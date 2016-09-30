苏州卫生职业技术学院-BD“静疗培训合作项目”奖学金奖教金授发

新“静”界 新机遇 新启航

苏州2016年9月30日电 /美通社/ -- 苏州卫生职业技术学院BD静疗培训合作项目奖学金奖教金授发仪式于2016年9月28日正式举行。苏州卫生职业技术学院吕俊峰院长、罗晓清副院长、医护学院闻彩芬院长、BD大中华区公共事务及传播部总监韦春艳女士、BD大中华区政府事务总监李平先生、获奖师生、以及近160位各年级护理系在校师生共同参与了此次颁奖仪式。同时，美国血管通路专家Josie Stone女士为在校师生进行了一趟生动的公开课，分享了静脉输液治疗领域的新进展。



苏州卫生职业技术学院BD静疗培训合作项目奖学金 奖教金授发仪式

数据显示，我国90%~95%的住院病人需要进行静脉输液治疗；护士每天75%的工作时间与从事输液治疗工作相关，99%的输液选择外周静脉通路。近年来，随着留置针在外周输液中的广泛应用，其操作成为护士的一项基础技能。而护生在校学习时仍以头皮钢针操作为主，对于留置针的操作技能通常在上岗后才能学习完成，不但增加了新护士上岗后的工作压力，也增加了医院的临床带教工作量。

去年5月，BD中国与苏州卫生职业技术学院携手合作了BD静疗培训三年合作项目。该项目创建了BD中国与护理学院合作的全新平台。在学生的课程中加入了留置针的操作技能培训，并增设了操作考核。同时将最新的静脉输液治疗的行业规范与标准计入到日常教学课程中，并开设静脉治疗相关的公开课，帮助实习生提前了解医院现有的操作实践，达到快速过渡和角色转换，为医院培养和输送更多的静疗专业优秀人才，并提高学院毕业生的就职竞争率。

为配合学校教学开展，为学生提供更多的操作练习机会，为临床培养更多的静疗专科人才。BD中国向学校提供了留置针样品和穿刺血管模型用于教学和学生练习，并对于成绩突出的学生颁发奖学金，优秀教师团队颁发奖教金，以资鼓励。



苏州卫生职业技术学院BD静疗培训合作项目奖学金 奖教金授发仪式



苏州卫生职业技术学院BD静疗培训合作项目奖学金 奖教金授发仪式

仪式后，双方领导就合作项目的未来规划进行了深入的探讨，期待通过双方的长期合作，为临床培养更多的静疗专科优秀人才。