2016华彬LPGA中国精英赛首轮，冯珊珊、刘文博俘获老鹰

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 世界顶级女子职业高尔夫球赛2016华彬LPGA中国精英赛于9月29日在北京华彬庄园尼克劳斯球场激烈开战。81名世界最出色的女子高尔夫球员争夺210万美元总奖金以及赛中赛“红牛后五洞挑战赛”5万美元奖金。

目前世界第二的泰国选手阿瑞雅全天抓获10支小鸟，打出65杆，以低于标准杆8杆的好成绩位于第一位。加拿大选手亨德森以66杆排名第二，中国三位选手冯珊珊、杨涛丽、潘艳红都打出了68杆的好成绩，与美国选手莉泽特-萨拉斯（Lizette Salas）、詹妮弗-宋（Jennifer Song）并列于第三位。另外，叶子琪、刘文博（业余）两位中国选手也打出69杆，并列第八跻进前十位。尽管阿瑞雅、亨德森、杨涛丽后五洞成绩暂时并列，但“红牛后五洞挑战赛”首轮竞争就已经非常精彩，阿瑞雅连续抓获四支小鸟、冯珊珊、刘文博则在16洞双双直接俘获老鹰。

当日，尽管时有微风，但总体天气不错，球员发挥也比较稳定。阿瑞雅、冯珊珊、李美林等选手都系上了象征着爱和希望的绿丝带，用绿色的火焰纪念刚刚去世的“高尔夫皇帝”阿诺德-帕尔默。当地时间2016年9月25日，帕尔默因为心脏疾病引起的并发症去世，享年87岁。帕尔默一生共赢得95场赛事的胜利，因其伟大的人格魅力和大胆的击球风格成为高尔夫历史上最伟大的球员之一，也是这个时代最受尊敬和最具影响力的体育人物。美国选手莉泽特-萨拉斯（Lizette Salas）说：“帕尔默先生是美国的高尔夫运动引路人，我虽然没有见过帕尔默先生，但他帮助这项运动在美国在全世界成为流行的运动，我们也会本着这种高尔夫精神，继续把这次比赛打好，高尔夫之路是射进梦想的箭”。

2016华彬LPGA中国精英赛首轮比赛中，阿瑞雅和亨德森在绿茵场上已经暗中较劲，1-9 洞，两人打成了平局，在10-18洞时，阿瑞雅才超一杆，亨德森在接受采访时说：“我今天非常开心，高尔夫是一项非常有趣的运动，我很享受今天的比赛。比赛中，我尽可能的控制好每一杆的动作，保持一个稳定的状态。”阿瑞雅的个人优势是发球距离远，善于抓鸟。对于这次比赛的目标，阿瑞雅也信心十足，期待自己有新的突破与飞越。

“红牛后五洞挑战赛”也进入首轮比赛，冯珊珊以一杆“夺目”的老鹰球发挥了主场优势，成为比赛的“焦点”。另外，此次参加华彬LPGA 中国精英赛也是她继奥运摘得铜牌后首次在国内主场亮相国际赛事，能否保持最佳的状态，为中国的球迷们献上一场精彩绝伦的比赛，再现2013年夺冠辉煌，中国球迷期待她的精彩表现。

当日球场上也杀出不少黑马。中国业余选手刘文博以总杆数69杆，低于标准杆四杆的成绩排名并列第八，比赛过程中抓了四只小鸟，尽管吞了两个柏忌，但也和冯珊珊一样在第16洞打出了一杆精彩的老鹰球。毋庸置疑，这些新一代年轻选手，正逐渐成长为中国高尔夫运动新生力量。

在30日第二轮比赛中，冯珊珊和刘文博出现在一组互切技艺，阿瑞雅和亨德森分在一组，预想将上演一场针尖对麦芒的巾帼对决。总之，球员用自己的激情点燃了现场，也激发了观众观赛热情。而在唯他可可和果倍爽等现场的互动区，各大品牌也在用和高尔夫相关的不同形式的互动，吸引了球迷和孩童的参与时尚运动体验。