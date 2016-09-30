第三届中国在线教育高峰论坛在沪圆满闭幕

-- 凝聚科技之力对话在线教育

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 上周，第三届中国在线教育高峰论坛（www.iedushow.com）在上海龙之梦万丽酒店宴会厅拉开帷幕，论坛由全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会（暨教育部教育信息化技术标准委员会），移动互联网教育产业联盟和上海博华国际展览有限公司主办。活动以“科技助力教育-共谋教育未来”为主题，打造在线教育与教育信息化之行业盛会，打造在线教育企业与教育信息化用户之间的桥梁，让优秀的教育内容及技术走进校园，服务更多的教师和学生，实现优质教育资源共享，提升每个人享有优质教育的机会，提升自我。

早在8点刚过就有热情观众提前到场来领取证件和会议资料，9点左右报到处迎来一波高峰，观众自觉排成长达数十米的长龙，工作人员也加紧了节奏，不一会儿会场里就座无虚席了。



报到处

全国信息技术标准化委员会教育技术分技术委员会主任委员祝智庭先生、移动互联网教育产业联盟副秘书长叶筱静女士分别做了开幕致辞，主办方上海博华国际展览有限公司总经理章学强先生也表示了对嘉宾学者，教育从业人士，媒体朋友的热烈欢迎并预祝论坛圆满举办。

会议首日由阿里云计算石立勇，CC 视频CEO 董世永，AWS 首席云计算技术顾问费良宏，51Talk 联合创始人兼 COO 张礼明，华人探究学习学会理事长林奇贤等位代表，探讨了互联网如何进入传统教育，科技如何助力教育发展的话题。

石立勇先生首先谈到阿里云在线教育解决方案，称国内在线教育行业主流已经演化到移动互联网时代，部分已经进入大数据时代，移动互联网使得教育不再受时间和地点的束缚，互联网让知识在线化，获取更加便利，知识传播更加迅速，在线教育从业者需要更加关注客户、关注业务、关注应用，例如包括应用软件和系统软件在内的计划型应用建设模式和随需而变动的云上业务创新模式。将资金、人力更多投入到业务应用创新中，将复杂的基础设施交给专业的合作伙伴。AWS 费良宏先生谈到，现代化教育时代已经开始，爆炸性增长的动力源自于云计算，并且云计算也创造了巨大的需求，未来的十年，将会是云计算的时代，云计算已经成为新常态，我们需要关注的教育生态。提供创新的环境，通过快速敏捷的提供资源，节约成本，驱动颠覆性创新，培养面向21世纪，面向未来的技能。互联网时代的学习者更注重学习体验，可以随时随地获取快速交付的个性化，高质教育服务是重中之重。



现场照片

会议第二日以“2016中国校长论坛”为主题，由华东师范大学的祝智庭教授开场、浙江省教育信息中心施建国主任、上海良玉科技钟韶华董事长、温州实验中学倪彤校长、嘉兴市实验小学张晓萍校长、中国汇教网络教学研究院吴重秋院长、AWS 政企部徐晓顾问、上海枫享网络科技 CEO 陆昀、朗鹰教育 CEO 施丹、易班博雅网运营总监苗荣科、华东师范大学出版社教辅分社校长倪明、上海市古美高级中学校长郑荣玉等，就科技与教育的主题，融合了执教中的案例，生动形象的展示了当代互联网高速发展下，教学方式与理念的去陈出新。

祝智庭教授谈到，教育信息化需要内部力量与外部力量，要技术力量资本力量还有思想力量的结合，智慧教育研究框架是技术创新，智慧教育的生态环境一定是以学生为中心，以学习者为中心广泛联通，敏捷感知。智慧课堂是指基于学生反馈数据的精准教学决策，价值引导十分重要。现如今智慧教育也面临的诸多挑战，要鼓励反思，发展素养。浙江教育技术中心主任施建国先生在谈到“选择性教育”时指出，普通高中课程改革已成为一种普遍，拓展性课程教育的核心还是选择，高考改革也是围绕选择性教育。选择性教育的实施路径，一切都是为了每一个学生的发展，两次社会现代化中的教育。教育要为每一个人的发展提供机会，让少数人成功，多数人失败，促进每一个人的发展，这个理念来自互联网技术，技术提高学生认知水平，移动终端的核心思想让教育返归学生。

演讲至精彩处，现场观众纷纷举起手机拍照记录，与嘉宾互换名片，热情讨论，为期两天的会议在掌声中圆满落幕。

下届预告

展会名称： 2017上海国际智慧教育及在线课堂展

2017中国在线教育高峰论坛

时间： 2017年4月26-28日

地点： 上海新国际博览中心

官方网站： www.iedushow.com

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