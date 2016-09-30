TUV南德亮相2016汽车测试及质量控制博览会（中国）

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 近日，全球知名的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）亮相业内规模最大的盛会 -- 2016汽车测试及质量控制博览会（中国）。在为期三天的展会期间，TUV SUD向观众们不仅展示了传统的汽车测试认证服务，如可靠性测试、电磁兼容测试、出口认证、培训等，还首次将四立柱车身异响激发器系统做成模型搬进展位，与专业观众们分享交流新型SEA系列伺服电动座动器。在科技发展日新月异的今天，TUV SUD始终更新最新测试方法，以确保新型产品与技术能够安全使用。



TUV SUD展位现场



TUV SUD展位现场

众所周知，声音是一种能量，是通过介质（空气或固体、液体）传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。然而，汽车异响对于汽车制造商和消费者而言，却是一个令人困扰的问题。为了给广大消费者提供一种舒适的驾驶体验，各家汽车制造商都致力于征服“声音”。事实上，征服异响的重中之重，是在于如何直接、快捷地发现异响源。

此次，TUV SUD在2016汽车测试及质量控制博览会（中国）上展示的四立柱车身异响激发器系统，在原型设计中内嵌有SEA系列伺服电动座动器，具有新一代伺服直线电机技术卓越的精密检测能力和使用耐久性，能够帮助汽车制造商在四立柱道路模拟试验中迅速发现异响，从而更加直接、高效地解决整车异响问题。目前，TUV SUD已在多个地区为汽车制造商们提供这种设备。为了确保客户端更好地使用设备，TUV SUD还提供测试服务和培训服务。

SEA系列伺服电动座动器是这套四立柱车身异响激发器系统的核心，替代传统伺服液压的设计，采用液体冷却的直线伺服机，再加上气动静态支持，为耐用性和性能测试行业提供清洁、高效、动态响应度高的结决方案。通过采用模块化的方法，SEA系列的电动座动器在各种各样的力和行程组合下均可用，且可以轻松定制，以满足不同测试需求。

自1866年创立以来，TUV SUD已有150年的品牌历史。TUV SUD的精湛专家长久以来与世界一流的汽车制造商及其供应商保持密切的合作，在设计和开发过程中为客户提供优质、安全和可持续发展的解决方案。TUV SUD始终秉持“权威认证、创享价值”的理念，坚持一站式汽车测试服务解决方案提供商的态度，旨在与客户共同打造高品质、高安全性的汽车产品。