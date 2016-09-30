豪华精选(R)酒店及度假村于长沙新开地标酒店

品牌之中国版图不断扩大

作为在长沙开业的首家国际奢华品牌酒店，长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店准备为中国湖南酒店业设定奢华新基准

长沙2016年9月30日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纽交所代码：MAR）旗下的豪华精选®酒店及度假村品牌于今日正式宣布，长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店于发展迅速的湖南地区隆重开业。作为在历史悠久的长沙诞生的第一家国际奢华酒店，长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店的加入，为豪华精选品牌在中国迅速扩张的酒店及度假村版图再添浓墨重彩的一笔。现如今，国内已开业的豪华精选酒店包括天津利顺德大饭店豪华精选酒店，上海衡山路十二号豪华精选酒店，上海红塔豪华精选酒店，三亚御海棠豪华精选度假酒店，杭州尊蓝钱江豪华精选酒店，大连一方城堡豪华精选酒店以及南京圣和府邸豪华精选酒店。



长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店外观效果图

“我们正致力于不断扩大豪华精选品牌在中国的版图，长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店的开业，是我们在扩张过程中一个至关重要的里程碑，”豪华精选全球品牌总监 Meredith Dichter 这样说道，“璀璨夺目的豪华精选已荟集全球100多家世界一流的酒店及度假酒店，它为环球旅行家打开一扇通往世界最激动人心和最令人向往的目的地体验之旅的大门；与此同时，环球旅行家们还能充分感受到来自品牌的卓越服务和独特格调。”

长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店营造了一方提供高雅待客之道的都会绿洲，将长沙三千多年的历史、现代的都市文化与繁华商业完美融合。酒店坐落在欣欣向荣的梅溪湖片区，地段极佳，周围是一片全新的商业、购物与娱乐中心区。极具地标的酒店大楼高52层，与长沙最繁华的购物中心金茂览秀城比肩为邻，并俯视着由 Zaha Hadid 设计的气势恢宏的梅溪湖国际文化艺术中心。

“长沙是一座包罗万象的城市，这里有令人心旷神怡的自然美景、传承千百年的丰富文化积淀、许多古老的历史景点，还有充满活力的现代娱乐及购物场所，”长沙梅溪湖金茂豪华精选总经理陈熙构（Eddie Tang）说道。“我们期待着来自全球各地的旅行家来到这座极富激情且多元化的城市，并由我们为他们创造地道的旅行体验。”

长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店的设计灵感来自著名诗人陶渊明的《桃花源记》。《桃花源记》是中国乌托邦文学中一篇极富创意的作品，它讲述了一个渔夫逆流而行、在一片桃林后方发现了隐匿天堂的故事。酒店流泻着艺术气息的元素和内饰设计恰如其分地呼应了陶渊明所描绘的这一世外桃源。无论是质感细腻的墙面、嵌入式的照明，还是豪华的地毯——酒店的每一个区域都塑造了一个转换场景的空间。Callison RTKL 操刀的酒店建筑和 HBA 设计的内饰装潢，以及 Rockwell 集团包揽的餐厅设计，无不使酒店诠释出一座现代版的世外桃源。

长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店拥有310间精心设计的宽敞客房，包括6间套房和一间270平方米的总统套房。透过舒适的房间，宾客可以欣赏到令人叹为观止的岳麓山景和清澈宁静的梅溪湖景。酒店还配套完备的休闲设施供客人放松，比如25米室内恒温泳池，以及含14间护理室的豪华水疗中心。此外，酒店还有多达3,000平米的灵活宴会场地，包括一个大宴会厅和多间会议室与董事会议室，全都位于酒店三楼，俯瞰着景致秀美的梅溪湖与文化艺术中心。

在长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店，宾客可以获得独特的餐饮体验，四间各具特色的餐厅和酒吧将满足各种口味和喜好。大堂吧供应特色鸡尾酒和地道的茗茶。原野餐厅则是一个全日制的就餐场所。桃园餐厅，采用从农场至餐桌的概念，确保了富有创意的湖南和广东特色菜肴均能使用最新鲜的食材。Chic & Twist 是一间自带酒窖的时尚餐厅，入夜之后，这里便化身为一座播放着背景音乐的潮流酒吧。

“对于豪华精选酒店及度假村的第八家酒店在大中华地区正式开业，我们感到兴奋不已，这标志着第一家万豪国际集团旗下的奢华酒店在长沙这座历史悠久的城市诞生了，”万豪国际集团大中华区首席执行官何国祥（Stephen Ho）先生说道。“豪华精选的发展反映出市场对体验型奢华旅游的需求正在提升，对此，我们将继续致力于为我们的宾客提供独特地道的体验，为他们留下珍贵难忘回忆。”

作为豪华精选酒店及度假村的一员，长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店也将提供豪华精选礼宾服务，帮助品位卓越的宾客探索和发现目的地最精彩的一切。每一位礼宾员都会使用两种语言，且经过专门的职业认证，全都佩戴着 clef d’or 国际金钥匙礼宾协会的镀金胸牌，是真正的目的地专家。

垂询更多信息，请访问www.LuxuryCollection.com/meixilake。

关于豪华精选酒店及度假村

豪华精选(The Luxury Collection®)是一系列提供独特地道体验、为旅客留下珍贵难忘回忆的精选酒店的集合。豪华精选致力于为全球旅行者打开一扇通往世界最激动人心和最令人向往目的地的大门。每家酒店及度假酒店均独具特色、风情各异;完美地呈现原汁原味的当地文化和无限魅力。精美的装饰、豪华的陈设、无与伦比的服务和先进的现代化便利设施共同打造出独特而丰富的入住体验。创立于1906年的豪华精选品牌原属于 CIGA® 集团，是欧洲最富盛名的经典系列酒店。发展至今，璀璨夺目的豪华精选已荟集跨越30个国家的100多家世界一流酒店及度假酒店，遍及全球繁华都会和度假胜地。豪华精选旗下拥有众多屡获荣耀与褒奖的顶级酒店，凭借出类拔萃的服务、风格和品味不断超越宾客的期望，同时彰显出每家酒店独一无二的历史传承与特色。所有这些酒店均享有世界一流酒店的国际盛誉，它们当中不乏具有数百年灿烂历史的存世经典。