤害。而这副替他承受巨大冲击的耳机，正是漫步者头戴式耳机 H840，国内售价仅为149元。随后该男子的未婚妻特意致信漫步者相关负责人称赞漫步者产品良好的质量。



用户邮件内容

其实，漫步者音频产品的品质一直都具有良好的口碑。无论是材料的选用，还是严苛的测试实验，漫步者都下足了功夫。以此次事件中的头戴式耳机 H840 为例，H840 的这种一体化钢条贯穿整机头带的设计，不仅佩戴时可感觉舒适，而且弹性十足、可靠耐用。



漫步者耳机H840

再看支架转轴部分，漫步者做了加强轴设计。在日常使用中，都可轻松应对弯折、压损、跌落冲击等问题。还有就是不同于很多耳机耳壳选用普通的塑料质地，漫步者此款耳机选用的是优质ABS工程塑胶原料制造，耳壳轻巧的同时抗冲击能力更强。

此外可能就是很多普通消费者无法知晓的漫步者制造背后的故事，漫步者对于产品质量的可靠性有非常严苛的实验把关。一款合格的耳机要经历跌落实验、扩张实验、吊重实验、摇摆实验等“挑战”。比如扭转试验，要求产品要达到2200次180度强力扭转依然完好。而耳机线抗拉扯试验，要对耳机线进行上千次的绕转，以检验耳机线对抗拉扯伤害的极限。



耳机头戴拉伸试验

正是靠着对产品瑕疵“零”容忍的质量原则和对品质不断提升的追求，漫步者20年来，用优质的品质和服务，为全球多个国家和地区的用户提供了超值的音频产品。而越来越多关于中国制造具有良好质量的事实出现，则证明了中国制造正在走向一个更强大的阶段。