由佩里-克拉克-佩里建筑事务所设计的Hancher会堂庆祝启用

康涅狄格州纽黑文2016年9月30日电 /美通社/ -- 爱荷华大学 (University of Iowa) 的 Hancher 是爱荷华州领先的表演艺术中心，由于支持众多美国国内外艺术家试演具有创新色彩的舞蹈和戏剧新作而声名显著。2008年许多建筑都受到了爱荷华毁灭性洪水的巨大破坏，不过美国联邦紧急事务管理署 (FEMA) 决定不能对包括 Hancher 在内的众多建筑弃之不顾，并为 Hancher 的重建提供了很大一部分的资金。

2010年，佩里-克拉克-佩里建筑事务所 (Pelli Clarke Pelli Architects) 在经过激烈竞争后获得了这个项目的设计任务，并开始和 Hancher 执行总监、爱荷华大学设施管理部成员查克-斯旺森 (Chuck Swanson) 进行合作。查克表示：“和佩里-克拉克-佩里项目团队就设计和建造我们新的 Hancher 会堂进行合作，带来了一生难忘的宝贵体验。我们现在能够一起庆祝新会堂启用，并能知道 Hancher 会堂和爱荷华大学的艺术将能在未来帮助丰富爱荷华大学学生和爱荷华全州公民的生活。”

今年整个夏天都惊喜连连。Hancher 会堂是爱荷华洪水过后四座新建的大学建筑中的第一座。在9月9日举行剪彩仪式之后，Hancher 会堂面向公众隆重开放。在参加开放活动之后，项目总设计师米切尔-赫希 (Mitchell Hirsch)（美国建筑师协会 (AIA) 成员、美国绿色建筑协会 LEED 认证专家）评论说：“这是一场精彩的庆祝活动，主要是庆祝大爱荷华城的文化社区表演中心盛大回归。”

佩里 (Pelli) 先生将新的 Hancher 会堂描述成“关于美丽的愿景和支持非凡演出的承诺”。新会堂的设计采用流畅的横向布局形式，与周边风景和河道的弯曲走势完美映衬，并能融合建筑的自然环境。平行结构在会堂南端构成了悬臂屋顶，悬于大厅之上，并由此创造了二层阳台。人们透过悬臂屋顶下方的落地玻璃墙，可以尽览爱荷华大学校园和河道全景。