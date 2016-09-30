“乐语转型”被评为北京促进商业服务业发展典范

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 近日，乐语“实体*互联网*金融”转型项目被评为北京促进商业服务业发展示范项目，获北京市海淀区政府资金重点扶持。

在国家供给侧改革、调整国家经济结构、拉动内需，大力支持商业和服务型企业转型升级的背景下，北京市海淀区颁发《海淀区促进商业服务业发展支持办法》（以下简称《办法》），明确海淀区政府将重点支持一批具有引领示范作用的电子商务、促进生活型服务业发展等重点项目。海淀区是北京市乃至全国知名商业服务企业的集中地，《办法》一出吸引了上百家企业进行项目申报。

三胞集团旗下乐语通讯以“从传统通讯连锁企业向‘实体*互联网*金融’企业”的创新转型模式进行项目申报，通过提交项目可行性报告、政府考察论证，并开展竞争性答辩等一系列环节，项目最终被评为北京市海淀区商业服务业创新典范企业中之一。海淀区政府认为，乐语项目将对传统零售企业的转型升级起到示范作用，带动整个通讯零售行业提升服务能力和服务水平。



乐语移动互联板块

近两年，实体零售行业环境下行，大多企业面临转型。然而像乐语这样全国2000多家门店的大体量企业，在转型过程中会遇到更多的挑战和困难。随着时代发展，人们已经从主要追求物质消费转向追求精神消费、文化消费、健康消费。乐语通讯总裁朱伟深刻把握行业发展趋势，在服务、产品和消费生态圈的整合打造下大胆创新。他提出“真正因客而变”，他说：“在这个互联网时代，消费者真的变了。实体商业不仅要给消费者提供他们需要的产品，还要把消费做的更轻松，门店变得更好玩，还要能随时联系到客户。”



乐语多次召开转型项目推进会

正是基于这个理念，乐语将消费金融业务与智能通讯产品充分融合，推出“天下分期”金融服务，降低消费门槛，带给客户更加轻松的消费体验。同时还推出了“修好了”维修服务、“妙健康”健康管理、“乐游戏”游戏娱乐、“万点通”O2O全球购五大服务系统。让消费者在游乐化的门店和家里都能“快乐的玩，开心的买，放心的用”。乐语借助互联网手段，以“健康管理为特色”建立客户服务系统真正解决了实体企业无法客户互联网化的难题，而这套“妙健康”健康管理平台估值已经超过2亿美金。乐语最终形成线上线下互联互通、无时间与空间障碍的消费体验，真正实现实体、互联网、消费金融三位一体业务发展、商业模式融合创新。



VR体验只是乐语门店游乐项目之一

乐语将通过这一项目的开展，打造全渠道、全网络、全产品、全服务的零售生态环境，为消费者提供更加多元的选择和更加便捷、高效、精准的专业化服务。政府的重视和帮助也将进一步加快乐语项目的进展。

乐语转型项目试点创新门店 -- “乐语Funtalk游乐町北京爱琴海店”将于国庆和大家见面，届时欢迎大家前往游乐、体验。

（门店地址：北京市朝阳区广福路488号爱琴海购物公园1层乐语Funtalk）