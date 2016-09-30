泰国斯坦佛牵手美国佩斯大学为国际化教学添砖加瓦

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 近期，劳瑞德教育的重要成员之一泰国斯坦佛国际大学（以下简称“斯坦佛”）成功牵手美国佩斯大学（以下简称“佩斯大学”），共同开设 “2+1.5” 市场营销专业本科课程，不仅为市场营销专业的学生拓宽了求学之路，更能有机会获得在美国纽约的工作实习经历。就读该项目的学生将会在泰国完成两年的学习后前往位于美国纽约的佩斯大学再继续完成一年的课程，课程内容主要侧重于全球营销管理、广告和整合营销传播，毕业后学生将同时获得泰国斯坦佛和佩斯大学的双学位。此次合作，已是斯坦佛第三个与海外大学合作的双学位项目，进一步为斯坦佛拓展国际化教育的进程添砖加瓦。



美国佩斯大学



美国佩斯大学

美国佩斯大学历史悠久，现拥有在校学生13000人，商学院得到了AACSB认证。佩斯大学在世界金融中心纽约曼哈顿建有校区，因其独一无二的地理优势，学生们能更有机会获得知名公司宝贵的实习工作。

斯坦佛的学生仍有机会选择市场营销行业相关的工作项目，并结合辅修课程，包括数字营销管理、零售管理及战略营销管理。通过这些与企业合作的项目，比如Google，学生们更能获得具有国际竞争力的工作技能及专业认证，为学生今后的职业发展奠定了基础。

“斯坦佛充分利用这些国际合作伙伴为学生提供全球无国界的学习机会，让学生在曼谷和纽约两地能将专业理论与工作实践相结合，以达到学校培养具有职业竞争力的国际化人才的教育目标。”泰国斯坦佛国际大学校长Andrew Scown博士如是说道。

美国佩斯大学鲁宾商学院院长Neil Braun强调：“在当今全球化经济浪潮下，双学位课程项目更能提升学生在市场上竞争力。更重要的是，学生在纽约的学习和工作实践的特殊经历也增加了其学位的含金量。”

泰国斯坦佛作为劳瑞德教育的重要成员之一，凭借其雄厚的教学资源以及学校本身优质的教学质量，不断开拓海外院校教学与实践的合作机会，为学生打造国际化的教学环境。如今，国内高等教育越来越趋向于职业化教育理念，如何培养学生更具有实践精神和思辨思维是高等教育的重中之重，斯坦佛不仅为更多的学生提供步入大学的机会，更为学生精心设置每一项课程，让每一个学生都能赢在职场的起跑线上。